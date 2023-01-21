В Минобороны Белоруссии рассказали о деталях учений с Россией

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21 января, суббота  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Президент Грузии испугалась рейсов в Москву

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила ударить в спину российской оппозиции EPA/ТАСС
Слова Сергея Лаврова о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией вызвали истерику у Саломе Зурабишвили. Она потребовала от своего правительства помогать Украине, а не России. Заодно Зурабишвили хочет закрутить гайки для живущих в Грузии россиян, что в первую очередь ударит по оппозиционерам, сбежавшим из России в Тбилиси. А в восстановлении рейсов между двумя странами в большей степени заинтересованы сами грузины. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
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    Главная тема


    Президент Грузии испугалась рейсов в Москву

    огневое поражение


    Подполковник Марочко рассказал о «серьезном и очень точном» оружии ВСУ

    «новая Отечественная»


    Медведев: Боррель подтвердил, что Киев и Европа – прямые наследники Гитлера

    «иностранцы в Анталье»


    Украинские тиктокеры «взбесили всю Турцию»

    Видео

    шпионский скандал


    Шведы проявили максимальную жестокость к «шпиону России»

    выборы в парламент


    Казахстан весной разыграет «русскую карту»

    Всемирный экономический форум


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    «партия мира»


    Как России помочь «другой Украине»

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    Экономическая война


    Глеб Простаков: Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

    Пусть догнивают


    Дмитрий Винник: Почему на Западе зло превратилось в добро

    Делим небо


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?

    В Минобороны Белоруссии рассказали о деталях учений с Россией

    21 января 2023, 13:49

    Текст: Кристина Цыцура

    В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе российско-белорусских летно-тактических учений, опубликовав видео.

    На записи экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 отрабатывают поисково-спасательные действия.

    Как рассказал руководитель полетов Александр Федоренко, создавались условия, приближенные к боевым: необходимо было найти площадку для посадки вертолета и высадки группы. Этот элемент он назвал достаточно сложным. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

    В Минобороны добавили, что авиационные подразделения со всех аэродромов белорусских ВВС и войск ПВО продолжают выполнять задачи по предназначению.

    Учения России и Белоруссии стартовали 16 января и продлятся до 1 февраля. 

    Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском
    		    20 января 2023, 17:33
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные понесли серьезные потери у Артемовска, говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге, пишут немецкие СМИ.

    Под Артемовском украинские силы несут «огромные потери», в докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, поскольку это позволит России продвинуться еще дальше вглубь Донбасса, сообщил Spiegel, передает ТАСС.

    БНД также сообщила, что Российская армия действовала под Артемовском «с беспощадной жестокостью». 

    Ранее Минобороны сообщило, что освобожден поселок Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении.

    Коментарии (50)
    Чулпан Хаматова решила отказаться от актерской профессии
    Актриса Чулпан Хаматова призналась, что хочет побыстрее уйти из профессии
    		    20 января 2023, 17:42
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии и заняться радиопостановками, уехать в страну, где есть проблемы с благотворительностью.

    В YouTube-шоу Tekiz Хаматова рассказала, что жалеет о выборе профессии. Она устала от актерской деятельности, поэтому хочет посвятить себя чему-то более духовному, пишет «Комсомольская правда».

    «Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства. Хочу оставить для души какие-то радиопередачи, читать стихи, которые люблю сама или которые кому-то приятно слушать. Быть актером – либо стать великим гением, либо добиваться всего в молодости, когда у тебя в тонусе мышцы, включая артикуляционный аппарат», – цитирует «СтарХит» Хаматову.

    Она призналась, что за последние пять лет сильно «провалилась» по всем параметрам: пропускает букву «ч», когда быстро говорит, испытывает муки, когда выходит на сцену перед публикой.

    «Всегда думаю: «Зачем я выбрала эту профессию?» Говорили, пройдет с годами, но нет. Вчера проклинала себя, что стала актрисой», – заявила Хаматова.

    Также уехавшая из России актриса заявила, что поедет в страну, где есть проблемы с благотворительностью, чтобы поделиться опытом и помочь развить важную сферу, чтобы спасти тысячи жизней.

    Ранее президент России Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра» актрису, соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову.

    Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов. 

    Коментарии (100)
    СМИ: Польша может получить Западную Украину за долги
    СМИ предположили вероятность передачи Западной Украины Польше за погашение долгов
    		    20 января 2023, 17:51
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон может передать несколько регионов Западной Украины Польше взамен на погашение польскими властями долгов Киева, считает обозреватель польского издания NDP Ханна Крамер.

    По ее мнению, Польша может получить от США так называемые Восточные Кресы (польское название территорий нынешней Украины) и, возможно, еще несколько областей. Но на этом бонусы заканчиваются, считает Крамер.

    Журналист отмечает, что США может отдать Польше регионы в обмен на обязательство взять на себя оплату долгов украинского правительства в размере 150 млрд долларов, передают «Известия».

    Однако Крамер подчеркивает, что наиболее богатые и промышленно развитые регионы страны вошли в состав России. А Вашингтон хочет навязать «тонущий корабль» «дуракам» из правящей партии Польши.

    Обозреватель при этом полагает, что Украина скоро перестанет существовать как самостоятельное государство. При этом Польша будет вынуждена платить США все кредиты Украины.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Польша приготовилась к захвату Западной Украины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Подполковник Марочко рассказал о «серьезном и очень точном» оружии ВСУ
    Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ все чаще применяют заряженные минометными минами беспилотники
    		    21 января 2023, 09:38
    Фото: REUTERS/Leah Millis
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины стали чаще применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.

    Марочко в комментарии Ura.ru отметил, что у таких крупных БПЛА большая грузоподъемность, они способны нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины. Эксперт заявил, что это серьезное и очень точное оружие.

    «В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно», – сказал Марочко, отметив, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно.

    Тем не менее, ВС России успевают засечь беспилотники ВСУ, сказал он. Кроме того, сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами, добавил Марочко, подчеркнув, что «мы не стоим на месте».

    В начале января журнал Forbes писал, что российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА.

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    Иран озвучил доход от шпионажа на Британию казненного экс-министра обороны
    		    20 января 2023, 17:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Казненный в Иране за шпионаж в пользу британской разведслужбы MI6 экс-заместитель министра обороны Алиреза Акбари получил от Лондона более 2 млн евро, недвижимость в Испании, Австрии и Англии, а также гражданство Великобритании, сообщило иранское министерство информации (разведки).

    Министерство разведки Ирана заявило, что британцы в два этапа сделали Акбари своим шпионом, они спланировали его побег, заплатили за шпионаж более 2 млн евро. Кроме того, Британия предоставила ему дома в Вене, Лондоне, Испании, а также британское гражданство. При этом британцы знали, какая судьба ждет Акбари, передает РИА «Новости».

    Иранская разведка считает, что власти Британии должны были ответить за предательство Акбари. Кроме того, министерство посоветовало попавшим в ловушку шпионских служб иранцам немедленно обратиться и сдаться властям Ирана. В этом случае им могут смягчить наказание.

    Ранее иранские СМИ сообщили, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении имевшего два гражданства экс-заместителя министра обороны Алирезы Акбари, приговоренного ранее к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари.

    После исполнения приговора глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон временно отозвал британского посла из Тегерана.

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    Украинские тиктокеры «взбесили всю Турцию»
    Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок
    		    21 января 2023, 07:27
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Видеоролик украинских тиктокеров, назвавших турок «иностранцами в Анталье», вызвал ярость местных жителей по всей Турции, особенно в самой Анталье, сообщают СМИ.

    В ролике показана группа украинцев, при этом видео сопровождается комментарием: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 100TV.

    Портал поясняет, что после начала российской спецоперации на Украине огромное количество украинцев перебралось в Анталью и ее окрестностях, пользуясь гостеприимством турок. Как сообщает 100TV, после того, как ролик «взбесил всю Турцию», аккаунт на котором его опубликовали, был удален.

    Напомним, в конце осени жители турецкого города Анталья организовали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранным гражданам.

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    Участник расправ над жителями Мариуполя «азовец» с позывным Расти раскрыл подробности преступлений

    20 января 2023, 21:25

    Боец нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Дмитрий Канупер с позывным Расти признался в расстреле мирных граждан в Мариуполе.

    Дмитрий Канупер вступил в «Азов» в феврале 2021 года, там ему присвоили позывной Расти, сообщается на сайте «Трибунал».

    Канупер поступил в подразделение, базирующееся в поселке Юрьевка – в 40 км от Мариуполя в сторону Запорожской области. В обязанности Расти входили занятия спортом и тренировки с пулеметом.

    Ротой группы разведки специального назначения, в которой служил Расти, командовал Александр Пастух (Механик), напрямую подчинявшийся командиру «Азова» Денису Прокопенко (Редису) или его заместителю Тавру. Заместителем Механика был Незнайка.

    В первый взвод роты, где служил Расти, входили: командир Сергей Калиберда (Мангуст) и его фактический зам Кривой, а также Ведьмак, Жека, Ислам, Жрец, Тэйваз, Электрон, Музыка (Панама), Чаки, Ярыло, Тик-Так, Гиря, Вертуха.

    24 февраля 2022 года по приказу Механика рота, в которой служил Расти, и снайперская группа выдвинулись в сторону Мариуполя. В городе «азовцы» заняли школу №42, расстреляв перед этим гражданских, которые укрывались в учебном заведении.

    Позднее боевики расправились в школе еще примерно с 10–12 мирными гражданами. Мангуст, Бык и Панама расстреляли всех людей, которые были задержаны «азовцами» недалеко от своей новой базы и брошены в подвал здания за якобы имевшую место быть съемку на камеру техники «Азова».

    Вместе с сослуживцами Расти, как правило, приезжал уже на готовые позиции: крыши многоэтажек, подъезды и дворы жилых домов, автобусные остановки. В частности, Кануперу были известны такие позиции, как Карбон, Джерело, Редут, Сомалии, Равлик. Задачей боевиков было наблюдение и укрепление в городе позиций ВСУ, Нацгвардии и морпехов. В распоряжении «азовцев» было, в частности, оружие НАТО: гранатометы «Матадор» и NLAW, автоматы МП-9, чешские боеприпасы для АГС, британские приборы ночного видения.

    Примерно 27–28 февраля 2022 года группа, в которой служил Расти, выдвинулась в сторону поселка городского типа Мангуш, чтобы занять позиции для наблюдения за дорогой – по ней, предположительно, могли ехать силы ВС России.

    На выезде с Мангуша Расти услышал выстрелы из БТР в сторону Запорожской области. Из пушки калибра 30 мм стрелок Варг, который в это время находился вместе с механиком-водителем Теплым, расстрелял гражданский автомобиль, ехавший в сторону Мангуша. Все мирные жители, которые были в машине, погибли.

    В начале марта Расти, Мангуст, Тэйваз и Тик-Так находились на позиции в районе дома №35 по улице Латышева. Там же размещались военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие «азовцы» и техника – танк и БТР. Боевики вели артиллерийский огонь по кварталу Азовье. Снаряды попадали по жилым домам № 1, 5, 6. Очевидно, что все находившиеся там гражданские либо получили ранения, либо погибли.

    8–9 марта Расти и Тик-так вели наблюдение с позиции возле автобусной остановки на пресечении улицы Куприна и бульвара Шевченко. Задача состояла в отслеживании местности на предмет появления танков ВС РФ. В это время Мангуст и Гиря находились в ТЦ «Порт-Сити», откуда они намеревались запустить БПЛА. Расти заметил, как по жилым домам Запорожского шоссе начались прилеты артиллерии, которые исходили со стороны размещения украинских сил. Гражданские, которые были в домах, скорее всего, были ранены или погибли.

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    Коментарии (14)
    Власти Украины запретили демонтировать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области
    Минкульт Украины приказал не трогать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области на западе страны
    		    20 января 2023, 15:14
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Министерство культуры Украины не разрешает демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный на въезде в город Дубно Ровненской области на западе Украины, он имеет историческую ценность, сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.

    Чиновник в интервью газете «Ровно вечернее» заявил, что Минкульт Украины предупредил, что танк уникальной марки ИС-2 имеет историческую ценность, в случае сноса без разрешения комиссии, грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.

    Онисько заявил, что комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться, поэтому неизвестно, как предстоит действовать. Он подчеркнул, что танк находится в реестре памятников, находящихся под защитой государства, местным властям «предлагали провести просветительскую работу среди местных жителей, чтобы это объяснить».

    Ранее стало известно, что власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег.

    Коментарии (22)
    Неопознанный летательный аппарат заметили над Украиной
    Flightradar заметил неопознанный летательный аппарат над югом Украины
    		    21 января 2023, 02:48
    Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В небе над югом Украины находился неопознанный летательный аппарат, который поднялся в воздух в Николаевской области, свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.

    Около 15.30 мск аппарат из района населенного пункта Новый Буг направился в сторону Одесской области, пролетел у границы с Молдавией, проследовав до поселка Тузлы, повернул в сторону поселка Сарата и полетел над приграничным пространством, минуя Тирасполь. После этого аппарат оставался над украинской территорией у границы. Около 21.00 мск он был над Кировоградской областью. 

    Затем аппарат, совершавший полет со средней скоростью в 200 км/ч, перестал отслеживаться на Flightradar. Судя по данным Flightradar, аппарат передавал неверный код транспондера из-за неисправности или неправильного программирования, передает РИА «Новости».

    Напомним, полеты над территорией Украины совершают американские самолеты-разведчики.

    Коментарии (12)
    Появились сообщения о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин
    Источники в ВСУ заявили о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин в Херсонской области
    		    21 января 2023, 03:55
    Фото: Oleksandr Ratushniak/AP/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Источники в вооруженных силах Украины сообщили о том, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники для убийств мирных жителей, заявил сотрудник российских силовых структур.

    Сообщается, что «в основном» речь идет о снайперах. Американо-британская группа наемников должна «терроризировать русскоязычное население». В убийствах собираются обвинить российских военных, передает РИА «Новости».

    В начале января в украинском сегменте интернета была опубликована видеозапись, на которой украинские военные якобы подняли флаг на острове. Позднее выяснилось, что флаг поднимали в «серой зоне». Сообщалось, что Большой Потемкин по-прежнему контролируется российскими войсками.

    В конце 2022 года украинские войска предпринимали попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнской косе на западе Херсонской области.

    Коментарии (9)
    Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
    Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
    		    21 января 2023, 03:30
    Фото: Nicolas Cleuet/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.

    Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов. 

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

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    В Сербии обнаружено крупное месторождение золота
    Сербия заявила о крупном месторождении золота на своей территории

    20 января 2023, 15:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    На сербской территории найдено крупное месторождение золота, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Негре.

    Предварительные результаты исследований показывают, что месторождение может содержать чистый золотосодержащий концентрат с общим коэффициентом использования золота более 93%, заявила Джедович-Негре, передает ТАСС.

    В перспективе месторождение может иметь большое значение для всей сербской экономики, и особенно для восточной части страны.

    Министр добавила, что проект пока еще анализируют, нужны новые исследования для проверки объемов месторождения.

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    Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
    Писториус: Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
    		    20 января 2023, 16:46
    Фото: REUTERS
    Текст: Валентина Григоренко

    Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, еще не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks.

    «Должен констатировать, что единой картины мнений нет, это однозначно. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное, – сказал он. – Есть основания и в пользу поставок, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против», – добавил министр, передает ТАСС.

    «Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по «Леопардам» будет принято и каким оно будет», – добавил он.

    Министр высказал мнение, что западные страны стремятся как можно скорее прийти к общей точке зрения.

    Писториус уточнил, что утром распорядился проверить наличие и состояние имеющихся «Леопардов». Это нужно для того, чтобы «иметь возможность действовать быстро», если коалиция все же решит когда-то отправить Киеву боевые танки.

    Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.

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    Вашингтон пригрозил мировым финансовым кризисом в случае дефолта в США
    Глава минфина США Йеллен заявила об угрозе мирового финансового кризиса в случае невозможности для страны оплатить долги

    21 января 2023, 05:23

    Текст: Антон Антонов

    Если американское правительство потеряет возможность платить по своим обязательствам, экономике страны грозит рецессия, а всему миру – финансовый кризис, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    Йеллен подчеркнула, что такие угрозы возникнут «независимо от того, идет ли речь» об обязательствах перед «держателями облигаций или получателями социальной защиты, или военными». Как пояснила министр, в этом случае для США возрастет «стоимость заимствований», увеличатся «расходы на заимствования» для жителей страны, многие потеряют работу. Кроме того, может упасть рейтинг долговых обязательств США, что «подорвет роль доллара как резервной валюты», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Напомним, США 19 января превысили потолок госдолга, установленный законом на уровне 31,4 трлн долларов. Министерство финансов США начало принимать чрезвычайные меры для избежания дефолта.

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    Боррель озвучил затраты ЕС на Украину
    		    20 января 2023, 16:37
    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз и страны ЕС совместно уже выделили военную помощь Украине на 10 млрд евро, общая сумма помощи, в том числе гуманитарной, приближается к 50 млрд евро, заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель заявил, что Евросоюз и страны сообщества уже выделили Украине военную помощь в общей сумме на 10 млрд рублей, передает ТАСС.  

    Вместе с тем он отметил, что если сложить все, что Европа сделала для Украины, военную и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, то это будет ближе к 50 млрд евро.

    Ранее министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек заявил, что запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий.

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