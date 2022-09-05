Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва у посольства в Афганистане

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело по факту гибели сотрудников российского посольства в Афганистане.

«Председатель СК России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства в Кабуле», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, 5 сентября у консульского отдела посольства России в Кабуле было приведено в действие взрывное устройство. В результате погибли второй секретарь и охранник посольства.

«Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению», – отметили в СК.

Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта.

Кремль осудил совершенный в афганской столице теракт, а у здания усилили охрану.