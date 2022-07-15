В США предсказали скорое появление российского эталонного сорта нефти

Правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный документ.

По утверждению Bloomberg, «ключевые российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе». Авторы утверждают, что «Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», передает ТАСС.

Bloomberg приводит слова двух неназванных российских чиновников, которые якобы подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти с целью противодействия внешнему влиянию и давлению ограничительных мер. Bloomberg утверждает, что эти планы находятся «на ранней стадии».

Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.

В МИД предупреждали, что попытки Запада ввести ценовой потолок на российские нефть и газ рискованны и лишь усугубят энергетический кризис. Там также заверили, что Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать.

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