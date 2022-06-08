Эксперт призвала формировать в России условия для подготовки специалистов в области цифрового права

Масштабная цифровая трансформация государства и бизнеса приводит к запросу на формирование соответствующего кадрового потенциала, в который должны включаться не только IT-специалисты, но и юристы в области цифрового права, заявила заместитель главного редактора Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Ольга Бинда.

«На данный момент РАПСИ оказывает мощную информационную поддержку вузов, которые ведут работу по подготовке цифровых юристов... Специалисты в регионах готовятся не хуже, чем в Москве, однако есть проблема в информационной поддержке. Задачей РАПСИ как раз является поддержка таких инициатив», – приводятся на сайте РАПСИ ее слова в ходе круглого стола на XIII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС

«Необходимо создавать комфортные условия для специалистов в области цифрового права. Мы следим за любыми активностями в этой сфере, предлагаем всем с нами сотрудничать. Мы выступаем в регионах, стараемся организовывать круглые столы и открытые студии», – подчеркнула Бинда.

Во время конференции доцент, начальник отдела диссертационных советов МГИМО и главный редактор журнала Digital Law Journal Максим Иноземцев обратил внимание на проблему нехватки цифровых юристов.

«Недостаточно делать упор на подготовке IT-специалистов... Опять же, кто будет грамотно оказывать юридическое сопровождение? Нужны цифровые юристы, мы уже ощутили их нехватку. Оказалось, что у нас юристы не совсем подготовленные, большинство из них очень далеки от технологий искусственного интеллекта, больших данных, блокчейна», – отметил эксперт.

По его словам, одной из задач действующей программы национальной цифровой экономики является сокращение дефицита кадров, в первую очередь, юридических.

«Если мы говорим про подготовку юристов, мы, в первую очередь, смотрим на образовательные стандарты. Если мы изучим их на предмет наличия цифровых компетенций, мы этих компетенций там не обнаружим, даже в самых свежих стандартах», – добавил Иноземцев.

Эксперт уточнил, что для решения данной проблемы необходима разработка новых образовательных стандартов и программ с учетом цифрового запроса. Также следует уделить внимание обучению преподавателей, чтобы они были готовы вести занятия, использую цифровые компетенции.

«Есть три основных вопроса в сфере цифровизации, которые на сегодняшний день волнуют юристов: это сохранение юридической специальности как таковой в условиях цифровой трансформации, статус криптовалют и вопрос защиты персональных данных», – резюмировал он.