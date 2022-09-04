Эфиопия решила попросить Россию сделать спутниковые снимки Голубого Нила

Аддис-Абеба может обратиться к Москве за технической поддержкой в предоставлении спутниковых снимков для отслеживания уровня воды в Голубом Ниле в связи с претензиями Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины «Возрождение», заявил посол страны в Москве Алемайеху Тегену.

Он пояснил, что недавно завершилась уже третья очередь заполнения плотины и вторая турбина начала выработку электроэнергии.

«Что самое интересное, это никак не повлияло на страны ниже по течению. Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Комментируя предложение российской стороны предоставить спутниковые снимки разлива реки в разные времена года, чтобы снять возможные претензии Хартума и Каира, посол заявил, что Эфиопия рассмотрит эту инициативу в будущем.

«Россия всегда предлагает свою техническую поддержку, Эфиопия ценит эти предложения, и в случае возникновения необходимости мы обязательно обратимся к России. Я знаю про это предложение, думаю, что мы можем его рассмотреть в будущем», – сказал эфиопский дипломат.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

Ранее Тегену рассказал, что в его стране очень любят и хорошо знают Россию, а также с уважением относятся к ее президенту Владимиру Путину и даже носят с собой его фото.