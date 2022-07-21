Лукашенко указал на зависимость ЕС от поставок энергоресурсов из России

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Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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В США достали старые методички по развалу России

Расчленение России призывают начать с отделения национальных республик и Сибири Kaiyr/Wikipedia
На стол Джо Байдену легло обращение «Лиги свободных наций», которая претендует на представительство нацменьшинств нашей страны в «борьбе народов России за независимость». На Западе из ниоткуда возникла целая сеть бурятских, тувинских, башкирских и даже этнически русских сепаратистских ячеек. В Вашингтоне явно достали из архива методички конца 1950-х годов, но на что США рассчитывают сейчас? Подробности...
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Как закрыть небо для американских ракет

Считается, что ракеты HIMARS умеют летать по квазибаллистической траектории, что затрудняет действия ПРО AFLO/ТАСС
«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить? Подробности...
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Страны Средней Азии ищут альтернативу России

Страны Средней Азии ищут возможность сближения друг с другом @KyrgyzPresident
20–21 июля в Киргизии проходит саммит среднеазиатских стран. Уже идут утечки документов и заявления политологов о возможном создании по итогам саммита некоего «Центральноазиатского союза» – объединения стран региона. Возможно ли такое объединение в принципе и нет ли в таком случае угрозы интересам России?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Начнет ли Китай войну за Тайвань

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Остров Венгрия как образец независимой политики

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У мадьяр еще сохранилось национальное достоинство, и именно поэтому Венгрия сегодня стоит как кость в горле у европейской и евроатлантической бюрократии. Для России же она превратилась едва ли не в самого удобного партнера среди стран ЕС и НАТО. Подробности...

В проблемах с газом виновата шизофрения немецких политиков

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немцы вслух не могут признаться, что мощь германской промышленности, все эти экспортные успехи и «майбахи» на продажу многие годы держались на одном единственном преимуществе – дешевой энергии из России. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Лиз Трасс – наш злейший враг в Британии

Болгары получили шанс на дружбу с Россией

Изгнание американцев и раздел Сирии

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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
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Американский писатель Стивен Кинг предложил "запретить" русских писателей. Изменилось ли после этого ваше отношение к его творчеству?
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    СМИ: Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии В Госдуме назвали инструмент противодействия HIMARS Венгрия попросила увеличить объем поставок российского газа Пожар произошел на индийском авианосце «Викрамадитья»

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    данные разведки


    Стало известно, кто управляет американскими РСЗО HIMARS на Украине

    Видео

    «Центральноазиатский союз»


    Страны Средней Азии ищут альтернативу России

    «Северный поток»


    Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

    концлагерь Ясеновац


    Между нацистским скандалом на Балканах и спецоперацией есть связь

    мировой рынок


    Российское зерно ломает сценарий антироссийских санкций

    «школа губернаторов»


    Кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины

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    Лукашенко указал на зависимость ЕС от поставок энергоресурсов из России

    21 июля 2022, 22:24

    Текст: Антон Никитин

    Зависимость стран Евросоюза от поставок энергоресурсов из России стала очевидной на фоне введенных ЕС санкций, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Agence France-Presse.

    «Вы устоявшаяся демократия, устоявшаяся страна, не расчлененная, а которая в этих границах долго существовала. А как вы зависите, мы это увидели. Почему у вас такая бурная инфляция? Почему вы все время кричите, что вам не хватает природного газа, нефти и так далее?» – приводит ТАСС слова политика Лукашенко, которого цитирует БелТА.

    Он отметил, что в этом контексте упреки Запада по поводу зависимости Минска от российских энергоресурсов неуместны. «Мы молодое государство. Мы совсем недавно были в составе одной страны. И тогда складывался наш экономический уклад. С распада Советского Союза экономика осталась, она никуда не делась. Мы ее развивали, усовершенствовали», – сказал Лукашенко.

    Он также отметил, что Белоруссия всегда получала нефть и газ от России. «Других источников не было. Мы пробовали другие источники, но они оказались дорогими очень, в два раза дороже», – сказал Лукашенко, отметив, что коренные изменения экономической модели потребуют серьезных финансовых затрат. «Для того чтобы перелопатить всю экономику, надо очень много миллиардов евро. У меня этих денег не было, нет и никогда не будет. Да и надо ли вообще? У нас хорошая экономика», – заявил он.

    Ранее в четверг глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.

    Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт хотел бы увеличить объемы поставок природного газа из России. В прошлую пятницу большой шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие». Глава МИД Венгрии заявил об отказе обсуждать ограничительные меры против Газпрома и российского газа в целом. А председатель парламента Венгрии Ласло Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.

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    Россия отказалась поставлять нефть на мировой рынок по низким ценам
    		    20 июля 2022, 22:58
    Фото: Daniel Radicevic/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если ограничения на цену нефти, которые обсуждают страны G7, вступят в силу, и стоимость нефти окажется ниже затрат на добычу, Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Как заявил Новак, если «эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти», то Россия, «естественно, не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки». «Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

    Эксперты сомневаются, что США и ЕС удастся уговорить весь мир покупать российскую нефть по установленной низкой цене. Так, МИД Бразилии уже заявил, что «Бразилия не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям».

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    Коментарии (92)
    Турбина для «Северного потока» прибыла в Германию

    21 июля 2022, 17:02

    Текст: Кристина Цыцура

    Турбина для газопровода «Северный поток», отправленная Канадой, прибыла в Германию, о ее передаче «Газпрому» сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

    «У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана «Газпрому», мы сообщим», – передает РИА «Новости» слова Хабека.

    В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.

    В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.

    Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.

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    «Северный поток» возобновил работу
    		    21 июля 2022, 08:04
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российский газ снова стал поступать в четверг утром в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля, сообщил представитель компании-оператора Nord Stream AG.

    «Газ снова течет [по трубопроводу]», – передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА слова представителя компании.

    Однако, как отметили в компании, до того, как газопровод заработает на полную мощность, должно еще пройти определенное время. Представитель Nord Stream AG сообщил, что на сегодня были заявлены объемы газа, соответствующие тем, которые поставлялись по «Северному потоку» непосредственно перед техническим обслуживанием – примерно 67 млн куб м в день. Это соответствует примерно 40-процентной загрузке газопровода.

    В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.

    В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.

    Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.

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    США захотели добиться введения потолка цен на российскую нефть к декабрю
    		    21 июля 2022, 04:04
    Фото: Jim West/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон стремится к тому, чтобы потолок цен на российскую нефть ввели к декабрю, заявил замминистра финансов США Адевале Адейемо.

    Адейемо сообщил, что США «следуют за тем, что делают европейцы». Так, в «шестом пакете санкций» страны ЕС «отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен», но «также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти».

    «Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель ведомства при этом добавил, что США рассчитывают не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы позволят российским энергоресурсам туда поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

    Эксперты сомневаются, что США и ЕС удастся уговорить весь мир покупать российскую нефть по установленной низкой цене. Так, МИД Бразилии уже заявил, что «Бразилия не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям». Сама Россия сообщила, что откажется поставлять нефть на мировой рынок по низким ценам.

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    Седьмой пакет санкций ЕС смягчил ряд антироссийских ограничений
    		    21 июля 2022, 15:07
    Фото: Virginia Mayo/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

    «Новый пакет по уточнению и настройке санкций будет включать запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, включая ювелирные украшения», – передает ТАСС содержание документа.

    Также уточняется, что ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны

    Кроме того, ЕС снял запрет на поставки России ряда товаров, услуг и технологий для авиационной отрасли, «чего требуют международные стандарты авиабезопасности ИКАО». В то же время ЕС расширил черный список физических и юридических лиц и список запрещенных к поставкам в Россию товаров и технологий двойного назначения.

    Ранее в четверг Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

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    Венгрия попросила увеличить объем поставок российского газа
    		   21 июля 2022, 16:54
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Правительство Венгрии хотело бы, чтобы поставляемые в страну из России объемы природного газа были увеличены, заявил находящийся в Москве с визитом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Я хотел бы сегодня поговорить о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», – сказал он в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

    Сийярто уточнил, что венгерское правительство уполномочило его вести переговоры по этому вопросу, поэтому он прибыл в Москву.

    «Интересам наших стран в полной мере отвечает полное выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России, которые были заключены в прошлом году. Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить природный газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», – сказал Лавров.

    Ранее официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи сообщил, что Сийярто также проведет встречи с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также обсудит дополнительные закупки для своей страны 700 млн кубометров газа.

    В пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».

    Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.

    А председатель парламента Ласло Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.

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    В Нидерландах заявили о пределе военной помощи Украине

    21 июля 2022, 16:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Нидерланды подошли к пределу по оказанию помощи Киеву военной техникой, заявил статс-секретарь Минобороны страны Кристоф ван дер Мат.

    «Наш гараж не заполнен до отказа [военной техникой]», – сказал ван дер Мат, передает ТАСС со ссылкой на NL Times.

    Он добавил, что боевые действия на Украине напрямую затрагивают интересы страны, но оказание помощи все больше отражается на состоянии ВС государства. Чиновник напомнил про поставку на Украину 18 самоходных гаубиц.

    «В результате мы уже сейчас видим, как это негативно отражается на нашем собственном обучении. И это влияние продолжит расти», – сказал статс-секретарь.

    Ранее в четверг глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон решил передать Киеву десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.

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    США озвучили отношение к «Северному потоку – 1»

    21 июля 2022, 01:18

    Текст: Антон Антонов

    США считают газопровод «Северный поток – 1» фактором энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

    Прайса спросили, считает ли Госдеп, что «Северный поток – 1» поможет восполнить запасы Европы. Прайс заявил, что газопровод «был бы важным элементом этого». «Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что Газпром будет выполнять существующие контракты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил Прайс, в краткосрочной перспективе «возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость», пока Европа не снизит зависимость от России в данной сфере.

    Напомним, немецкий газотранспортный оператор Gascade полагает, что поставки газа по «Северному потоку – 1» в скором времени вырастут до 40% от максимума. Поставки российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 1» должны возобновиться в четверг после десятидневной остановки на плановые профилактические работы, которые включали в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

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    Лукашенко: С территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины

    21 июля 2022, 20:24

    Текст: Валентина Григоренко

    Белоруссия ни техникой, ни живой силой не воюет на Украине, но с ее территории были нанесены удары по военным объектам Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс.

    По его словам, это было сделано в превентивных целях. «Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. <…> Россияне наносили свои удары [с территории Белоруссии], чтобы обезопасить свои подразделения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на БелТА.

    «Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я», – сказал президент.

    Лукашенко также сообщил, что в пятницу по телефону будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, а позже состоится и встреча. «Вот завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним. Столько, сколько нам надо. У нас такой уровень отношений, что никакого разрешения для того, чтобы мне в Россию поехать, не надо», – добавил он.

    Ранее белорусский лидер заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию.

    В начале июля Лукашенко отметил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены.

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    ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
    		    21 июля 2022, 13:19
    Фото: Zheng Huansong/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», – передает ТАСС ее сообщение в Twitter (запрещен в России).

    Отмечается также, что этим же решением все действующие санкции против России продлены до конца января 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в седьмой пакет антироссийских санкций вошел запрет на золото из России, при этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей. 

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    Коментарии (7)
    СМИ: Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии

    21 июля 2022, 21:36

    Текст: Кристина Цыцура

    Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения, сообщают западные СМИ.

    Отмечается, что процесс возвращения турбины займет несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.

    «Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу «Северный поток», застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно», – говорится в сообщении агентства Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту. 

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    Коментарии (3)
    Цены на нефть снизились на опасениях за спрос

    21 июля 2022, 08:47

    Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются в пределах 1%, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на этот вид сырья на фоне сохраняющихся экономических рисков, свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 8.43 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,63%, до 106,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,82%, до 99,06 доллара, передает РИА «Новости».

    Трейдеры проявляют осторожность на сохранении рисков вокруг спроса на нефть, что сдерживает котировки. Инвесторы опасаются, что повышение ключевых ставок мировыми центробанками из-за высокой инфляции в мире может привести в рецессии, что негативно для ожиданий вокруг спроса.

    Позднее в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, поднимет ставку впервые с 2011 года, на следующей неделе Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять ставку в четвертый раз подряд.

    Рынки также продолжают оценивать статистику по недельным запасам в США. Трейдеры обратили внимание, что запасы бензина в США увеличились на 3,5 млн баррелей, прогнозировался рост только на 0,1 млн баррелей. В то же время коммерческие запасы нефти и дистиллятов неожиданно снизились.

    «Спрос на бензин в США не показал рост, несмотря на то, что в Северном полушарии пик сезона потребления. Поскольку сезон пикового спроса подходит к поворотному моменту, а рост мировой экономики замедляется, рынок должен постоянно следить за рисков ослабления спроса на нефтепродукты», – сказал Bloomberg аналитик Zhaojin Futures Co Гао Цзянь.

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    Глава ЕЦБ заявила о торможении роста экономики в Европе из-за ситуации на Украине
    		    21 июля 2022, 20:32
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Нынешняя ситуация на Украине продолжает тормозить рост экономики в зоне евро, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в четверг на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

    «Влияние высокой инфляции на покупательную способность, постоянные ограничения предложения, высокий уровень неопределенности оказывают сдерживающее воздействие на экономику», – передает ТАСС слова Лагард, которая добавила, что спецоперация России на Украине «продолжает тормозить экономический рост».

    Также она добавила, что фирмы сталкиваются с более высокими затратами и сбоями в цепочках поставок. Все это негативно отражается на перспективах второй половины 2022 года.

    Вместе с тем она рассчитывает, что «по мере того, как люди снова начнут путешествовать, туризм поможет экономике в третьем квартале этого года».

    Кроме того, Лагард заметила, что в обозримой перспективе цены на энергоносители по-прежнему останутся высокими.

    «Основные индикаторы на рынке свидетельствуют о том, что мировые цены на энергоносители останутся высокими в ближайшей перспективе», – сказала глава ЕЦБ.

    Также Лагард добавила, что в ЕЦБ сочли возможным увеличить процентную ставку больше, чем ожидалось. Глава ЕЦБ заверила, что базовый сценарий ЕЦБ не предполагает рецессию в еврозоне ни в текущем, ни в последующих годах.

    В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставку впервые с 2011 года на 0,50%. 

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    Страны ЕС согласились выделить 500 млн евро для ВСУ

    21 июля 2022, 00:22

    Текст: Антон Антонов

    Члены Евросоюза согласились мобилизовать пятый транш военной помощи Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель сообщил, что речь идет о «500 млн евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины». По его словам, ЕС «остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», передает РИА «Новости».

    Напомним, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 млрд евро. Боррель призвал европейцев проявить «стратегическое терпение» в связи с введенными Евросоюзом санкциями против России.

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    Президент Италии принял отставку Драги

    21 июля 2022, 11:44

    Текст: Александра Юдина

    Президент Италии Серджо Маттарелла принял к сведению прошение об отставке премьер-министра республики Марио Драги, поручив правительству выполнять его текущие обязанности.

    «Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после обсуждения ситуации, сложившейся после голосования в Сенате, передал прошение об отставке своего правительства. Президент республики принял это к сведению, правительству поручено выполнять текущие обязанности», – передает ТАСС заявление итальянских властей.

    Ранее Драги попросил верхнюю палату парламента страны (Сенат) вынести на голосование резолюцию о доверии к сформированному им правительству.

    Напомним, 14 июля СМИ сообщили, что итальянский премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги.

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