Генсек НАТО Столтенберг решил выступить в пятницу с незапланированным заявлением

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в пятницу в 18.00 (19.00 мск) незапланированную пресс-конференцию, о теме выступления не сообщается, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса.

В четверг пресс-служба НАТО опубликовала заявление в связи с инцидентами на трубопроводах «Северный поток». В нем говорится, по мнению альянса, утечки на газопроводах «Северный поток» стали результатом преднамеренных действий. НАТО поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений и заявляет о готовности защитить критическую инфраструктуру союзников.

В пресс-службе НАТО заявили, что любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ.

В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».

До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.

В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».