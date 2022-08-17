Часть Москвы и Нижегородской области накрыл смог

В некоторых районах российской столицы и в Нижегородской области распространился сильный запах гари, местами заметен легкий смог, при этом в городе сохраняется жаркая погода.

Запах гари ощущается в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, в районе Профсоюзной улицы в Коньково, передает РИА «Новости».

В городе остается знойная погода, температура воздуха доходит до 31 градуса по Цельсию.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк уточнила, что запах гари в Москве и Подмосковье вряд ли в скором времени исчезнет.

«К сожалению, я не смогу сказать, когда пропадет этот запах – видимо, не раньше, чем потушат пожар, случившийся в Рязани. Дело в том, что сейчас в атмосфере над столичным регионом сформировались восточные воздушные потоки, так что запах от возгорания в Рязани прямым курсом выносится в Москву и Московскую область, и в первую очередь это касается южных районов столичного региона», – пояснила метеоролог.

Сейчас над большей частью Европейской России господствует антициклон, в нем циркулируют нисходящие воздушные потоки, они «прижимают» продукты горения к поверхности земли.

Между тем в Нижегородской области несколько муниципалитетов оказались под смогом, который, как предполагается, вызван природным пожаром, сообщает «Интерфакс».

Задымление фиксируется в девяти муниципальных образованиях, причиной мог стать пожар в Воротынском районе. Площадь пожара составляла, по данным МЧС, 2,8 тыс. гектаров на утро среды.