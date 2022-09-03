Кириенко подвел итоги просветительского марафона «Знание»

Просветительский марафон «Знание» объединил более 10 тыс. школьников и студентов со всей России и освобожденных территорий, параллельные онлайн-трансляции из студий в пяти городах набрали за три дня более 150 млн просмотров, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Каждый раз, когда завершается марафон, кажется, что больше и объемнее он быть уже не может. Каждый следующий марафон показывает, что предела нет. И более 150 млн просмотров онлайн-трансляций. Активное участие тех, ради кого делается такой марафон – а это школьники и студенты, – вызывает большое чувство гордости за нашу молодежь, потому что они замечательные. Они активные, верят в себя, они настоящие патриоты своей страны, они не боятся мечтать, и, самое главное, что они готовы действовать. Не просто со стороны наблюдать, а действовать. И это показывают вопросы, которые ребята задавали наставникам, которые выступали перед ними», – приводятся слова Кириенко на сайте российского общества «Знание».

Впервые просветительский марафон «Знание» объединил школьников и студентов не только всей России, но и освобожденных территорий. Это единство отразило название трека «Знание. Мы вместе», который проходил в Луганской Народной Республике.

Кроме того, более 100 старшеклассников из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей – активисты и победители различных конкурсов, олимпиад, участники волонтерских программ и акций – приехали в Москву, в концертный зал «Зарядье», где был организован трек «Знание. Сила».

Во всех 8 федеральных округах были организованы фан-зоны с большими экранами и удобными посадочными местами. В общей сложности более 60 фан-зон принимали всех желающих в библиотеках, исторических парках «Россия – моя история», парках культуры и отдыха, дворцах культуры, «Точках кипения» и других общественных учреждениях 28 городов. Кроме того, впервые выступления лекторов марафона транслировались на уличных экранах по всей стране.

Уже по традиции к марафону подключились школы и вузы всей страны в формате открытого урока. Ребята могли не только смотреть онлайн-трансляции, но и задавать вопросы спикерам в прямом эфире.

На этом марафоне наставники и молодежь сплотились вокруг идеи, в чем лидерство России на мировом уровне – от русского балета до цифровых технологий и биоинженерии. За три дня состоялось 120 мероприятий разного формата: интерактивные лекции, дискуссии, мастер-классы, просветительские шоу, лекции-экскурсии.

«Больше половины времени из 126 часов трансляций марафона потрачено не на монологи, а на диалоги. Это вопросы, ответы. Ребятам интересно не просто послушать – им интересно задать вопросы, они готовы поспорить, они готовы отстаивать свою точку зрения. И наставникам тоже интересно поговорить. Им тоже интересно почувствовать настроение и вопросы молодежи», – отметил Кириенко.

Новым форматом на этом марафоне стало общение наставников с небольшими группами участников, чтобы лучше понять интересы и потребности молодежи. К примеру, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова по итогам такой встречи выразила готовность приглашать ребят, заинтересованных в журналистике, в МИД на личные сессии с ней.

На вопросы молодежи в течение трех дней отвечали наставники, которые принимают государственные решения, руководят предприятиями, развивают науку, культуру, спорт, среди них Дмитрий Песков, Андрей Фурсенко, Сергей Кравцов, Любовь Глебова, Сергей Собянин, Герман Греф, Владимир Кириенко, Константин Эрнст, Ксения Разуваева, Сергей Лукьяненко, Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Кока Энгельберт Серна и Фарид Руэда. Огромное восхищение у ребят вызвала встреча с генеральным инспектором Минобороны России генерал-полковником в отставке Валерием Барановым – ему аплодировали стоя.

Молодые люди с освобожденных территорий интересовались, какие возможности для просвещения и развития есть в России, как будет строиться система образования в ЛНР и ДНР по стандартам Российской Федерации.

И по итогам марафона многие молодые люди говорили, что диалог с успешными, знающими свое дело наставниками помог им лучше разобраться в себе и понять, как действовать, чтобы лучше учиться, запускать новые проекты, создавать эффективные команды и достигать своих целей не только для самореализации, но и для процветания своей страны.

По традиции в программу марафона вошли видеолекции-экскурсии – 38 путешествий по уникальным местам в 16 регионах страны. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков показал Золотую обитель Будды Шакьямуни, крупнейший буддийский храм в России. На знаменитом стадионе «Фишт» зрители побывали вместе с главным тренером футбольного клуба «Сочи» Александром Точилиным, игроком клуба Кириллом Кравцовым и инженером стадиона Артуром Исаевым. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов стал гидом в путешествии по Балтийскому заводу в Санкт-Петербурге.

В этот раз впервые познавательные лекции, дискуссии и мастер-классы марафона в Москве дополнила разноплановая музыкальная программа, она подарила молодежи заряд энергии для начала учебного года. Резиденты фестиваля «Таврида.АРТ» выступили под девизом «Нас не отменят», стипендиаты Фонда Спивакова исполнили шедевры классической музыки, порадовал ребят своими хитами российский рэп-исполнитель Леван Горозия (L'One), с успехом прошли мастер-классы блогеров соцсети ВКонтакте.

Кроме того, к марафону приурочена Всероссийская акция «Поделись своим Знанием», которая проходит с 1 по 9 сентября. Для участия в ней зарегистрировались 6 895 наставников – это ученые, главы компаний и регионов, выдающиеся люди из сфер культуры и искусства. Они посетят 7 214 учебных заведений, чтобы пообщаться с ребятами, поделиться опытом, историями успеха, честно ответить на вопросы ребят.