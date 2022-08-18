Названа странная особенность заболевания «Омикроном»

Новое исследование показало, что большинство людей, заразившихся вариантом коронавируса «Омикрон», даже не подозревали, что у них COVID-19, сообщили СМИ.

«Этот низкий уровень осведомленности об инфекции, вероятно, способствовал быстрому распространению «Омикрона», – передает «МК» со ссылкой на канал Sky News мнение специалистов.

Согласно новому исследованию Медицинского центра Cedars-Sinai в США, большинство людей, инфицированных вариантом «Омикрон», даже не подозревали, что у них есть COVID-19.

«Более чем каждый второй человек, инфицированный «Омикроном», и не знал, что он у него есть», – рассказывает доктор Сьюзан Ченг, автор исследования, материалы которого были опубликованы в JAMA Network Open.

Недостаточная осведомленность общественности о том, что они инфицированы, означает, что люди не могут предпринять шаги, чтобы предотвратить дальнейшую передачу коронавируса, что является основным камнем преткновения для борьбы с новыми волнами пандемии.

Предыдущие исследования показали, что по крайней мере 25%, а потенциально до 80% людей, инфицированных коронавирусом, могут не испытывать симптомов, говорят исследователи.

Ученые из медцентра Cedars-Sinai проводят исследования воздействия COVID-19 и воздействия вакцин уже более двух лет. В начале исследования они начали собирать образцы крови у медицинских работников, а затем осенью 2021 года начали собирать образцы и у пациентов.

Из 2479 медицинских работников и пациентов, сдавших образцы крови в начале всплеска «Омикрона», исследователи обнаружили 210 человек, инфицированных этим вариантом, на основании новых положительных уровней антител в их крови.

Затем исследователи опросили участников исследования, чтобы получить обновленную информацию о состоянии их здоровья, и во время этих опросов только 44% участников, у которых были антитела, знали о своем заражении.

Большинство не только не знали о какой-либо инфекции, но только 10% сообщили о каких-либо симптомах, а те, кто знал, считали, что они вызваны простудой или другой инфекцией.

«Мы надеемся, что люди прочитают эти результаты и подумают: «Я только что был в компании, где кто-то дал положительный результат» или «Я просто начал чувствовать себя немного неважно, может быть, мне нужно пройти быстрый тест», – говорит доктор Ченг.

«Чем лучше мы понимаем наши собственные риски, тем лучше мы сможем защитить здоровье населения и самих себя», – добавила она.

Напомним, в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество смертей от коронавируса в последние четыре недели увеличилось на 35%.