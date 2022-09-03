Активисты Бессмертного полка поздравили ветеранов с окончанием Второй мировой войны

В 77-ю годовщину разгрома Японии и окончания Второй мировой войны активисты Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» отдали дань памяти погибшим воинам и поздравили ветеранов – участников Великой Отечественной и советско-японской войны.

На Сахалине, где 77 лет назад едва стихли залпы орудий, чествовали героев Южно-Сахалинской наступательной операции. Самый молодой из них - Василий Николаевич Андреев, юнга Тихоокеанского флота. Участвовал в боях за укрепрайон японских войск Амбицу. Сейчас ему 92 года.

В домашней уютной обстановке ветеранов наградили грамотами, благодарственными письмами и вручили подарки.

В Анадыре у памятника «Чукотка – фронту» активисты регионального отделения Бессмертного полка России в Чукотском автономном округе в дань уважения всем погибшим в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны возложили венки и зажгли свечи у Мемориала Победы, почтив память героев минутой молчания, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Хабаровске по инициативе регионального отделения Бессмертного полка России в Хабаровском крае и Российского союза боевых искусств состоялся «Забег Победы 2022» с участием более полутора тысяч ребят, которые преодолели 1945-метровую дистанцию, на финише возложив цветы к памятнику главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией маршалу Александру Михайловичу Василевскому.

В Тюмени команда регионального отделения движения поздравила с окончанием Второй мировой войны ветеранов, чей военный путь закончился в Маньчжурии в 1945-м. Каждый из героев получил праздничный торт, на котором сияла медаль «За победу над Японией». После вручения подарков команда, следуя традиции, в рамках акции «Бессмертный автополк» совершила автопробег по городу с флагами Бессмертного полка России.

В Астраханском краеведческом музее учащиеся школ города отметили День воинской славы России – день окончания Второй мировой войны тематическим мероприятием «Конец войны, начало мира», еще раз вспомнив не только своих земляков-астраханцев, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза за проявленное мужество и героизм в борьбе с японскими захватчиками, но и всех красноармейцев, чьи останки были найдены и перезахоронены участниками поисковых отрядов.

В Челябинской области в рамках финального этапа проекта «Марафон «Прививка от фашизма» стартовала акция «Марафон особо важных дел». С апреля по октябрь текущего года в 27 муниципалитетах региона транслируется передвижная выставка «Уроки Нюрнберга. Чтобы помнили», рассказывающая о Нюрнбергском процессе над нацистскими военными преступниками, о его значении в поствоенной мировой истории и понимании современного мироустройства. На выставке уже успело побывать 25 тысяч человек, в основном юного возраста. По результатам «Марафона особо важных дел» Координационным советом проекта будут подведены итоги акции, в соответствии с которыми наиболее успешные практики организации акции будут поощрены особо, а передвижные выставочные комплексы будут переданы лучшим организаторам на местах в долговременное пользование.

Огромное полотнище копии Знамени Победы было развернуто в центре города Златоуста Челябинской области. В церемонии приняли участие оркестр Гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии, активисты Бессмертного полка России, члены семей военнослужащих, ветераны, кадеты, юнармейцы, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

В доме культуры «Молодежный» Городского округа Подольск Московской области руководитель регионального отделения Бессмертного полка России, член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов и заместитель командира войсковой части №61991 по военно-политической работе майор Сергей Ильницкий провели военно-исторический «Диктант Победы» для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала. Участники мероприятия почтили минутой молчания тех, кто отдал свои жизни в годы Второй мировой войны, а также вспомнили невинно убиенных жертв трагедии в Беслане в 2004 году. Затем все желающие смогли виртуально перенестись на 77 лет назад и стать причастными к водружению Знамени Победы над немецким Рейхстагом 30 апреля 1945 года с проектом «Знаменосцы Победы», а также пройтись по виртуальным улицам и скверам в Подмосковье, раскрывая тайны истории с мобильным приложением «Рубеж Победы».

Ну а в Оренбурге на открытии проекта «Они живы, пока мы о них помним» горожан перенесли в неповторимую атмосферу победного 1945 года. «Мы хотели, чтобы в этот день девушки надевали красивейшие платья модели 40-х годов, а не военную форму – ведь это не только символ окончания страшной войны, это еще и символ начала новой мирной жизни. И поэтому блок показа костюмов называется «От войны к миру», – подчеркнул руководитель регионального отделения Бессмертного полка России в Оренбургской области Александр Патлахов.

Также во многих регионах активисты местных отделений Движения организовали для молодежи и школьников уникальный показ на большом экране документального фильма режиссера Татьяны Борщ «Большая тройка». Лидеры Второй мировой». Кроме того, в Рязанской областной библиотеке для участников мероприятия и гостей была организована выставка образцов стрелкового оружия времен Второй мировой войны.

Как известно, Япония подписала капитуляцию 2 сентября 1945 года. Ну а 3 сентября стало первым днем мира после шести лет кровопролитной войны