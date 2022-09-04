В якобы пострадавшей от санкций России происходит снижение цен на продукты питания. В это же время жители Британии переживают нелегкие времена и страдают от стремительной инфляции, сообщили СМИ.

The Sun пишет, что несмотря на заявления западных политиков о том, что россияне столкнутся с острой нехваткой продовольствия, покупатели в «Пятерочке» загружают свои тележки продуктами вдвое дешевле. «В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами со времен экономического кризиса в 2008 году, подскочив до 10,5% по сравнению с предыдущим годом», – отмечает автор статьи.

Кроме того, издание сообщило, что британские счета за электроэнергию выросли на 80% по сравнению с 10-процентным ростом для россиян.

Ранее сообщалось, что миллионы граждан Британии отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Королевства сократили количество посещений кафе и ресторанов.

В августе группа британских активистов, носящая название «Enough is Enough», анонсировала проведение в ближайшие недели 50 митингов из-за недовольства ростом стоимости жизни в стране.