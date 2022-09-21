Россия обвинила Запад в подрыве санкциями основ глобальной экономики

Военные эксперты спрогнозировали влияние итогов референдумов на ход спецоперации

В условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях заявили о подготовке референдумов по вхождению в состав России. На этом фоне Госдума внесла в УК понятия «мобилизация» и «военное время».

«После вхождения четырех регионов в состав России сперва на их территории должны быть введены пограничные войска и установлена новая государственная граница Российской Федерации. Более того, границу необходимо укрепить, поскольку там будет проходить линия фронта. Нечто подобное у нас есть уже в Калининградской области в силу геополитических обязательств», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Собеседник также добавил, что на присоединенных территориях появятся «не только сухопутные войска, но и подразделения противовоздушной и противоракетной обороны». «Но остается открытым вопрос границ. Если с ЛНР все понятно – республика полностью освобождена, то с ДНР ситуация обстоит совсем иначе», – говорит он.

«Часть ДНР все еще находится под контролем киевской власти. То есть фактически, если территория станет частью РФ, то это будет субъект нашего государства, оккупированный ВСУ», – заметил Перенджиев.

«Не исключаю, что после референдумов в некоторых приграничных областях могут ввести военное положение. В этом контексте логично принятие сегодня российским парламентом ряда поправок в Уголовный кодекс РФ, связанных с военным правом», – отметил собеседник.

«В целом уголовное военное право было достаточно сильно развито в СССР во время Великой Отечественной войны, и затем сохранилось на долгие годы. Однако в современной России его практические не развивали. Но в нынешних условиях в нем снова появилась необходимость», – продолжил он.

«В этой связи, я думаю, принимать участие в реальных боевых действиях и дальше будут только добровольцы и контрактники. Срочников же могут привлекать к этому только на основе их собственного рапорта. Возможно, призывников привлекут к вопросам, связанным с тылом или ремонтом техники. Но не более того», – заключил Перенджиев

«Вхождение в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей позволит отправлять туда регулярные армейские части для их полноценной защиты как законных субъектов Российской Федерации. Это станет возможно, когда российские власти на всех уровнях примут решение о принятии регионов в состав нашей страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков. «Вместе с тем, как мне кажется, у нас сейчас нет нехватки кадров на фронте. Нам нужно решать задачи по огневому поражению противника», – отметил собеседник.

Ранее Госдума приняла поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.

В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.

Поправки предлагаются в ст. 332 «Неисполнение приказа». Авторы предложили дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.

Изменения также внесли в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Авторы поправок предложили изменить норму и указать, что периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно поправкам такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Также согласно тексту поправок, в УК в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменили словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

На этом фоне Общественные палаты ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области обратились к руководителям соответствующих регионов о проведении референдумов по вхождению в состав России.

При этом в ЛНР уже принят закон о референдуме. Власти Херсонской области также приняли решение о проведении референдума о присоединении к России.

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