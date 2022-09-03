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Кириенко подвел итоги просветительского марафона «Знание»
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Просветительский марафон «Знание» объединил более 10 тыс. школьников и студентов со всей России и освобожденных территорий, параллельные онлайн-трансляции из студий в пяти городах набрали за три дня более 150 млн просмотров, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
«Каждый раз, когда завершается марафон, кажется, что больше и объемнее он быть уже не может. Каждый следующий марафон показывает, что предела нет. И более 150 млн просмотров онлайн-трансляций. Активное участие тех, ради кого делается такой марафон – а это школьники и студенты, – вызывает большое чувство гордости за нашу молодежь, потому что они замечательные. Они активные, верят в себя, они настоящие патриоты своей страны, они не боятся мечтать, и, самое главное, что они готовы действовать. Не просто со стороны наблюдать, а действовать. И это показывают вопросы, которые ребята задавали наставникам, которые выступали перед ними», – приводятся слова Кириенко на сайте российского общества «Знание».
Впервые просветительский марафон «Знание» объединил школьников и студентов не только всей России, но и освобожденных территорий. Это единство отразило название трека «Знание. Мы вместе», который проходил в Луганской Народной Республике.
Кроме того, более 100 старшеклассников из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей – активисты и победители различных конкурсов, олимпиад, участники волонтерских программ и акций – приехали в Москву, в концертный зал «Зарядье», где был организован трек «Знание. Сила».
Во всех 8 федеральных округах были организованы фан-зоны с большими экранами и удобными посадочными местами. В общей сложности более 60 фан-зон принимали всех желающих в библиотеках, исторических парках «Россия – моя история», парках культуры и отдыха, дворцах культуры, «Точках кипения» и других общественных учреждениях 28 городов. Кроме того, впервые выступления лекторов марафона транслировались на уличных экранах по всей стране.
Уже по традиции к марафону подключились школы и вузы всей страны в формате открытого урока. Ребята могли не только смотреть онлайн-трансляции, но и задавать вопросы спикерам в прямом эфире.
На этом марафоне наставники и молодежь сплотились вокруг идеи, в чем лидерство России на мировом уровне – от русского балета до цифровых технологий и биоинженерии. За три дня состоялось 120 мероприятий разного формата: интерактивные лекции, дискуссии, мастер-классы, просветительские шоу, лекции-экскурсии.
«Больше половины времени из 126 часов трансляций марафона потрачено не на монологи, а на диалоги. Это вопросы, ответы. Ребятам интересно не просто послушать – им интересно задать вопросы, они готовы поспорить, они готовы отстаивать свою точку зрения. И наставникам тоже интересно поговорить. Им тоже интересно почувствовать настроение и вопросы молодежи», – отметил Кириенко.
Новым форматом на этом марафоне стало общение наставников с небольшими группами участников, чтобы лучше понять интересы и потребности молодежи. К примеру, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова по итогам такой встречи выразила готовность приглашать ребят, заинтересованных в журналистике, в МИД на личные сессии с ней.
На вопросы молодежи в течение трех дней отвечали наставники, которые принимают государственные решения, руководят предприятиями, развивают науку, культуру, спорт, среди них Дмитрий Песков, Андрей Фурсенко, Сергей Кравцов, Любовь Глебова, Сергей Собянин, Герман Греф, Владимир Кириенко, Константин Эрнст, Ксения Разуваева, Сергей Лукьяненко, Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Кока Энгельберт Серна и Фарид Руэда. Огромное восхищение у ребят вызвала встреча с генеральным инспектором Минобороны России генерал-полковником в отставке Валерием Барановым – ему аплодировали стоя.
Молодые люди с освобожденных территорий интересовались, какие возможности для просвещения и развития есть в России, как будет строиться система образования в ЛНР и ДНР по стандартам Российской Федерации.
И по итогам марафона многие молодые люди говорили, что диалог с успешными, знающими свое дело наставниками помог им лучше разобраться в себе и понять, как действовать, чтобы лучше учиться, запускать новые проекты, создавать эффективные команды и достигать своих целей не только для самореализации, но и для процветания своей страны.
По традиции в программу марафона вошли видеолекции-экскурсии – 38 путешествий по уникальным местам в 16 регионах страны. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков показал Золотую обитель Будды Шакьямуни, крупнейший буддийский храм в России. На знаменитом стадионе «Фишт» зрители побывали вместе с главным тренером футбольного клуба «Сочи» Александром Точилиным, игроком клуба Кириллом Кравцовым и инженером стадиона Артуром Исаевым. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов стал гидом в путешествии по Балтийскому заводу в Санкт-Петербурге.
В этот раз впервые познавательные лекции, дискуссии и мастер-классы марафона в Москве дополнила разноплановая музыкальная программа, она подарила молодежи заряд энергии для начала учебного года. Резиденты фестиваля «Таврида.АРТ» выступили под девизом «Нас не отменят», стипендиаты Фонда Спивакова исполнили шедевры классической музыки, порадовал ребят своими хитами российский рэп-исполнитель Леван Горозия (L'One), с успехом прошли мастер-классы блогеров соцсети ВКонтакте.
Кроме того, к марафону приурочена Всероссийская акция «Поделись своим Знанием», которая проходит с 1 по 9 сентября. Для участия в ней зарегистрировались 6 895 наставников – это ученые, главы компаний и регионов, выдающиеся люди из сфер культуры и искусства. Они посетят 7 214 учебных заведений, чтобы пообщаться с ребятами, поделиться опытом, историями успеха, честно ответить на вопросы ребят.
Сорвана попытка украинских войск высадить десант в районе Энергодара
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Попытка украинских войск высадить десант с лодок в районе Энергодара сорвана, украинский обстрел Энергодара прекратился, сообщил член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми начали движение в сторону Энергодара в районе полуночи, но «попытка выдвижения была сорвана», передает ТАСС.
Как сообщил Рогов, «Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», передает РИА «Новости».
По его словам, «логического объяснения подобным действиям нет», это «было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву». «Украинским боевикам дан отпор», – сказал он.
По мнению Рогова, Украина пытается показать, что еще способна сопротивляться, Киев хочет выманить у Запада очередной транш, а также новые поставки оружия. «Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», – заявил он.
Также он сообщил, что обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой – запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции, сказал он.
Напомним, Рогов сообщал, что из района Каменского и Степногорска, которые контролирует Киев, выдвинулось 15–20 лодок. Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52. В четверг Украинана берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС
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Американский генерал предупредил Киев о грядущей катастрофе
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Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическим последствиями для ВСУ, пишет в статье для The Wall Street Journal бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.
По его мнению, появление в одном из последних пакетов помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.
«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Американский генерал считает, что с усугублением проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией.
«Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки. Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом», – говорится в публикации.
Напомним, в августе Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
При этом в США регулярно звучат призывы отказаться от военной помощи и сосредоточиться на решении внутренних проблем, в том числе высокой инфляции, острого кризиса, связанного с нехваткой детского питания.
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Украинский генерал заявил о сотнях тысяч погибших украинских военных
Потери Украины в ходе специальной военной операции составляют сотни тысяч человек, а власти ничего не сделали, чтобы избежать жертв, заявил бывший заместитель командующего силами специальных операций ВС Украины, экс-заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.
«[Мы имеем] право сказать власти: «Почему вы ничего не делали, почему <…> сотни тысяч погибших – за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни? Рассказы о том, что это несвоевременно, это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?» – приводит ТАСС слова генерала.
По мнению Кривоноса, в скором времени украинцы «начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы».
В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день 30-50 военнослужащих убитыми и что этот показатель сократился в 2,5-3 раза от ежедневных потерь в 100-200 человек убитыми, которые были прежде.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о больших потерях ВСУ ради создания у Запада иллюзии наступления.
Во вторник Минобороны России обнародовало подробные данные по потерям ВСУ во время провальной попытки украинских войск развить контрнаступление на херсонском и других направлениях. Противник понес масштабные потери – за сутки уничтожено 48 украинских танков, 46 БМП и более 1200 военнослужащих.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему тактический план ВСУ на Николаевско-Криворожском и других направлениях обернулся провалом и колоссальными потерями.
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Минобороны показало бой российских десантников с украинской пехотой
Минобороны России опубликовало видео с боевой работой подразделений ВДВ, которые отразили нападение украинских военных.
На видео показана оборона российских десантников, процесс стрельбы с закрытых позиций из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Российские военные уничтожили группу украинской пехоты, пользуясь данными беспилотников, передает РИА «Новости».
«Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы», – рассказал десантник с позывным «Тихий». По его словам, украинцы «два часа продержались», украинской стороне «дали шанс забрать раненых». Когда «их эвакуировали», никто «не наносил огонь» по противнику.
Накануне Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.
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В Германии заявили о «фактической войне» с Россией
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Германия уже «фактически находится в войне» с Россией, поставляя оружие Украине, где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может ФРГ может перейти к прямому вооруженному конфликту, заявил в колонке для Junge Welt бывший главред газеты Арнольд Шельцель.
«ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу – к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Журналист напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в минувший понедельник в речи в Праге заявил о необходимости расширить военные способности Евросоюза. Конфликт на Украине используется лишь как предлог для милитаризации, тогда как сам процесс начался уже давно, утверждает Шельцель.
Так, бюджет министерства обороны ФРГ растет с 2015 года, а покупку американских истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель, указал экс-главред.
Эксперт уточнил, что по планам немецкого руководства, решающий скачок намечен на 2025 год, когда военный бюджет планируется увеличить сразу на четверть. При этом суммарные оборонные расходы стран НАТО еще год назад уже превышали российские в 18 раз, а в будущем альянс собирается нарастить преимущество до 25-кратного превосходства.
Ранее германская партия «Союз-90»/«Зеленые» выступила за продолжение поставок оружия на Украину. По их мнению, при необходимости следует передавать оружие «из запасов Бундесвера и промышленности».
Министерство по делам экономики и защиты климата сообщило, что Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые Бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. В Кремле подчеркивали, что Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность.
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Шредер отреагировал на угрозы Зеленского захватить Крым
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем лишены смысла.
«Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, – это бред», – заявил он в интервью ABC.
Шредер напомнил, что Крым стал частью УССР только потому, что так решил советский лидер Никита Хрущев. «И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», – приводит его слова RT.
Ранее, выступая на саммите «Крымской платформы», Зеленский сказал, что Киев «заберет» у России Крым «любыми средствами». С подобными угрозами украинские власти выступали неоднократно.
Российский президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведен в строгом соответствии с международным правом.
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В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», солистом которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом).
Концерты российских артистов должны были состояться во Дворце спорта. В открытом письме компании Biletebi.ge к министерству культуры Грузии говорится, что причиной отказа является начало ремонтных работ в концертном зале.
«На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты [Андрей] Макаревич (включен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), [Максим] Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – передает РИА «Новости» текст заявления.
Компания считает, что это «контрольный выстрел в концертную индустрию» страны. По их словам, «за этими тремя отмененными концертами последуют многие другие, потому что в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику».
Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.
В пятницу Министерство юстиции России включило Макаревича в реестр физических лиц – иноагентов.
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Волк загрыз любимую пони главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild.
«Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив ее с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) – всего в ста метрах от дома семьи», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
Уточняется, что погибшую пони в пятницу утром обнаружил муж председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен в ее поместье. На место инцидента выехали сотрудник сельскохозяйственной палаты и ветеринар, они взяли пробы.
Немецкое издание сообщает, что Долли была всеобщей любимицей, поэтому вся семья расстроена этим происшествием. Сама фон дер Ляйен с юности является страстной наездницей, в свое время участвовала в чемпионатах по верховой езде.
Андрей Макаревич попал в список физлиц-иноагентов
Актер Михаил Шац*, экс-депутат Юлия Галямина* и еще четыре человека и одно юрлицо включены в реестр СМИ-иноагентов, сообщили в Министерстве юстиции РФ.
В списке физлиц-иноагентов появился музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич*. Это следует из обновлений в перечне Минюста на 2 сентября. Кроме того, Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Сергея Медведева*, Кирилла Мартынова*, Сергея Лойко* и блогера Кирилла Федорова*. Также в список попала организация «Новости»*, передает ТАСС.
В реестр физлиц-иноагентов также внесены украинский журналист Дмитрий Гордон*, российская журналистка Катерина Гордеева*, бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан в РФ экстремистской организацией) Иван Жданов*, предприниматель Борис Зимин* и политолог Федор Крашенинников*.
Ранее журналисты Алексей Пивоваров* и Олег Кашин* были включены в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Россия назвала препятствия для возобновления инспекций в рамках СНВ-3
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, какие вопросы должны урегулировать Москва и Вашингтон, чтобы возобновились инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Антонов призвал США «вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам». По его словам, попытка США увязать переговоры по новому соглашению на замену СНВ-3 с возобновлением инспекционной деятельности является «неправомерной», передает ТАСС.
Как пояснил посол, «в основе проблем возобновления инспекций лежит антироссийская санкционная политика США», которая «де-факто блокирует проведение» Россией «проверок на американской территории». Антонов указал, что «отсутствие нормального авиационного сообщения», «закрытие воздушного пространства» и «препятствование выдаче транзитных виз для членов российских инспекционных групп и летных экипажей» мешают запустить «верификационный режим». Чтобы он «вновь начал полноценно функционировать», указанные «вопросы должны быть урегулированы».
Кроме того, по словам посла, нужно помнить «о необходимости разрешить оставшиеся противоречия по мерам предосторожности» в связи с коронавирусом. Антонов сказал, что «обеспечение безопасности и сохранение здоровья инспекционных групп – как российских, так и американских – ключевой приоритет» для России.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США привержены беспрерывной реализации СНВ-3, санкции против Москвы «полностью совместимы» с договором и «не препятствуют проведению» инспекций.
Вашингтон запросил у России инспекцию на ее стратегических ядерных объектах. Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции. В МИД России подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».
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ВСУ и наемники попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ
Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ: в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено, сообщили в Министерстве обороны России.
«Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.
Ранее член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов сообщил о сорванной попытке захватить ЗАЭС.
В четверг Украина на берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС.
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Британский политик дал прогноз о сроках применения ядерного оружия
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Тактическое ядерное оружие может быть применено в мире в ближайшие десять лет, считает депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.
«Мы живем в крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Times Radio.
Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в «новом Уинстоне Черчилле», который помог бы стране пережить «очень трудное» десятилетие.
Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Трасс с Остином Пауэрсом, главным героем серии комедийных фильмов о вымышленном британском суперагенте.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны. Он отметил, что это прописано в российской военной доктрине.
ВСУ потеряли 23 танка и более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
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В Минобороны России сообщили, что уничтожили за сутки на Николаево-Криворожском направлении 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск.
«Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении», – передает Telegram-канал военного ведомства.
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты «Точка-У».
Кроме того, за сутки были сбиты три украинских дрона в ДНР и Херсонской области. Высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР.
В Минобороны добавили, что большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в больницах Николаева и Николаевской области.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS
Зеленский поручил «обработать» вопрос о легализации порно на Украине
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Главе правительства Украины Денису Шмыгалю поручено отреагировать на петицию о легализации порно, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский обратился к Шмыгалю «с просьбой поручить обработать согласно компетенции поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения». Речь идет о петиции «Про легализацию эротики и порно на территории Украины», которая до рассмотрения президентом набрала 25589 голосов из 25 тыс. необходимых.
Президент указал, что кабмин обеспечивает реализацию госполитики в «сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера», а также координирует деятельность министерств и других органов исполнительной власти в этой сфере, передает ТАСС.
Напомним, в мае в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans. Платформа OnlyFans популярна в первую очередь за счет эротического контента. Кроме того, петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Билли Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.
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Газпром рассказал об участии Siemens в ремонте агрегата для «Северного потока»
Siemens задействована в ремонтных работах агрегата для «Северного потока», обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде, заявили в Газпроме.
«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.