Космонавтку Кикину признали годной к полету

Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которой осенью предстоит отправиться к МКС на американском корабле Crew Dragon, признана годной к полету по состоянию здоровья, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

«По результатам заседания комиссии космонавт Анна Кикина была признана годной к космическому полету по состоянию здоровья. Она продолжит подготовку к 68-й длительной экспедиции на МКС», – передает РИА «Новости» сообщение ЦПК.

Отмечается, что главная медицинская комиссия, в состав которой входили представители ЦПК, Роскосмоса, ФМБА, ИМБП РАН, Минздрава и Минобороны РФ, проанализировала данные медицинских обследований Кикиной за период предполетной подготовки.

В Роскосмосе сообщили также, что Кикина в ЦПК испытала экзоскелет для управления антропоморфным роботом Федором (Skybot F-850).

«В субботу, 16 июля 2022 года, космонавт Роскосмоса Анна Кикина приняла участие в научно-исследовательской работе «Созвездие-ЛМ». Она выступила в качестве оператора антропоморфного робота Skybot F-850. Находясь в экзоскелете, Анна дистанционно управляла движениями робота, который должен был преодолеть определенный маршрут в транспортном средстве по заданной космонавтом траектории», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

По словам начальника научного управления ЦПК Андрея Курицына, при использовании определенных технологий роботом можно управлять дистанционно откуда угодно. «Данный робот управляется оператором дистанционно в копирующем режиме. Это можно делать при использовании определенных технических средств из любой точки, например, на Земле или МКС, а в перспективе с лунной станции и других объектов», – пояснил он.

После испытаний экзоскелета Кикина, облачившись в скафандр «Сокол», сменила Skybot F-850 за штурвалом планетохода, затем приступила к выполнению поставленных задач на специальной трассе. В конце недели участие в эксперименте «Созвездие-ЛМ» примут члены основного экипажа МКС-68 Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

Ранее Роскосмос впервые показал «мать дракона» космонавта Кикину в скафандре.