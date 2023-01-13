В ДНР раъяснили данные об оперативном окружении Артемовска

Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ по-прежнему способны поддерживать боевиков в Артемовске

В Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ. И несмотря на оперативное окружение, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее советник врио главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска.

«Артемовск действительно находится в оперативном окружении. Но это не означает, что ВСУ лишились возможности подвозить все новых бойцов, технику, боеприпасы и провиант», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Не исключаю, что в дальнейшем мы увидим взятие города по сценарию Соледара. Но это произойдет, скорее всего, не очень быстро. В Артемовске, по моим прикидкам, не менее пяти тысяч боевиков. И нам придется постепенно их оттуда выбивать», – продолжил собеседник.

«Вместе с тем события развиваются очень оперативно. Картина происходящего постоянно меняется. Идет почти непрерывная ротация. Но говорить о том, что ВСУ в этом районе попали в котел, пока рано. Необходимо продолжать разрушать их логистику и шире брать под огневой контроль ведущие к городу трассы», – предостерег Бердичевский.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение. Он также отметил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города», плотно работает артиллерия, передает Первый канал.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».

Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям.

При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал «беспрерывно» снабжать ВСУ в Артемовске боеприпасами. Донецкий депутат Владислав Бердичевский, говоря о наиболее перспективных направлениях после Соледара, отмечал, что ВС России надо разрушать логистику противника.

Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.

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