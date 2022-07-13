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В МИД сочли рискованным введение «ценового потолка» на российские энергоносители
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Введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
По его словам, «теоретически страны Запада могут попытаться ввести «ценовой потолок» за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России», передает РИА «Новости».
«Естественно Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится и последует дальнейший рост биржевых котировок. Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать», – сказал Биричевский.
При этом дипломат добавил, что в нынешней обстановке «сложно делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации». Так, с одной стороны, Евросоюз заявляет о планах резкого сокращения закупок российского газа. С другой – виден стремительный рост цен со всеми вытекающими последствиями для уровня жизни европейцев.
«На этом фоне в Брюсселе циркулируют неоднозначные и весьма рискованные идеи по отказу от рыночных принципов путем введения неких «ценовых потолков». При таком развитии событий российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Эксперт: Возвращение турбины Газпрому не спасет Европу от энергокризиса
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«Решение вернуть турбину для «Северного потока» принимала не Канада, а весь Запад, в том числе США», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Станислав Митрахович. Ранее сообщалось, что Киев негативно воспринял решение Оттавы вернуть Берлину турбину для «Северного потока».
«Если говорить о том, почему Канада отреагировала на запрос Берлина вернуть турбину, а не на возмущение Киева, то ответ очевиден: роль Германии выше роли Украины в мире», – заявил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, несколько последних недель происходил торг внутри коллективного Запада по поводу того, что делать с этими турбинами. «Некоторые придерживались точки зрения, что Россия испугается давления, пойдет на уступки, можно будет не возвращать турбины или передоговориться на других условиях. Но Москва не поддалась на такие «приемчики», указав: либо вы решаете вопрос с турбинами сейчас, либо «Северный поток» не будет работать на полную мощность, и ФРГ не сможет получать весь требуемый газ», – отметил он.
Запад пытался решить все кулуарно, но затем выяснилось, что нужна публичная просьба Берлина. «То есть нельзя сказать, что Канада подумала и решила изменить часть санкционной политики: это был ответ на запрос ФРГ. Причем решение о поставке турбины Германии было решением коллективного Запада. И, думаю, без США тут тоже не обошлось. Но вообще-то по этой процедуре должно пройти несколько турбин и другое оборудование. Поэтому это не конец истории», – спрогнозировал он.
Кроме того, напомнил аналитик, по газопроводу «Ямал» газ не идет с востока на запад, по территории Украины поставки ограничены, Литва и Финляндия от России напрямую газ тоже не получают.
«Общий объем поставок в Европе по сравнению с июнем прошлого года меньше примерно в три раза. Это стало результатом собственной европейской политики в отношении России. И сейчас мяч на стороне Запада: либо он тормозит санкционное давление, в том числе и по турбинам для «Северного потока», и по другим трекам, либо существенно сокращает энергопотребление. Впрочем, европейским странам в любом случае придется вводить нормирование потребления энергоресурсов, а химическим заводам – уменьшать объемы выработки», – подчеркнул Митрахович.
Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока». «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть).
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину. сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале, об этом ранее сообщал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.
Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
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Названы варианты реакции на спутниковые данные США для ударов ВСУ по территории России
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«Сбивать американские спутники, данные с которых передаются ВСУ, мы не можем, однако у нас есть и другие способы противодействовать этим угрозам. Уверен, американцы это понимают», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее хакерская группа RaHDIt сообщила, что американская разведка снабжает украинских коллег спутниковыми снимками, в том числе российской территории, для нанесения артиллерийских ударов.
«О том, что американская разведка снабжает украинские вооруженные силы данными со своих спутников, было известно практически с самого начала специальной военной операции. На эту тему даже были публикации в американских СМИ», – рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Какое-то время американцы об этом заявляли даже с гордостью, но потом они перестали привлекать внимание к теме, опасаясь неконтролируемой эскалации с Россией», – отметил собеседник.
«Сделать с американскими спутниками мы ничего не можем. Если бы это были украинские спутники, их можно было бы сбивать, для этого у нас есть инструменты. Но вот атака на орбитальную группировку США будет означать начало боевых действий против Штатов. На это мы не пойдем», – полагает эксперт.
«Поддержка американцами союзников данными спутниковой разведки была и много десятилетий назад. Но сейчас резко возросла ее эффективность и скорость предоставления данных. Все это превращает спутниковую разведку в важный фактор боевых действий», – рассказал Кашин.
«В этой ситуации сделать мы можем две вещи. Во-первых, более тщательно маскировать собственные Вооруженные силы – то есть обращать большее внимание на ПВО, маскировку, рассредоточение сил и так далее», – считает он.
«А во-вторых, предоставить доступ к данным нашей собственной космической разведки всем нынешним потенциальным противникам США, чтобы максимизировать возможные американские потери при любом конфликте», – добавил эксперт. «Это самые вероятные сценарии развития событий в будущем и, я думаю, американцы это прекрасно понимают», – отметил собеседник.
Кашин также полагает, что американцы на новые расследования хакеров не станут обращать внимание. «Но если там на самом деле имела место серьезная утечка американских секретных материалов из компьютерных сетей украинских вооруженных сил, то вновь открывшиеся факты могут затруднить передачу таких данных. Американцы будут вынуждены усилить меры предосторожности», – сказал он.
Накануне участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям.
«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее хакеры также сообщили о добытых секретных оперативных документах о действиях украинской армии и об обстановке на фронте.
«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», – сообщил участник хакерской группы RaHDIt РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи «Берегинь» в режиме реального времени.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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США и страны G7 собрались установить предельные цены на российскую нефть
Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, сообщили госдепартамент США.
«Президент США Джо Байден и лидеры G7 активно изучают установление предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, и поручили своим финансовым и энергетическим министерствам продвигать это предложение», – сообщил РИА «Новости» представитель госдепа.
Ранее в ходе брифинга в Белом доме помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что главной целью США в этом контексте является снижение доходов для России от продажи нефти. Сделать это нужно с минимальным влиянием на потребителей на заправках, добавил Салливан.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Между тем глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден выразил скепсис по поводу этой затеи. «Все недостатки [предложения] уже видны», – приводило его слова Bloomberg.
По мнению Бердена, такая инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы. В противном случае «российская нефть будет поставляться в страны, которые совершенно не возражают против покупки, например, [российской нефти] Urals», считает глава Shell.
Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград
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Достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область, Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России, сообщили высокопоставленные источники с российской стороны.
Источники «Известий» заявили, что документ «полностью удовлетворил» Москву. Запрет на ограничение перемещения грузов между частями России могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».
Два высокопоставленных источника с российской стороны рассказали, что в начале июля ЕС представил черновик документа. По словам источника, в документе «сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами» России, то есть «все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков». Уточняется, что «речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите».
Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».
Другой источник рассказал, что в седьмом пакете санкций будут не «пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня». «Это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», – заявил источник.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
Захарова пообещала достойный ответ на проблему с калининградским транзитом
Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично... Никто официально в детали их не посвящал... но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным», – сказала она в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. В четверг в Кремле отмечали, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область.
В пятницу Захарова сообщала, что российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
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Спецоперация на Украине выявила проблемы с американскими авианосцами
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Необходимость увеличить присутствие авианосной ударной группировки американских военно-морских сил в Европе на фоне конфликта на Украине вызывает сложности, учитывая техническое обслуживание авианосцев, заявил глава командования силами флота США адмирал Дэрил Коудл в интервью Defence News.
«В результате конфликта Украины и России ожидается увеличение потребности в авианосной ударной группировке США в Европе. Это беспокоит меня, учитывая текущее положение дел с авианосцами», – приводит его слова РИА «Новости».
Коудл отметил, что необходимость размещения авианосца или продление периода его нахождения даже на несколько месяцев вызывает целый ряд сложностей для военного командования.
«Это приводит к нарушению планов технического обслуживания класса, предусмотренных для авианесущих крейсеров, и нарушает планы работы судоремонтных предприятий. Состояние кораблей также не соответствует запланированному, и у судоремонтных предприятий нет достаточного времени, чтобы оценить влияние дополнительного периода эксплуатации на техобслуживание корабля», – пояснил адмирал.
Ранее военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов заявил, что столкновения НАТО и России в Черном море не будет, несмотря на поставки Украине противокорабельных крылатых ракет и ежедневных многочасовых полетов разведывательной авиации альянса.
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Россия заявила о недостаточном давлении ЕС на Литву по калининградскому транзиту
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Евросоюз не задействует все рычаги, чтобы заставить Литву разрешить транзит грузов в Калининград, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Россия-24».
«Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить ...Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если Евросоюз действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», – отметил дипломат, передает РИА «Новости».
В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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Полянский указал на ответственность США за удар HIMARS по Новой Каховке
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Украинский обстрел Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский подчеркнул, что такие «удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», передает РИА «Новости».
Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке. В ведомстве заявили: «Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины».
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке заявил: «Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, многие десятки людей остались без крова, повреждены больница, рынок и жилые дома. В городе продолжаются пожары.
«Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Отметим, что удар по складам с минеральными удобрениями был нанесен на фоне идущей на освобожденных территориях Украины уборке урожая, помощь в которой оказывает Россия.
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Американисты объяснили беспокойство Вашингтона о поставках России иранских БПЛА
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«Несмотря на то, что ни российская, ни иранская сторона официально не подтвердили информацию о поставках БПЛА, Штаты все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
«Заявление о передаче БПЛА было сделано вторым человеком во внешней политике администрации США и безусловно связано с предстоящей поездкой американского президента в ближневосточное турне», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, у которой исторически очень скверные отношения с Ираном. Как мы понимаем, американский президент будет пытаться в том числе договариваться с Эр-Риядом о поставках нефти, увеличении ее добычи, разрешению топливного кризиса в западном мире», – сказал политолог.
«Для того чтобы добиться нужных решений, Байден будет пытаться использовать все имеющиеся у него рычаги. Одним из таких рычагов является ситуация с иранской ядерной сделкой. Мы видим, что она застопорилась, нет никакого продвижения в этом вопросе и это, конечно, Саудовскую Аравию полностью удовлетворяет», – полагает собеседник.
«Заявления про иранские беспилотники – это попытка Белого дома показать Эр-Рияду, что они не готовы сейчас сотрудничать с Ираном, поскольку он собирается поставлять беспилотники России», – отметил Дудаков.
«Насколько правдивыми являются эти заявления об иранских БПЛА – мы не знаем. В свете анонсированного визита Владимира Путина в Иран может быть и будут заключены соответствующие договоренности», – сказал он.
«Однако суть остается в том, что Америка будет использовать этот рычаг во взаимоотношениях с Саудовской Аравией вне зависимости от того, подтвердится ли информация о сотрудничестве Ирана с Россией. В ответ Штаты ждут уступок со стороны монархий Персидского залива по наращиванию добычи нефти. Хотя, как мы уже слышали, Эр-Рияд заявлял, что это невозможно», – заключил политолог.
«Заявление Белого дома действительно происходит на фоне готовящейся поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию, с которой отношения, мягко говоря, испорчены. А Иран – серьезный противник саудитов, так что Вашингтон пытается упрекнуть Эр-Рияд отсутствием реакции на соглашение с Россией», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По словам собеседника, «логика здесь следующая: саудиты не любят Тегеран, а тот поставляет России беспилотники для операции на Украине, значит Москва – тоже враг». «Вашингтон рассчитывает, что Эр-Рияд займет соответствующую позицию в отношении СВО, хотя сомневаюсь, что этого удастся добиться. И даже пакет соглашений, размораживающий поставки вооружений, который везет с собой Байден, не исправит ситуацию», – отмечает эксперт.
«При нынешнем состоянии правящего дома в Саудовской Аравии, если президенту США удастся покинуть страну без позора, это будет серьезным достижением для американской дипломатии. Дело в том, что Москва, например, никогда не обещала Эр-Рияду давить на Тегеран, а вот от Вашингтона подобные заявления были. А затем эта позиция неожиданно переросла в иранскую ядерную сделку», – замечает Дробницкий.
Собеседник уверен, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд просто в очередной раз убедится в том, что «Байдена можно больше не уважать». «Саудовская Аравия больше не видит в американском президенте суверена. Именно поэтому Вашингтон пытается хоть как-то переманить Эр-Рияд на свою сторону. Но только такие упертые идеологи, как Блинкен, который и организовывал поездку в Саудовскую Аравию, могли решить, что одним визитом и при помощи Ирана и России можно решить накопившиеся проблемы», – заключил Дробницкий.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».
Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
При этом во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 19 июля Владимир Путин отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования ситуации в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции.
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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Боррель: Антироссийская политика Запада оказалась в меньшинстве среди стран G20
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что точка зрения государств Евросоюза и G7 не возобладала среди стран Группы двадцати (G20).
«На мартовском голосовании в Генассамблее ООН российскую агрессию осудили 140 государств, и ни один член G20, кроме напавшего, не выступил против этой резолюции. А вот о том, как двигаться дальше, и о последствиях войны мнения резко расходятся. «Большая семерка» и страны-единомышленницы едины в осуждении, и санкциях против России, и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве «Глобального Юга», часто придерживаются иной точки зрения», – заявил дипломат. «Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», – приводит слова Борреля ТАСС.
Совещание глав дипведомств стран Группы двадцати проходило 7-8 июля на Бали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в нем участие. На полях СМИД G20 глава российского дипведомства провел ряд двусторонних встреч.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Помпео спрогнозировал сдвиг в политике США после промежуточных выборов
Ноябрьские промежуточные выборы в США изменят ситуацию в стране и приведут к сдвигу в американской политике, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью греческой газете «Вима тис кириакис». Он находился в Афинах на конференции Economist.
На вопрос, чего он ожидает от промежуточных выборов и как оценивает перспективы Республиканской партии, Помпео ответил, что все увидят реакцию американцев на нынешнюю жизнь. По его мнению, победят многие республиканцы, сообщает РИА «Новости».
«Я долго работал над подготовкой к этим выборам. Я участвую в кампаниях за кандидатов-республиканцев, которые имеют те же взгляды, что и я, на Америку и образ, который она должна иметь в мире», – сказал Помпео. «Думаю, мы увидим реакцию американцев на то, чем они живут каждый день. Детского молока не хватает, бензин для их машин очень дорог, летом они попытаются охлаждать свои дома электричеством в Фениксе и Флориде, а зимой отапливать их в Висконсине и Мэне, и обнаружат, что им не сделать это и что семейные бюджеты рухнули», – сказал политик.
По его мнению, ноябрьское голосование покажет, что американцы «больше этого не допустят».
«Это не партийный вопрос, он политический и глубоко американский. Поэтому я думаю, что мы увидим подъем большинства американцев, и это будет важно и для остального мира», - сказал он.
На вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2024 году, Помпео ответил, что это вероятно, но пока он не знает.
Помпео был госсекретарем в администрации Трампа с апреля 2018 года по январь 2021 года, до этого возглавлял ЦРУ.
Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. Предстоит переизбрать все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате. Также будут проведены выборы губернаторов 39 штатов.
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«Искандеры» уничтожили американские установки «Гарпун» в Одесской области
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В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» (Гарпун) производства США, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР).
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах», – перечислил представитель Минобороны.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Славянск, Шандриголово ДНР, в том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаева.
Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» уничтожены хранилища боеприпасов ВСУ для американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777.
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США заявили о планах Ирана передать России «несколько сотен БПЛА»
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
Салливан заявил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями». Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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Стало известно о разработке в России гиперзвуковой ракеты – «убийцы авианосцев»
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В России в интересах ВМФ разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» – «убийцу авианосцев», сообщили источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу.
Источник ТАСС рассказал, что «Змеевик» с «гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно». Ракета «будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев».
По данным источников, «Змеевик» может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Ракета по характеристикам напоминает китайские DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км.
В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), где разработали и производят «Циркон», «Авангард», комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс», не стали комментировать данную информацию.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете: «Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства».
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Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России
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Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, заявил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, чтобы «наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся».
Напомним, украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни пяти мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но произошедшая 3 июля атака на Белгород превзошла предыдущие.
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