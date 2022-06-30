В Совбезе назвали величайшей кражей заморозку российских активов

Заморозка российских активов является одной из величайших краж в истории, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов – это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», – передает РИА «Новости» слова Венедиктова.

По его словам, все это ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы. «Эту тенденцию нельзя отрицать. Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества – сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне», – отметил замсекретаря Совбеза.

По его словам, уникальность англосаксонского мира заключается в его наглости, самонадеянности и вероломстве. «Цивилизованный мир – это кто? Американцы, англичане и их союзники? Кто их признал таковыми и что в них есть уникального, что дает им право судить остальное человечество? В принципе, ничего, кроме наглости, самонадеянности и вероломства у них нет. Их уникальность лишь в этом», – сказал Венедиктов.

Как заявил Венедиктов, пока другие страны и народы стремятся развиваться по своим самобытным траекториям, США и прочие государства коллективного Запада живут за счет других и планируют жить так дальше. Все создаваемые ими механизмы, форматы, блоки имеют целью вытягивание ресурсов из более слабых стран, заявил Венедиктов.

«Североатлантический альянс – хороший тому пример, потому что во главе угла там стоят интересы американской военной промышленности, ради обогащения которой натовцы годами разыгрывают свои алармистские спектакли о якобы надвигающейся со стороны России угрозе. В Мадриде сейчас завершается всего лишь очередной акт этой нудной пьесы», – сказал замсекретаря Совбеза России.

Напомним, замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство Американский хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине, заявила. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.