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Победитель «Лидеров России» вступила в должность замминистра развития инфраструктуры Калининградской области
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Победительница конкурса управленцев «Лидеры России» Алена Беликова приступила к работе заместителем министра развития инфраструктуры Калининградской области.
Беликовой предстоит заниматься автоматизацией процессов управления дорожным движением и координировать деятельность автомобильного, железнодорожного, морского и авиационного транспорта в регионе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Калининградская область сегодня столкнулась с серьезными транспортно-логистическими задачами. Буквально несколько дней назад президент страны и губернатор области обсудили вопросы транспортной доступности региона. Для решения этих задач нужно много энергии, сил, нужен критический взгляд, креативный подход и сильная команда, поэтому молодые лидеры очень востребованы. Алена более 10 лет работает в транспортной сфере, из них более пяти лет занимается управлением пассажирскими перевозками. Эта работа «на земле» – непосредственно с пассажирами, выстраиванием удобных маршрутов – дала Алене большой опыт и понимание специфики отрасли. Как наставник, с вниманием прислушиваюсь к ее идеям и инициативам, и уверен, что новая должность откроет для нее все возможности для комплексного развития транспортной инфраструктуры региона», – отметил помощник президента России Игорь Левитин.
В новой должности Беликовой предстоит курировать ремонт, содержание и развитие автодорог, заниматься пригородными и междугородними пассажирскими перевозками, внедрять интеллектуальную транспортную систему и автоматизировать процессы управления дорожным движением, координировать деятельность железнодорожного, авиационного и морского транспорта в регионе.
«Приоритетные задачи мы обсуждали с губернатором Антоном Алихановым. В первую очередь, конечно, сейчас важна проблема транзита грузов в Калининградскую область, которую нужно постоянно держать на контроле и оперативно реагировать на изменение ситуации. Вместе с коллегами мы будем предлагать губернатору варианты решений, чтобы обеспечить безопасность нашего региона», – сообщила Беликова.
Беликова в 2010 году окончила Российский федеральный университет имени Канта по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Потом преподавала и вела научные исследования в сфере дорожного движения. В 2015–2017 годах занималась организацией межмуниципальных автобусных перевозок в Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, где с 2017 по 2022 год руководила калининградским автовокзалом.
Медведев ответил на претензии Шольца по газу анекдотом
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев цитатой из анекдота ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», отметив, что Берлин действует как враг России.
«Вот те на! Обиделся снова...» – отмечает Медведев. По его словам, «Германия – недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил».
«Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с Шольцем заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
В пятницу ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
До этого Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
Напомним, немецкая Die Welt написала, что антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
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Минобороны: Разведка ВСУ столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах
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Разведка ВСУ столкнулась с так называемым тувинским феноменом в радиоперехватах, сообщило Минобороны России.
Как пояснило ведомство, «слухачи» ВСУ не распознают переговоры тувинских связистов, которые используют только родной язык. Инструктор отделения связи Николай Чамьян отметил, что военнослужащие намеренно прибегают к этому.
«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь», – сказал он. Военный отметил, что подобные уловки использовали «прадеды во время Великой Отечественной войны».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В России объявили вознаграждение за захват переданного Украине робота
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Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в 1 млн рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе, которые захватят на Украине роботизированную платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и передадут Минобороны РФ, сообщил ЦАСТ.
Как ожидается, вооруженные силы Украины должны получить гусеничные безэкипажные наземные платформы (роботизированные комплексы) THeMIS разработки и производства эстонской компании Milrem Robotics. Первый экземпляр такой платформы был уже доставлен на Украину в августе 2022 года. Планируется использование THeMIS в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов, сообщил Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) bmpd со ссылкой на украинские ресурсы.
«В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России», – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что предложение согласовано с соответствующими структурами. Выплата награды будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Минобороны России.
«Машина THeMIS является стартовым и «фирменным» продуктом компании Milrem Robotics. К настоящему времени платформы THeMIS были приобретены вооруженными силами 11 стран, семь из которых являются членами НАТО, включая Эстонию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США, используясь в основном в опытовых и экспериментальных целях. Хотя комплексы THeMIS использовались в военной операции Европейского союза в Мали, однако, видимо, на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения платформы в боевых действиях», – говорится в сообщении.
Напомним, в августе Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
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Названы причины антиукраинского митинга в Чехии
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«Недовольство людей, вышедших на митинг в Чехии, вызвано их обеспокоенностью внутренними проблемами страны. Кроме того, оголтелая русофобия и помощь Украине в ущерб собственным интересам имеет лишь ограниченную поддержку в чешском обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Чехии прошел антиправительственный митинг, его организаторы призвали правительство республики уйти в отставку.
«Причины митинга, прошедшего в Праге, заключаются в резком ухудшении условий жизни чехов. До последнего времени Чехия была страной с низкой инфляцией и безработицей, с устойчивым курсом кроны и высокими социальными стандартами. Сегодня, впервые за 30 лет, инфляция в Чехии достигла 18%», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, достаточно сильно на социальной напряженности сказался прием почти полумиллиона украинских беженцев. В расчете на душу населения мы видим, что Чехия приняла даже больше переселенцев с Украины, чем Польша. Следствием этого стали проблемы с уличной безопасностью и нагрузка на бюджет. Этим чехи крайне недовольны», – отметил собеседник.
«Большинство чехов не питают симпатий к России, вместе с тем Украина и украинцы, которые годами массово работали в Чехии, тоже не вызывают у них особого восторга. Для Чехии, как и для Польши, провозглашенный героем на Украине Степан Бандера – это преступник, чьи последователи вырезали несколько тысяч чехов на Волыни в 1943 году», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, кто стоит за организацией акции протеста, политолог рассказал, что «главным образом это националисты из партии «Свобода и прямая демократия». «Эта партия имеет свою фракцию в парламенте, ее лидеры известны своей русофилией. Кроме того, к ним примкнула и часть сторонников бывшего премьера Андрея Бабиша, которые недовольны ухудшением жизни в стране», – рассказал Трухачев.
«Вместе с тем шансов свергнуть правительство Петра Фиалы, имеющего устойчивую опору в парламенте, у организаторов митинга пока нет. Все может измениться лишь в начале 2023 года, после президентских выборов в Чехии, не раньше», – полагает собеседник.
«Чешский премьер Петр Фиала – идейный русофоб. То есть он не проплачен США или кем-то другим, русофобия – это его личная позиция и личный выбор. Именно поэтому он склонен везде искать «руку Кремля»,
– убежден политолог. «В целом в Чехии есть и русофобы, и русофилы. В отличие, например, от Польши, там присутствует очень большой разброс мнений по поводу России. Наиболее частое из них: «русские – не друзья, но и не враги». Поэтому наличие у власти столь русофобского правительства выглядит как аномалия. А вот наличие массового недовольства кажется вполне естественным, учитывая, что совсем откровенных русофобов в Чехии всего порядка 10-15%, а безусловная поддержка Украины находится в пределах 30%», – отметил эксперт.
«То, что случилось вчера в Праге, стало напоминанием, что Чехия – не Польша, и оголтелая русофобия в ущерб интересам своей страны и народа имеет ограниченную поддержку, несмотря на то, что и доля русофилов там не превышает 15-20%», – подчеркнул он.
Рассуждая об ожиданиях России от отношений с Прагой, собеседник отметил, что «основное, к чему нам нужно быть готовыми – это то, что Чехия может и будет колебаться». «Несмотря на то, что русофобия у чехов величина непостоянная, она там все же есть. С нынешним правительством Чехии России говорить не о чем. Я считаю, что нужно прервать все отношения до тех пор, пока там не сменится правительство. Как мы видим, запрос на такую смену в чешском обществе есть», – резюмировал Трухачев.
В субботу в центре Праги прошел антиправительственный митинг. Участие в нем приняли порядка 70-80 тысяч человек. Организаторы считают, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и ростом цен на товары и услуги, передает РИА «Новости».
Кроме того, они выдвинули требование правительству Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае организаторы грозят объявить акцию неповиновения.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
Также, по мнению участников митинга, властям необходимо придерживаться нейтралитета в украинском кризисе, поскольку из-за поддержки Украины и антироссийских санкций чехи столкнулись с резким ростом цен на продовольствие и электричество.
Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции протеста прокатились и по другим европейским городам. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель. А в субботу массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона прошел в Париже.
В воскресенье СМИ предрекли в Германии протесты по чешскому образцу. Как пишут СМИ, антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
Посол США покинул Россию
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу, сообщили в американском диппредставительстве в России.
«Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
«Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет», – приводит слова российского диписточника ТАСС.
Он добавил, что Москва пока не планирует ротацию своего посла в США.
В посольстве напомнили, что Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними.
17 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.
Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР
Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«В Донецкой народной республике спецназ «Ахмат» и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах. Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска», – передает ТАСС сообщение Кадырова.
Глава Чечни отметил, что пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. «Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно. Теперь спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», – добавил он.
Ранее Кадыров рассказал о паникующих в ближнем бою украинских националистах.
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Херсонские власти предсказали скорое освобождение Николаева
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Контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах: они понесли крупные потери до 3 тыс. погибших, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.
Напомним, 30 августа Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
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Арестович признался во вранье о положении ВСУ на фронтах
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вводил в заблуждение общественность, когда рассказывал о положении ВСУ на фронтах.
«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», – признался он в интервью «Фейгин Live» (выполняет функцию СМИ-иноагента), сообщает РИА «Новости».
Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что что киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении.
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В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова о намерении «уйти вовремя».
«Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере, мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», – приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».
Накануне Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни, который занимает уже 15 лет, и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». Он добавил, что уже думает над тем, как уйти вовремя.
Сара Вагенкнехт: Санкции против России уничтожают промышленность Германии
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Санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь, считает депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Российская компания «Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине», – приводит РИА «Новости» слова Вагенкнехт, которые она сказала в интервью немецкому изданию t-online.
По мнению Вагенкнехт, Газпром использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай.
«Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится», – уверена представительница «Левых».
При этом, по ее словам, выигрывают и США, чья индустрия гидроразрыва пласта в настоящее время получает 200 млн долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом и которая переживает реиндустриализацию, поскольку все больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле.
По ее мнению, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, «это безумие». «Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос», – добавила депутат.
Напомним, 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты.
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Пленный солдат ВСУ рассказал об иностранцах с западным оружием на Украине
Попавший в плен Луганской народной республики военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал, как поставленное Западом вооружение забирают иностранцы.
«Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70%. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было», – передает РИА «Новости» слова Дворниченко.
Дворниченко уточнил, что в основном у украинцев забирали шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатометы «Матадор». На все вопросы солдат командиры отвечали, что это не их дело. Военный предположил, что изъятое оружие перепродавали, при этом оставшимся вооружением никто пользоваться не умел.
Ранее болгарское издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники в командовании французской армии и в Интерполе сообщило: русские не захватывали у вооруженных сил Украины французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR («Цезарь»), как можно было предположить ранее. Впрочем, история о захвате французских самоходок в качестве трофеев была опровергнута отнюдь не в пользу украинской армии. Напротив – по данным Bulgarian Military, украинцы сами продали артиллерийские системы по 120 тыс. долларов за штуку. Это при том, что реальная стоимость одной гаубицы CAESAR составляет около 7 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки.
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Британцы раскритиковали Зеленскую после упреков в свой адрес
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, резко высказавшаяся в адрес жалующихся на рост «коммуналки» британцев, вызвала жесткую критику со стороны читателей Daily Mail.
Читатели Daily Mail приняли в штыки слова жены украинского президента о подорожании электроэнергии и упрекнули ее за наряды от лучших дизайнеров, а также напомнили об оказываемой Киеву поддержке, передает РИА «Новости».
«Возможно, она не хотела никого задеть, но я чувствую обиду на этот счет», – написал Little Tiger.
Он добавил, что ситуация в Британии и на Украине отличается, но подчеркнул, что жители королевства не могут полностью отстраниться от собственных проблем.
«Меня от нее тошнит. Сидит там в дизайнерской одежде, с оффшорными счетами», – прокомментировал theteller.
«Пока вы считаете копейки...» демонстрирует непривлекательное высокомерие с ее стороны. Нам пора уйти и оставить наши деньги для нуждающихся», – заявил jbz.
Он также выразил недовольство тем, что поддержка Украине переросла в наглые требования.
«Перевод: Мы не заботимся о вас. А теперь дайте нам больше денег и оружия, которые мы сможем продавать в Интернете», – написала Agnes30.
Heaton203 призвал власти и самих британцев больше не помогать Украине.
Caroline добавила, что Украина переживает не лучшие времена, но посоветовала Зеленской быть более дипломатичной.
Напомним, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью Би-Би-Си заявила, что пока Британия «считает копейки», чтобы платить по счетам за газ, на Украине считают еще и убитых.
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Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», – приводит РИА «Новости» сообщение пользователя Freja.8.
«Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», – написал CantBargainWithMaths.
«Я не виню (президента России Владимира) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад) попытались шантажировать его санкциями?» – резюмировал Bugsareformugs.
«Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», – призвал Pink Pain.
«Все из-за наших совершенно бесполезных политиков», – констатировал La Reyne Le Veult.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении
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Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.
«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск ДНР», – сказал Конашенков.
По его словам, в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка ДНР ликвидировано 110 боевиков. «Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счет мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины», – уточнили в ведомстве.
«В районе населенного пункта Курахово ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков», – добавил Конашенков.
«За сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах», – подчеркнул он.
В ведомстве уточнили, что уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск ДНР, Никольское и Малиновка Запорожской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай в ДНР», – говорится в сообщении Минобороны.
Конашенков отметил, что перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре HIMARS и три – «Ольха».
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили за сутки на Николаево-Криворожском направлении 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск.
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Британский миллионер ушел из семьи ради украинской беженки
Бывший глава кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся у него дома, пишет Daily Mail.
Как отмечается в статье, 52-летний предприниматель приютил женщину в своем поместье в графстве Суррей вскоре после начала российской спецоперации. А всего через несколько недель миллионер бросил жену и детей ради нее, сообщает РИА «Новости».
По информации издания, Оверли был одним из тех, кто активно лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.
Ранее британские СМИ сообщили, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью британца Энтони Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым. Позже стало известно, что Гарнетт резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ
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