Обама получил премию «Эмми» в категории выдающийся рассказчик

Бывший президент США Барак Обама получил премию американской телеакадемии «Эмми» в категории «выдающийся рассказчик» за участие в качестве повествователя в документальном сериале «Наши великие национальные парки» от Netflix, сообщили в академии.

В категории «выдающийся рассказчик» помимо Обамы были представлены бывший американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, комик Уолтер Камау Белл и кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго, передает РИА «Новости».

Как отмечается в заявлении академии, экс-президент получил награду за повествование в первой серии под названием «Мир чудес».

«Наши великие национальные парки» – сериал Netflix, состоящий из пяти серий, снятых в Чили, Кении, США и Индонезии. Как отмечается на официальном сайте Netflix, «рассказанный бывшим президентом Бараком Обамой, этот потрясающий документальный сериал повествует о некоторых из самых потрясающих национальных парков планеты».

Премия «Эмми» (Primetime Emmy) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка «Эмми», исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. В этом году состоится 74-я церемония вручения премии «Эмми», она пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.

Напомним, в 2008 году Обама стал обладателем премии Американской академии звукозаписи «Грэмми». Обаме была присуждена статуэтка в виде золотого граммофона за победу в номинации «Лучший аудиорассказ». В этой категории соревнуются звукозаписи речей, выступлений, стихотворений, а также аудиокниги.