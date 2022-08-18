Зафиксирован резкий рост цитируемости российских СМИ за рубежом с начала спецоперации

Резкий рост цитируемости российских СМИ в зарубежных медиа по всему миру зафиксирован с начала специальной военной операции: с марта по июнь количество ссылок составило более 127 тыс. против чуть более 14 тыс. за аналогичный период прошлого года, следует из исследования аналитического агентства Prognosis.

Согласно данным исследования, если в прошлом году за март-июнь зарубежные СМИ сослались на ТАСС почти 5,5 тыс. раз, то за тот же период этого года количество ссылок составило 57,5 тыс., «Интерфакс» за те же четыре месяца 2022 года получил около 44 тыс. ссылок, в то время как годом ранее его цитировали чуть более 4,6 тыс. На РИА «Новости» за тот же период в 2021 году сослались 1,4 тыс. раза, а в этом году – более 16 тыс. раз, передает «Интерфакс».

Как отметил автор исследования Олег Муковозов, взрывной рост цитирования информационных агентств связан с запросом зарубежных коллег на проверенную информацию и ссылки на первоисточники.

«Интересно, что ТОП-10 оказался представленным – хотя и в разной пропорции – довольно широким спектром СМИ: в него попали и частные медиакомпании, и государственные информагентства и медиахолдинги, и издания из списка иноагентов», – сказал он.

При этом кроме информагентств в первую десятку самых цитируемых за границей за март-июнь вошли также ВГТРК (7,4 тыс. против 617 ссылок за тот же период прошлого года) «Meдуза*» (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) (6,5 тыс./864), Russia Today (5,3 тыс./686), «Новая газета» (4,65 тыс./237), «Коммерсантъ» (4 тыс./784), «Ведомости» (1,9 тыс./152) и «Известия» (1,65/284).

По словам Муковозова, основная причина такого существенного роста цитируемости российских СМИ – потребность международной аудитории в разносторонней информации о российской военной операции на территории Украины.

В исследовании отмечается, что верхние строчки ТОП-10 тем в СМИ стран G20 занимают военные действия, международные отношения, внутренняя политика, армия и вооружение, тогда как в прошлом году главной темой была борьба с пандемией коронавируса COVID-19, которая сейчас не попала в «десятку».

Так, значительный интерес к российским СМИ показали страны, ранее уделявшие событиям в России минимум внимания. Это, в частности, Индонезия, где количество упоминаний российских медиаисточников выросло в 180 раз, Япония – в 35, ЮАР – в 22, Аргентина – в 17, Мексика – в 14 и в Австралия – в 13 раз.

Основные медиа, которые ссылаются на российские СМИ, находятся в таких странах, как Италия, Канада, Испания, Франция и Германия. Среди трех топовых источников информации из России ТАСС и РИА «Новости» наиболее часто упоминаются в Италии, «Интерфакс» – в Германии.

«К государственным СМИ наибольший интерес проявляют США и Индия, тогда как к частным три страны – Канада, Китай и Германия. Когда же мы смотрим на материалы, которые публикуют так называемые «иностранные агенты», то четыре страны проявляют к ним значительный интерес – это Япония, Финляндия, Великобритания и США», – пояснил Муковозов.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что «события 2022 года на многие месяцы сделали Россию основным сюжетом мировых новостей».

«Объективной причиной для этого стала значимость процессов, которые запустила российская кампания, субъективной – стремление стран Запада увязать с российской темой все проблемы», – отметил он.

По словам Лукьянова, в этой ситуации особенно важно, в какой степени и какая информация, поступающая от российских источников, влияет на формирование глобальной информационной картины.

«Из результатов опроса следует, что ведущие мировые СМИ достаточно интенсивно и осознанно опираются на российские источники информации. В соответствии с формальными правилами, действующими в западных медиа, приводятся разные источники, дабы сохранять впечатление баланса в подаче, что само по себе является предметом манипулирования, но тем не менее», – подчеркнул Лукьянов.

Как в свою очередь пояснил руководитель образовательной программы медиакоммуникации ВШЭ Александр Куприянов, интерес представляет достаточно невысокий уровень цитирования СМИ-иноагентов. «Было относительно мирное время, и мы ощущали кризис информационных агентств, их продукта. А сейчас мы видим мощнейший ренессанс, возращение доверия к формату новостей», – сказал он.

Основатель Центра социального прогнозирования «Платформа» и вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Алексей Фирсов заявил, что в самом росте цитируемости «сенсации нет», потому что с февраля в целом выросло количество публикаций о России, а стандарты западной журналистики предполагают цитирование другой стороны. По его мнению, результаты исследования говорят о запросе на журналистику факта, а не на журналистику интерпретаций, переизбыток которой ощущается в последнее время.