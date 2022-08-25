Осенний этап туристического кешбэка стартовал в России

Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря, вместе с ним начались и продажи туров на Дальний Восток с повышенным кешбэком, если напрямую бронировать проживание в отеле или санатории, участвующем в программе.

На круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации. Глава Ростуризма Зарина Догузова в середине августа сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Но это по-прежнему позволит ездить как в длинные путешествия, так и в туры выходного дня, передает РИА «Новости».

Еще одно новшество – по поручению президента России введен повышенный кешбэк на поездки в регионы Дальнего Востока, если напрямую бронировать проживание в отеле или санатории, участвующем в программе. Максимальная сумма возврата – 20% от стоимости путевки, до 40 тыс. рублей. При этом во все остальные регионы РФ за поездки возвращается не больше 20 тыс. рублей.

Остальные условия программы остаются прежними. Участвуют все регионы страны без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой «Мир». Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.

«У путешествий осенью, в межсезонье есть свои преимущества: выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены – можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком – отправиться в путешествие с двойной выгодой», – отметила глава Ростуризма, посоветовав туристам не откладывать покупки туров с кешбэком в связи с высоким спросом.

«Осень – это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. Так что выбор очень большой», – сказала Догузова.

Напомним, 9 июня президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 40 тыс. рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток.