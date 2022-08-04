МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

МВД объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову, в отношении которой возбудили дело о распространении фейков о ВС России, следует из базы данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – передает РИА «Новости» МВД на соответствующий запрос.

В полиции региона сообщили, что депутат из Новосибирска Хельга Пирогова будет объявлена в розыск, если не явится на допрос по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Пирогова улетела в Грузию после возбуждения в отношении нее уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

До этого Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело.

Напомним, глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание депутата из Новосибирской области Хельги Пироговой о погибших российских военных. Депутат неуважительно высказалась о погибших российских военных в Twitter, комментируя публикацию о том, как родные погибших благодарят власти за достойную организацию похорон.