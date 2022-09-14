Мишустин сообщил о провале попыток Запада выключить Россию из глобальной экономики

Запад не смог выключить Россию из глобальной экономики, но очевидно продолжит выдавливание страны с привычных рынков сбыта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

«Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима. Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах», – передает его слова ТАСС.

Мишустин добавил, что правительство намерено в начале следующей недели представить доклад президенту Владимиру Путину о подготовке бюджета на 2023-2025 годы.

«Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу над всем бюджетным пакетом, чтобы уже в начале следующей недели доложить об этом президенту, в том числе и об исполнении всех его поручений», – сказал премьер-министр.

Мишустин пообещал, что все намеченные властями России соцобязательства будут выполнены.

«В понедельник подробно обсудили основные положения главного финансового документа на совещании у президента. Задачи, которые он должен решить, – масштабные. Предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках. Отдельно хочу обратить внимание, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены», – добавил он.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет экономику России в будущем.