ВСУ выпустили почти 300 боеприпасов по ДНР

Лариса Шеслер рассказала о переполненных больницах и моргах Николаева

«Из больниц сейчас выписывают людей, находившихся на стационарном лечении, чтобы освободить койки для поступающих раненых», – сообщила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно о том, что в больницы Николаева доставлены свыше 2 тыс. раненых бойцов ВСУ, а морги города переполнены.

«Мои источники говорят о том, что больницы Николаева действительно переполнены. Не стоит забывать, что это крупный областной центр с разветвленной системой здравоохранения. Там очень много разных больниц, как военных, так и гражданских, большой коечный фонд», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Вчера и позавчера по городу разъезжало много скорых. Из больниц досрочно выписывают пациентов, чтобы госпитализировать раненых. Кроме того, по всем соцсетям идут надрывные призывы сдавать кровь. Все эти факты подтверждают, что в Николаев поступило большое количество раненых», – отметила собеседница.

«К сожалению, результат этого провала вооруженных сил Украины видят не все жители Николаева, а лишь те, кто имеет отношение к системе здравоохранения, или те, кто находился на стационарном лечении и его вдруг неожиданно выписали», – полагает она.

«Забитые морги еще менее видны, чем больницы. Вообще, далеко не каждый человек в Николаеве знает, где находятся морги. Кроме того, как в любом крупном областном центре, морги рассчитаны на чрезвычайные ситуации и катаклизмы, там есть специальные системы хранения, поэтому там можно многое скрыть. С больницами, конечно, сложнее», – отметила правозащитница.

«В целом у жителей города настроение очень депрессивное и подавленное. Большинство людей понимают, что украинская армия не может добиться успехов на херсонском направлении. Не прекращаются репрессии, людей арестовывают по подозрению в симпатиях к российской армии, идут бесконечные судебные процессы», – заключила Шеслер.

В пятницу глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов сообщил, что в госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты».

Как заявил Барбашов, «последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ». По его данным, «в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП», а «всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых».

«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», – сказал Барбашов, пояснив, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.

Напомним, Украина предприняла провальную попытку осуществить контрнаступление на так называемом Николаевско-Криворожском и других направлениях. Позднее стало известно о двух неудавшихся попытках украинских войск десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. украинских военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении, были убиты.

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