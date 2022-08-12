Стало известно о создании в России облегченных противодроновых ракет

России посоветовали привлечь талибов для противодействия США в Азии

«Каждая из стран, задействованная в военных учениях «Региональное сотрудничество – 22», преследует личные интересы, и Москве предстоит обратить на это внимание», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя начало маневров, организованных США в Таджикистане.

«Заинтересованность США в проведении военных учений в Центральной Азии предельно понятна. Год назад они вывели свои войска из Афганистана. И это серьезно отразилось на их позициях в регионе. Теперь же им необходимо реабилитироваться в регионе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Что же касается постсоветских государств, каждое из них старается проводить многовекторную внешнюю политику. Именно поэтому они также заинтересованы в подобном сотрудничестве с Вашингтоном. Но не стоит забывать, что и сейчас США – наш политический оппонент, а не потенциальный партнер. Даже учитывая тот факт, что в Афганистане у нас с ними нет серьезных противоречий», – подчеркнул собеседник.

Эксперт при этом отметил, что у Москвы есть несколько вариантов, как отреагировать на командно-штабные военные учения в Таджикистане. «Мы могли бы усилить работу структур безопасности в регионе, принять новые дополнительные шаги по совершенствованию ОДКБ. Кроме того, вероятно, есть смысл снова взглянуть на текст двусторонних соглашений с этими странами», – перечислил политолог.

«Есть у России и серьезное преимущество перед Вашингтоном – так это то, что у нас очень неплохие контакты с талибами. Москве удается договариваться с ними по многим вопросам. И этим надо пользоваться. В конечном счете, скоро ровно год, как они пришли к власти в Кабуле. Так что, вероятно, есть повод провести инвентаризацию наших отношений, чтобы быть в силах противостоять не только международному терроризму, но и геополитическим оппонентами в виде США», – заключил Кортунов.

Ранее посольство США в Таджикистане сообщило, что командно-штабные учения «Региональное сотрудничество – 22» пройдут с 10 по 20 августа в Душанбе, в них примут участие военные США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана. Кроме того, американские и таджикские военные отдельно отработают двусторонние полевые маневры в учебном центре Фахрабад.

На открытии учений с приветственным словом к участникам обратился посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм. «Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, «Региональное сотрудничество – 22» предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе», – сказал он.

В сообщении американского диппредставительства в Душанбе говорится, что «учения предоставят возможность координировать, синхронизировать и реагировать на события в условиях отсутствия угрозы». «Маневры направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и на обмен информацией», – указывается в тексте.

До пандемии серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась ежегодно с 2004 года в одной из стран-участниц, в том числе и в США.

В июне Душанбе посетил командующий Центральным командованием США Майкл Курилла. С президентом страны Эмомали Рахмоном и министром обороны Шерали Мирзо он обсудил совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранение региональных угроз и оказание поддержки вооруженным силам Таджикистана. Курилла также отметил, что за последние 30 лет США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 миллионов долларов.

В конце мая американская делегация под руководством помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу посетила Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

В Ташкенте он пообещал содействие властям Узбекистана вступить в ВТО. В Казахстан Лу прибыл накануне референдума по поправкам в конституцию и от имени Белого дома приветствовал развитие гражданского общества и оптимистичную динамику социально-экономического развития республики, сообщает Sputnik Таджикистан.

В Кыргызстане, где Лу ранее возглавлял диппредставительство США, он торопил президента Садыра Жапарова по поводу нового соглашения о сотрудничестве между двумя странами, указав, что «с нетерпением ждет его подписания в скором времени». В Душанбе Лу посетил центр афганских беженцев и пообещал выделение 60 млн долларов на безопасность.

Визит Лу по региону совпал с приездом в Душанбе секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который отмечал роль США в афганском кризисе и их деструктивное влияние на обстановку в Центральной Азии.

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