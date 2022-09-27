Приложения «Юла» и «Домклик» удалили из AppStore

ФСБ сообщила о выдвижении БТР к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией

В случае, если стоящие в очереди люди решат пересечь границу Грузии без пограничных формальностей в районе погранпункта «Верхний Ларс», будут применены силы БТР, сообщили в погрануправлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет... КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», – передает Telegram-канал РБК информацию ведомства.

По информации вице-премьера республики Ирбека Томаева, в данный момент около 3,5 тыс. легковых и 1,3 тыс. грузовых автомобилей скопилось в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии, пишет «Интерфакс».

«За последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии. На сегодняшний день ожидают проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» порядка 3,5 тыс. единиц легкового транспорта. Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4,8 тысячи, в том числе 1,3 тыс. грузового транспорта», – сказал он.

Томаев добавил, что для легкового транспорта организовали временную стоянку на участке строящейся дороги под Владикавказом. По его словам, за прошедшую неделю через МАПП «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 37,5 тыс. единиц автотранспорта и 115 тыс. человек, что на 23,3% больше, чем на предыдущей отчетной неделе.

Гражданам России разрешено сейчас проводить в Грузии без визы 365 суток. Гражданам Грузии для посещения России нужны визы. Для граждан России визы в Грузию в 2012 году в одностороннем порядке отменил тогдашний президент Михаил Саакашвили, лично выехавший приветствовать россиян на границу. Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008.

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