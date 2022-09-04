Международную акцию «Диктант Победы» провели более 20 тыс. «Волонтеров Победы»

Более 20 тыс. участников движения «Волонтеры Победы» стали соорганизаторами Международной акции «Диктант Победы». Акция была организована в регионах России и за рубежом в 18 государствах, в том числе ЛНР и ДНР.

Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что в основном добровольцы «Диктанта Победы» – это молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. «Чтобы стать волонтером диктанта, добровольцам требовалось зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, пройти онлайн-курс на платформе корпоративного университета Волонтеров Победы. После этого в регионах России и за рубежом отделения Движения провели очные обучения с активистами, где добровольцам рассказали про функциональные особенности. Вовлеченность молодежи подчеркивает их неравнодушие к истории нашей страны», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Диктант Победы» в ЛНР написали на 50 площадках. «Для нас данная акция имеет особое значение. Ровно 80 лет назад в сентябре 1942 года была основана антифашистская подпольная организация «Молодая гвардия». Сегодня мы находимся в музее той самой «Молодой гвардии». И мы, молодежь Луганской Народной Республики, обещаем сохранить историческую память и не дадим никому ее запятнать», – сказал замминистр культуры, молодежи и спорта ЛНР Василий Носков во время телемоста с центральной площадкой «Диктанта Победы».

В Сербии участники движения организовали площадку «Диктанта Победы» исключительно на сербском языке. «К диктанту с удовольствием подключились как общества соотечественников, так и ветеранские общества, и общества, развивающие российско-сербское сотрудничество», – поделилась Ольга Литвинова, руководитель Международного представительства ВОД «Волонтеры Победы» в Сербии.

В Кыргызстане к мероприятию присоединились 7 регионов, 13 городов и сел, что в итоге составило 19 площадок и более 100 волонтеров. Соотечественники вместе с участниками движения сопроводили акцию на Кубе, в Эквадоре, Камбодже, Казахстане, Египте, Армении, Таджикистане, Тунисе, Узбекистане и других государствах.

Координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн добавил, что «Диктант Победы» пишут все, кому небезразлична история нашей страны. «Это не только проверка знаний об истории войны, это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам. Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к нашим ветеранам – святой долг и обязанность, та нравственная особенность, которая никогда не позволит забыть нашу историю. То, что и сегодня дает россиянам. нашим героям, участникам специальной военной операции, духовные силы противостоять современному нацизму», – подчеркнул он.

Кроме того, «Волонтеры Победы» провели мероприятия в честь окончания Второй мировой войны. Основным событием дня стала акция «Дальневосточная Победа», в рамках которой волонтеры раздали муаровые ленты медали «За Победу над Японией». Именно эта медаль стала народным символом Дальневосточной Победы – финальной точкой Второй мировой войны.

«Ежегодно акцию проводят в Дальневосточном федеральном округе, и с каждым годом она расширяет свою географию. Акция напоминает, что Победа во Второй мировой войне – это не только поверженный европейский нацизм, это еще и разгром японской экспансии на Дальнем Востоке, сохранение территориальной целостности нашей страны, установление новых мирных границ для Китая, Кореи, Монголии», – поделилась Анастасия Брага, руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Хабаровском крае.

Цвета ленты имеют свою символику: красный – цвет Победы, белый – цвет флага Японии, желтый – цвет солнца и тепла.

В рамках акции «Дальневосточная Победа» добровольцы Новгородской области провели квест и встречу с детьми войны для молодежи и школьников.

В Кировской области Волонтеры Победы провели акцию «Голуби мира». Возле главного корпуса Вятского государственного агротехнологического университета каждый житель смог принять участие в акции, повязав белую ленту на инсталляцию в виде голубя – символа мира и добра.