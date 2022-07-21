В Счетной палате рассказали об импортозамещении иностранного ПО в здравоохранении

Вопрос импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО) в рамках постепенной цифровизации сферы здравоохранения встал еще до ужесточения санкций Запада, рассказала зампред Счетной палаты России Галина Изотова.

«Программой экспертно-аналитического мероприятия не были предусмотрены вопросы влияния санкций – проверка началась до их введения. При этом стоит отметить, что вопросы импортозамещения иностранного программного обеспечения, в том числе в критически значимой инфраструктуре, уже давно стоят на повестке дня», – передает ТАСС слова Изотовой.

Она напомнила, что правительство еще в 2015 году издало постановление о запрете на допуск программного обеспечения, разработанного за рубежом, для осуществления госзакупок.

Зампред контрольного ведомства отметила, что сегодня на рынке представлено достаточное количество качественного отечественного программного обеспечения, начиная от операционных систем и заканчивая специализированными продуктами, например, медицинскими информсистемами.

«Сегодня переход на отечественное ПО – это вопрос реализации утвержденных нормативно-правовых актов всеми участниками информационного взаимодействия в здравоохранении», – подчеркнула Изотова.

По ее словам, Россия не отстает от тенденций развития цифровизации здравоохранения в мире.

«Есть и сквозные технологии, и направления развития, которые свойственны многим развитым системам здравоохранения. Надо сказать, что мы не отстаем от мировых трендов», – рассказала Изотова.

По ее словам, в рамках работы Счетной палаты над анализом современного состояния информатизации здравоохранения ведомство исследовало в том числе и зарубежный опыт.

«Например, в зарубежных странах пациенты все больше обращаются к цифровым технологиям для того, чтобы собирать информацию о своем здоровье. Системы здравоохранения реагируют на данный тренд, преимущественно на основе продуктов двух типов: порталов пациентов и мероприятий по повышению цифровой и, что наиболее важно, медицинской просвещенности. Две трети из стран ОЭСР используют модель единой точки входа к электронной истории болезни. У нас эту функцию выполняет портал государственных услуг, с помощью которого пациент не только может посмотреть свои медицинские данные, но и записаться к врачу», – отметила Изотова.

Ранее зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что вендоры в октябре 2022 года приступят к разработке отечественного ПО для потребностей российских предприятий.