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США и Китай обсудили ограничение цены на нефть из России
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Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером КНР Лю Хэ введение ограничительной цены на российскую нефть, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Йеллен и Лю Хэ провели разговор по видеосвязи на прошлой неделе, но об их обсуждении ограничения цен на нефть ранее не было известно. «Они выслушали [нас] и были готовы к дальнейшему обсуждению с нами этого вопроса», – сказала Йеллен в интервью изданию, передает ТАСС.
Как сообщило ранее Министерство финансов США, Йеллен в ходе разговора с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уделила внимание повышению мировых цен на сырье и обсудила ситуацию, которая складывается на международных рынках под влиянием специальной военной операции России на Украине. Она также указала на «несправедливые и нерыночные» меры экономической политики Китая. Министерство коммерции КНР назвало эти консультации «конструктивным обменом мнениями».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Названы варианты реакции на спутниковые данные США для ударов ВСУ по территории России
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«Сбивать американские спутники, данные с которых передаются ВСУ, мы не можем, однако у нас есть и другие способы противодействовать этим угрозам. Уверен, американцы это понимают», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее хакерская группа RaHDIt сообщила, что американская разведка снабжает украинских коллег спутниковыми снимками, в том числе российской территории, для нанесения артиллерийских ударов.
«О том, что американская разведка снабжает украинские вооруженные силы данными со своих спутников, было известно практически с самого начала специальной военной операции. На эту тему даже были публикации в американских СМИ», – рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Какое-то время американцы об этом заявляли даже с гордостью, но потом они перестали привлекать внимание к теме, опасаясь неконтролируемой эскалации с Россией», – отметил собеседник.
«Сделать с американскими спутниками мы ничего не можем. Если бы это были украинские спутники, их можно было бы сбивать, для этого у нас есть инструменты. Но вот атака на орбитальную группировку США будет означать начало боевых действий против Штатов. На это мы не пойдем», – полагает эксперт.
«Поддержка американцами союзников данными спутниковой разведки была и много десятилетий назад. Но сейчас резко возросла ее эффективность и скорость предоставления данных. Все это превращает спутниковую разведку в важный фактор боевых действий», – рассказал Кашин.
«В этой ситуации сделать мы можем две вещи. Во-первых, более тщательно маскировать собственные Вооруженные силы – то есть обращать большее внимание на ПВО, маскировку, рассредоточение сил и так далее», – считает он.
«А во-вторых, предоставить доступ к данным нашей собственной космической разведки всем нынешним потенциальным противникам США, чтобы максимизировать возможные американские потери при любом конфликте», – добавил эксперт. «Это самые вероятные сценарии развития событий в будущем и, я думаю, американцы это прекрасно понимают», – отметил собеседник.
Кашин также полагает, что американцы на новые расследования хакеров не станут обращать внимание. «Но если там на самом деле имела место серьезная утечка американских секретных материалов из компьютерных сетей украинских вооруженных сил, то вновь открывшиеся факты могут затруднить передачу таких данных. Американцы будут вынуждены усилить меры предосторожности», – сказал он.
Накануне участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям.
«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее хакеры также сообщили о добытых секретных оперативных документах о действиях украинской армии и об обстановке на фронте.
«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», – сообщил участник хакерской группы RaHDIt РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи «Берегинь» в режиме реального времени.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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США и страны G7 собрались установить предельные цены на российскую нефть
Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, сообщили госдепартамент США.
«Президент США Джо Байден и лидеры G7 активно изучают установление предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, и поручили своим финансовым и энергетическим министерствам продвигать это предложение», – сообщил РИА «Новости» представитель госдепа.
Ранее в ходе брифинга в Белом доме помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что главной целью США в этом контексте является снижение доходов для России от продажи нефти. Сделать это нужно с минимальным влиянием на потребителей на заправках, добавил Салливан.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Между тем глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден выразил скепсис по поводу этой затеи. «Все недостатки [предложения] уже видны», – приводило его слова Bloomberg.
По мнению Бердена, такая инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы. В противном случае «российская нефть будет поставляться в страны, которые совершенно не возражают против покупки, например, [российской нефти] Urals», считает глава Shell.
Спецоперация на Украине выявила проблемы с американскими авианосцами
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Необходимость увеличить присутствие авианосной ударной группировки американских военно-морских сил в Европе на фоне конфликта на Украине вызывает сложности, учитывая техническое обслуживание авианосцев, заявил глава командования силами флота США адмирал Дэрил Коудл в интервью Defence News.
«В результате конфликта Украины и России ожидается увеличение потребности в авианосной ударной группировке США в Европе. Это беспокоит меня, учитывая текущее положение дел с авианосцами», – приводит его слова РИА «Новости».
Коудл отметил, что необходимость размещения авианосца или продление периода его нахождения даже на несколько месяцев вызывает целый ряд сложностей для военного командования.
«Это приводит к нарушению планов технического обслуживания класса, предусмотренных для авианесущих крейсеров, и нарушает планы работы судоремонтных предприятий. Состояние кораблей также не соответствует запланированному, и у судоремонтных предприятий нет достаточного времени, чтобы оценить влияние дополнительного периода эксплуатации на техобслуживание корабля», – пояснил адмирал.
Ранее военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов заявил, что столкновения НАТО и России в Черном море не будет, несмотря на поставки Украине противокорабельных крылатых ракет и ежедневных многочасовых полетов разведывательной авиации альянса.
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Американисты объяснили беспокойство Вашингтона о поставках России иранских БПЛА
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«Несмотря на то, что ни российская, ни иранская сторона официально не подтвердили информацию о поставках БПЛА, Штаты все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
«Заявление о передаче БПЛА было сделано вторым человеком во внешней политике администрации США и безусловно связано с предстоящей поездкой американского президента в ближневосточное турне», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, у которой исторически очень скверные отношения с Ираном. Как мы понимаем, американский президент будет пытаться в том числе договариваться с Эр-Риядом о поставках нефти, увеличении ее добычи, разрешению топливного кризиса в западном мире», – сказал политолог.
«Для того чтобы добиться нужных решений, Байден будет пытаться использовать все имеющиеся у него рычаги. Одним из таких рычагов является ситуация с иранской ядерной сделкой. Мы видим, что она застопорилась, нет никакого продвижения в этом вопросе и это, конечно, Саудовскую Аравию полностью удовлетворяет», – полагает собеседник.
«Заявления про иранские беспилотники – это попытка Белого дома показать Эр-Рияду, что они не готовы сейчас сотрудничать с Ираном, поскольку он собирается поставлять беспилотники России», – отметил Дудаков.
«Насколько правдивыми являются эти заявления об иранских БПЛА – мы не знаем. В свете анонсированного визита Владимира Путина в Иран может быть и будут заключены соответствующие договоренности», – сказал он.
«Однако суть остается в том, что Америка будет использовать этот рычаг во взаимоотношениях с Саудовской Аравией вне зависимости от того, подтвердится ли информация о сотрудничестве Ирана с Россией. В ответ Штаты ждут уступок со стороны монархий Персидского залива по наращиванию добычи нефти. Хотя, как мы уже слышали, Эр-Рияд заявлял, что это невозможно», – заключил политолог.
«Заявление Белого дома действительно происходит на фоне готовящейся поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию, с которой отношения, мягко говоря, испорчены. А Иран – серьезный противник саудитов, так что Вашингтон пытается упрекнуть Эр-Рияд отсутствием реакции на соглашение с Россией», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По словам собеседника, «логика здесь следующая: саудиты не любят Тегеран, а тот поставляет России беспилотники для операции на Украине, значит Москва – тоже враг». «Вашингтон рассчитывает, что Эр-Рияд займет соответствующую позицию в отношении СВО, хотя сомневаюсь, что этого удастся добиться. И даже пакет соглашений, размораживающий поставки вооружений, который везет с собой Байден, не исправит ситуацию», – отмечает эксперт.
«При нынешнем состоянии правящего дома в Саудовской Аравии, если президенту США удастся покинуть страну без позора, это будет серьезным достижением для американской дипломатии. Дело в том, что Москва, например, никогда не обещала Эр-Рияду давить на Тегеран, а вот от Вашингтона подобные заявления были. А затем эта позиция неожиданно переросла в иранскую ядерную сделку», – замечает Дробницкий.
Собеседник уверен, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд просто в очередной раз убедится в том, что «Байдена можно больше не уважать». «Саудовская Аравия больше не видит в американском президенте суверена. Именно поэтому Вашингтон пытается хоть как-то переманить Эр-Рияд на свою сторону. Но только такие упертые идеологи, как Блинкен, который и организовывал поездку в Саудовскую Аравию, могли решить, что одним визитом и при помощи Ирана и России можно решить накопившиеся проблемы», – заключил Дробницкий.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».
Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
При этом во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 19 июля Владимир Путин отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования ситуации в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции.
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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Полянский указал на ответственность США за удар HIMARS по Новой Каховке
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Украинский обстрел Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский подчеркнул, что такие «удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», передает РИА «Новости».
Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке. В ведомстве заявили: «Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины».
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке заявил: «Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, многие десятки людей остались без крова, повреждены больница, рынок и жилые дома. В городе продолжаются пожары.
«Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Отметим, что удар по складам с минеральными удобрениями был нанесен на фоне идущей на освобожденных территориях Украины уборке урожая, помощь в которой оказывает Россия.
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«Искандеры» уничтожили американские установки «Гарпун» в Одесской области
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В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» (Гарпун) производства США, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР).
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах», – перечислил представитель Минобороны.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Славянск, Шандриголово ДНР, в том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаева.
Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» уничтожены хранилища боеприпасов ВСУ для американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777.
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Кремль спросили о возможности обмена американцев Грайнер и Уилана на Бута
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России, а также отбывающего срок в России американца Пола Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута.
«По этой теме не буду говорить», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможности обмена и контактах РФ и США по данному вопросу.
Ранее в Белом доме также отказались публично комментировать возможность обмена Грайнер на Бута.
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США заявили о планах Ирана передать России «несколько сотен БПЛА»
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
Салливан заявил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями». Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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Стало известно о разработке в России гиперзвуковой ракеты – «убийцы авианосцев»
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В России в интересах ВМФ разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» – «убийцу авианосцев», сообщили источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу.
Источник ТАСС рассказал, что «Змеевик» с «гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно». Ракета «будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев».
По данным источников, «Змеевик» может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Ракета по характеристикам напоминает китайские DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км.
В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), где разработали и производят «Циркон», «Авангард», комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс», не стали комментировать данную информацию.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете: «Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства».
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Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России
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Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, заявил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, чтобы «наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся».
Напомним, украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни пяти мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но произошедшая 3 июля атака на Белгород превзошла предыдущие.
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Байдену предрекли «большой конфуз» в Саудовской Аравии
Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом», заявили американские СМИ.
Телеведущий Fox News Стюарт Варни напомнил, что ранее на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.
По словам Варни, американский президент в ходе визита собирается «попросить» больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как отметил Варни, входит и Россия.
«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи)», – передает РИА «Новости» слова ведущего.
Варни добавил, что нынешние проблемы в США исходят от «первого дня Байдена у власти», когда тот подорвал «энергетическую независимость Америки». «Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», – резюмировал телеведущий.
Напомним, Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. На родине его критикуют за этот визит, но у Байдена нет другого выхода. По собственному признанию, помощь Эр-Рияда необходима ему для победы над Россией и Китаем.
Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.
Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В начале апреля Госдеп ввел санкции против граждан Саудовской Аравии.
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Новую Каховку перед ударом ВСУ снимал американский спутник
Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку (Херсонская область) за три дня до удара американскими ракетами HIMARS со стороны Украины.
Съемка производилась 8 июля, передает РИА «Новости».
В результате удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области погибли семь человек, 60 человек пострадали.
Как сообщалось ранее, американские коммерческие спутники также фотографировали Белгород, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море накануне ударов украинских сил.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом «на нашего врага».
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США решили поставить Киеву бесшумные снайперские винтовки
Соединенные Штаты передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны Magnum, оптические прицелы и глушители, сообщается на официальном портале американских госзакупок.
Как отмечают аналитики, Вашингтон не остановили действия Киева, который ранее бесконтрольно раздал гражданским лицам тысячи автоматов Калашникова с военных складов. Новые винтовки, поставляемые в комплектации с глушителями, имеют все шансы оказаться на «витрине» черных торговцев оружием в даркнете, пишет RT.
По информации соответствующего тендера, контракт на поставку 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, 120 магазинов к ним, оптических прицелов и патронов опубликовало посольство США в Киеве. С винтовками приедут и глушители для ведения бесшумной стрельбы.
Отмечается, что стоимость контракта составила 695 тыс. долларов. Получателями оружия указаны полиция и пограничная служба Украины. Контракт опубликован 17 июня.
«В рамках контракта будет поставлено 30 комплектов, включающих следующие позиции: винтовки Accuracy International .338 Lapua Magnum, оптические прицелы, сошки и глушители; 120 магазинов и 50 тыс. патронов .338 Lapua Magnum для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины», – говорится в документации тендера.
Винтовки безвозмездно передадут в рамках проектов «Укрепление потенциала государственной пограничной службы Украины по охране северных и восточных границ Украины» и «Поддержка устойчивой реформы Национальной полиции Украины».
Ранее Киев призвал Запад в срочном порядке предоставить более тяжелое оружие в ответ на указ президента России Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света».
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Хакеры RaHDIt заявили, что Украина работает с криминалом для продажи оружия на черном рынке
Украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на черном рынке, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt.
«Совершенно точно мы знаем, что украинская разведка работает и с криминальными группировками, с контрабандистами. Куда потом идут деньги от продажи оружия Европе – это мы уже сказать не можем, возможно, они как-то таким образом себе получают дополнительное финансирование, но хотя, если честно, у нас есть сильное подозрение, что эти деньги просто кто-то откладывает себе на пенсию», – передает РИА «Новости» сообщение анонима.
Источник добавил, что речь идет даже не о стрелковом оружии, а противотанковых системах.
«У нас есть информация о том, что, в том числе, даже продаются гранатометы, противотанковые системы уже на Запад, и они пользуются спросом, потому что, используя новейшие американский, или английский, или немецкий гранатомет, гораздо легче разобраться с конкурентом, который перемещается на бронированном лимузине», – подчеркнул хакер, подтвердив, что речь идет об американских Javelin и британских NLAW.
Ранее сообщалось, что российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские дальнобойные самоходные гаубицы «Цезарь», попросту выкупив их с дисконтом у коррумпированных украинских военных.
На Западе перепродажу Киевом поставляемых вооружений на черном рынке объяснили была предсказуемым явлением, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий.
Американский публицист назвал замешательство Запада секретным оружием Путина
Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием российского лидера Владимира Путина, пишет Уолтер Рассел Мид в The Wall Street Journal.
«Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», – передает РИА «Новости» слова автора.
Мид отметил, что Россия в экономической войне с Западом смогла не только выстоять, но и порядком потрепать своих оппонентов. В частности, запуганная последствиями финансового противостояния Германия начала уклоняться от своих обещаний увеличить расходы на оборону.
«Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной», – добавил он.
По словам журналиста, нет оптимизма у Запада и в отношении того, что его ценности объединят мировое сообщество и вынудят его единым фронтом выступить против России. Так, вслед за Китаем, к которому присоединились Индия и Бразилия, страны по всему миру выбирают торговлю с Россией вместо солидарности с «Большой семеркой».
Автор статьи также подчеркнул, что у западной системы есть три уязвимости. Так, к первой он отнес тенденцию к протекционизму в Европе и США, которая снижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран.
Второй проблемой он заметил ценностную политику Запада. По его мнению, многие убеждения, дорогие сердцам западных лидеров, такие как пропаганда ЛГБТ, озадачивают и оскорбляют миллиарды людей по всему миру.
Публицист отметил третью уязвимость, которая заключается в разногласиях внутри либерального Запада, где бушуют культурные войны, и они не способствуют единству за рубежом, резюмировалось в статье.
Ранее в британской газета The Times опубликовали материал, в котором британцы вдоволь поиздевались над немцами после отключения «Северного потока» на плановый ремонт. Один из комментаторов выразил мнение, заявив, что «им повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской, однако Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки – от российских зерновых».
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