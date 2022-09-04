В Грузии разгорелся скандал из-за молебна на старославянском языке

Оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари» («Главный») сообщил, что в одном из главных храмов Грузии – мцхетском Светицховели проводятся службы на русском языке, что вызвало жесткую реакцию ГПЦ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе заявил, что «налицо очередная попытка найти скандал в церкви».

По его словам, служба велась на старославянском языке – «как это делается в России, Украине, Белоруссии, Чехии, Сербии, Словакии, Болгарии».

Андриа Джагмаидзе отметил, что для гостей Грузии предоставляется возможность отслужить на старославянском.

«У нас сейчас белорусские паломники, а с ними священники из Болгарии», – сообщил он.

В последнее время грузинская оппозиция и связанные с ней СМИ регулярно пытаются обвинить власти в «потакании России», не приводя при этом никаких достоверных фактов.

Ранее в Грузии решили не пересматривать условия въезда для граждан России.