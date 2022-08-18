Российские онлайн-кинотеатры потеряли множество архивов

Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы, хотя ранее сервисы заявляли, что санкции зарубежных студий касаются только новинок. Так, сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» оказались недоступны в крупнейшем сервисе – «Кинопоиске».

Как отмечают в компании, продление договоров с партнерами «занимает больше времени». В других сервисах прямо признают, что некоторые контракты с зарубежными кинопроизводителями могут не продлеваться на новые сроки. Изменения пока не вызовут оттока пользователей из онлайн-кинотеатров, но это произойдет, если сервисы начнут терять сотни наименований. Из библиотеки «Кинопоиска» исчезли многие фильмы и сериалы, не относящиеся к новинкам этого года, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что нескольких пользователей сервиса ранее были в подписке, а теперь недоступны, например, фильмы «Маска» (1994), трилогия «Властелин колец» (2001–2003), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериал «Друзья» (1994–2004), бразильский сериал «Клон» (2001–2002) и ряд других.

Как пояснили в пресс-службе «Кинопоиска», исчезновение ранее вышедшего контента из библиотек связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.

«Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны. Это небольшая часть всего каталога «Кинопоиска», но популярные и любимые пользователями тайтлы, мы ведем переговоры с партнерами и продолжаем расширять библиотеку», – рассказали в сервисе, добавив, что 22 августа в подписке выйдет «Дом Дракона» – приквел «Игры престолов».

Один из экспертов издания отмечает, что усложнять продление контрактов может в том числе новый временный порядок исполнения обязательств перед правообладателями, который вступил в силу 27 мая. Он также предполагает, что российские компании должны рассчитываться с правообладателями, которые применили те или иные санкции в отношении России, через специальный рублевый счет «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.

Так, сокращение числа доступных фильмов и сериалов аналитики называли одним из факторов, которые могут способствовать стагнации российского рынка онлайн-кинотеатров. «ТМТ Консалтинг» ожидает, что по итогам 2022 года рост рынка неоператорских сервисов может составить только 12%, тогда как в 2021 году достиг 65%.

Как заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, влияние временной или постоянной потери какого-либо контракта на показатели сервисов будет зависеть от того, какие именно фильмы и сериалы пропадут.

«Есть тайтлы, исчезновения которых никто не заметит, а есть те, из-за которых пользователь может принять решение не продлевать подписку». В нынешних масштабах потери контента не приведут к катастрофическому сокращению числа пользователей видеосервисов, полагает эксперт. Но, подчеркивает он, это может произойти, если библиотеки «начнут терять сотни тайтлов за короткий период времени», – заключил он.

Ранее сообщалось, что корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию с 1 июня 2022 года.