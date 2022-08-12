Премьер Белоруссии заявил о коммерческом проекте по созданию портовых мощностей в России

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект создания Минском портовых мощностей в России будет коммерческим, рассчитанным не только на белорусские грузы.

«Мы говорим о собственных мощностях не только для белорусской продукции. Это – коммерческий проект. Мы не обеспечим загрузку даже небольшого порта только своей продукцией», – сказал Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА «Новости».

Головченко заявил, что создание этих мощностей оптимизирует для Белоруссии вопросы стоимости услуг по перевалке грузов.

Он добавил, что план Минска по развитию собственных портовых мощностей предполагает один базовый порт и отдельные перегрузочные мощности в других портах.

Ранее сообщалось, что белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты. При этом отмечалось, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет. Это произошло после аннулирования с 1 февраля соглашения о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».