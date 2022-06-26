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В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения
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Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова попросил тяжелое вооружение у лидеров стран G7 и призвал усилить санкции против России.
«В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России», – написал Ермак в Telegram-канале.
В частности, он призвал удвоить существующие ограничения против России – «усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы России».
«Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия», – отметил Ермак.
Напомним, для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.
Также в статье в Sunday Telegraph содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против России и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.
Украина назвала условия переговоров с Россией
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Для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.
В статье в Sunday Telegraph сказано, что ни «жители Украины», ни «остальной свободный мир» не могут «позволить себе чувствовать усталость», они «должны оставаться сильными и едиными», чтобы «обрести мир и защитить» свой «образ жизни». Кулеба и Трасс призвали «игнорировать пораженческие голоса, которые настаивают на том, что люди начинают уставать, и которые предлагают продать Украину в обмен на скорое завершение неумолимого ужаса», передает ТАСС.
Киев и Лондон полагают, что Россия станет «серьезно относиться к переговорам только после того, как народ Украины вытолкнет войска». Кроме того, подчеркивается, что «не может быть достигнутого в ходе переговоров решения, которое повторяло бы Минские соглашения, за которые Украина заплатила своим суверенитетом, безопасностью и территориальной целостностью», соглашение не должно предполагать территориальные уступки Киевом.
Также в статье содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против России и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.
Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.
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Кличко заявил о попадании ракеты в жилой дом в центре Киева
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.
Как сообщил Кличко в своем Telegram-канале, из дома эвакуировали 25 жителей, четыре человека госпитализированы, в том числе семилетняя девочка, которую достали из-под завалов.
На территории Шевченковского района в центральной части Киева расположены Софийский собор, Золотые ворота, Киевский зоопарк и телецентр.
В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Минобороны Украины нашло виновных в срыве «операции в Северодонецке»
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Cообщения в соцсетях «отчасти срывают военные операции», как это произошло в Северодонецке, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из… или зашли в … населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции», – приводит слова Маляр UNN.
Маляр заявила, что неудачей в Северодонецке украинская армия обязана самим жителям города, которые якобы «проявляли осведомленность об операции» в Сети до официальных заявлений из Киева. По ее словам, «не дали ВСУ доделать запланированное», передают «Народные новости».
Как заявила Маляр, «одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач», причем «важно это делать в условиях информационной тишины», пишет «Лiга.net».
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Киев и западные СМИ при этом утверждали, что ВСУ вели контрнаступление в Северодонецке.
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Массированным ракетным ударом уничтожены три бригады стратегического резерва ВСУ
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Вооруженные силы России высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли массированный удар по территории учебных центров сухопутных войск, десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старичи Львовской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что в результате была полностью утрачена боеспособность 65-й, 66-й мотопехотных бригад и 46-й аэромобильной бригады из состава стратегических резервов ВСУ, которые завершали подготовку на полигонах. «Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана», – говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунска и Бармашово Николаевской области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и на западной окраине Лисичанска Луганской народной республики.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка Донецкой народной республики.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей.
«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет», – сообщили в Минобороны.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской народной республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области. Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Сулиговка, Глинское, Сухая Каменка Харьковской области, Макеевка Донецкой народной республики и над островом Змеиный.
Сообщается также, что в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области.
В Минобороны напомнили, что 25 июня под контроль Луганской народной республики перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.
«Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Так, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций», – отметили в военном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Украинские военные заявили о предательстве со стороны Киева
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Украинское руководство оставило своих военнослужащих погибать в Донбассе, где проводится активная часть спецоперации России, заявил канадский репортер Нил Хауэр.
«Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях», – заявил журналист в репортаже CBC News, передает РИА «Новости».
Бойцы ВСУ сообщили Хауэру, что, хотя сообщения о поставках западного вооружения поступают регулярно, самого этого оружия они ни разу не увидели в своих подразделениях.
«Киев не прислал нам нового оружия – и не собирается. <...> У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?» – сказал один из бойцов.
Украинское минобороны не стало отвечать на вопрос о том, что часть украинских военных не получают снаряжение, поступающее из США и Европы, заключил Хауэр.
Ранее военный эксперт и полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины.
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В ЛНР заявили о переходе «Азота» под контроль союзных сил
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Завод «Азот» в Северодонецке теперь контролируется силами ЛНР и ВС России, сообщил подполковник народной милиции республики Андрей Марочко.
«Промзона предприятия «Азот» в городе Северодонецк перешла под полный контроль НМ ЛНР и союзных сил РФ», – написал Марочко в своем Telegram-канале.
Это сообщение подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что украинские военные держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке.
До этого источник, близкий к народной милиции ЛНР, сообщал, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.
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ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области
В Харьковской области вооруженные силы Украины бросили склад с вооружением иностранного производства, сообщило Минобороны России.
Как сообщает Минобороны в соцсети «ВКонтакте», «в импровизированном хранилище, расположенном в жилом доме, были обнаружены брошенные при отступлении неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW». Кроме того, «в доме, где жили военнослужащие ВСУ, была обнаружена нацистская символика, нанесенная на стены».
Напомним, Минобороны России сообщило, что в Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея украинские боевики оборудовали склад вооружения и боеприпасов. В общежитии разместили подразделения ВСУ, а на прилегающей территории – дальнобойную артиллерию. Эвакуацию жильцов близлежащих домов решили не проводить.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
ЛНР обвинила боевиков «Айдара» в изнасилованиях заложниц на «Азоте»
Боевики украинского нацбатальона «Айдар» насиловали женщин, которых удерживали на химпредприятии «Азот» в Северодонецке, сообщили в Народной милиции ЛНР.
В Народной милиции рассказали, что «десятки женщин, которые находились в заложниках», подвергались «регулярным изнасилованиям украинскими боевиками». Сообщается, что на данный момент женщины уже «в безопасности», они «получают медицинскую и психологическую помощь», как и прочие освобожденные с химпредприятия лица. «Судя по эмоциально-психологическому состоянию, некоторым женщинам предстоит долгий курс психологической реабилитации», – приводит текст сообщения ТАСС.
Напомним, Вооруженные силы России и подразделения Народной милиции ЛНР освободили города Северодонецк и Боровское в Донбассе. На заводе «Азот» в Северодонецке проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. Содержавшиеся на предприятии «Азот» дети страдали от рвоты, поноса, у них была повышенная температура, но украинские боевики не выпускали никого из мирных жителей. Украинские военные постоянно воровали у гражданских продукты и воду.
На Украине собрались заминировать границу с Россией и Белоруссией
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Депутаты партии Владимира Зеленского «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией, который предполагает расширение пограничной полосы, где будут обустроены средства обороны, в том числе минные поля.
Согласно проекту, который опубликован на сайте Рады, изменения предлагается внести в ряд законов, в том числе в «Закон о государственной границе Украины», передает РИА «Новости».
В нынешней редакции документа сказано, что «в пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима государственной границы военным частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков... предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема».
Эту статью депутаты предлагают дополнить словами «а вдоль линии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией – до двух километров. В этих границах устанавливается специальный пограничный режим в части запрета свободного въезда, пребывания, проживания, перемещения лиц и проведения работ, которые не связаны с обороной или охраной государственной границы Украины».
«Проектом закона предлагается... выделить вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земли для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины (в том числе минных полей)», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Также предлагаются изменения в статью, содержащую перечень формирований, которые могут входить в состав пограничного отряда. По мнению депутатов, список нужно расширить, добавив в него «противотанковые, минометные заставы, заставы огневой поддержки, зенитно-ракетно-артиллерийские заставы».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
«Война с фейками»: Жилой дом в Киеве разрушен ударом украинской ПВО
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Многоэтажный жилой дом в центре Киева разрушен в результате удара украинской противовоздушной обороны, а не из-за попадания российской ракеты, как утверждают украинские СМИ. Об этом пишут Telegram-канал «Война с фейками» и военный эксперт Михаил Ходаренок.
«Украинские источники говорят исключительно об ударе по жилой девятиэтажке. Однако не указывают, что именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух» и снаряды для артиллерии. На фото видно, что прилетело по цехам завода», – пишет Telegram-канал «Война с фейками».
Авторы канала уверены, что именно он, как объект военной инфраструктуры, был целью, по нему уже наносили удар в апреле. «Тогда украинские СМИ тоже говорили об ударе по жилому дому – абсолютно по той же схеме, что и в этот раз», – отмечается в сообщении.
«Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, как это было, например, в Одессе или в Киеве», – сообщает канал.
«Каналы публикуют видео, как ракета ПВО падает в жилые массивы. На фото с разрушениями дома видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что также подтверждает версию о падении. При этом ракета МО попадает точно в цеха завода «Артем», – заключают авторы Telegram-канала.
Военный эксперт Михаил Ходаренок также проанализировал появившееся в Сети видео. «Что странного здесь происходит? Для тех, кто не понял, объясню – это зенитная управляемая ракета, которая после выхода с пусковой «танцует» в небе. Такое происходит из-за устаревания боеприпасов и их неправильного хранения. В самом начале СВО старые ракеты и нарушение сроков хранения привели к тому, что киевляне шваркнули ракетой по фасаду здания. Теперь в Киеве новая трагедия – ракета упала на жилой дом», – сообщил он.
«Если бы на крышу дома упал «Калибр», то этот дом, а еще три соседних, сложились бы гармошкой. Но прибывшие на место пропагандисты Киева, например Антон Геращенко, уверяют, что это дело рук ВС РФ. В качестве доказательств нет ни обломков ракеты, ничего такого. Зато есть паспорт россиянки, срок действия которого истек год назад. Это все, что вам нужно знать о провокациях Киева и о том, на какие подлости готовы пойти эти люди», – заключил Ходаренок.
Ранее в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.
В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
США и НАТО столкнулись с общей угрозой из-за Украины
Арсеналы оружия у США и стран НАТО стремительно сокращаются, а оперативно их восполнить нельзя, что несет серьезные проблемы, заявил аналитик Asia Times Стивен Брайен.
Он отметил, что США и союзники могут участвовать лишь в коротких военных конфликтах, но длительные боевые действия разоряют их арсеналы, восстановление которых потребует время, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Брайен напомнил о ситуации в годы Второй мировой войны: тогда США пришлось в срочном порядке решать проблему поставок вооружения. Тогда президент объявил чрезвычайное положение и перевел всю промышленность на военные нужды, чтобы помочь союзникам, включая СССР и Китай.
Брайен заявил, что США вместе с союзниками оказались перед двумя большими опасностями. Одной из них он назвал затягивание украинского кризиса. Второй же угрозой назывался риск боевых действий в Азии, например, в Корее или на Тайване.
«Это станет почти непосильной ношей для США. Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов», – заявил обозреватель.
Он также напомнил, что Америка предупредила о невозможности поставить некоторые виды оружия Тайваню.
Ранее в Минобороны России заявили, что остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины.
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Войска России и ЛНР освободили Северодонецк и Боровское
ВС России и подразделения Народной милиции ЛНР освободили города Северодонецк и Боровское в Донбассе, заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
«Подразделениями Народной милиции Луганской народной республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской народной республики», – говорится в сообщении Конашенкова, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Представитель министерства отметил, что попытка ВСУ превратить промзону завода «Азот» в очаг сопротивления была сорвана. Сейчас территория предприятия контролируется подразделениями ЛНР.
«С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской народной республики перешла под ее полный контроль», – заключил Конашенков.
Напомним, в субботу предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль ЛНР. Сразу после этого на территории завода началась зачистка силами народной милиции ЛНР и ВС России.
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Джонсон собрался организовать встречу Зеленского с Елизаветой II
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Глава британского правительства Борис Джонсон намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в октябре, сообщают СМИ.
Прорабатывается возможность личной встречи Зеленского с королевой Великобритании Елизаветой II. Также Зеленский может посетить съезд правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Sunday Times пишет, что Джонсон таким образом хочет повысить свой рейтинг. Издание предположило, что Зеленский не станет покидать Украину, если ситуация там не будет урегулирована, передает ТАСС.
Напомним, колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины «сразу после моментов крупного позора премьера», причем почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». Как заявил Дженкинс, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории».
Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере на фоне раскола в партии.
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Чехов заподозрили в мародерстве на Украине
Двух граждан Чехии подозревают в мародерстве на Украине. Украина разрешила им вернуться в Чехию, где делом заинтересовался Национальный центр по борьбе с организованной преступностью, сообщают информационные агентства.
Мужчины входили в батальон «Карпатская Сечь». Украинская полиция вела расследование, но обвинений не предъявила. В Чехии, если их вина будет доказана, суд может вынести приговор о пожизненном заключении. Среди улик, которые имелись у украинской стороны, были 500 г золотых и серебряных украшений. Один из подозреваемых признал вину, но заявил, что брал только не представлявшие ценности вещи как, например, булавки или брошенную военную фуражку, передает ТАСС со ссылкой на CTK.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что «Карпатская Сечь» открыто «декларирует «ненависть к русскому миру». «При этом со своими партнерами – крайне радикальными, на гране с экстремизмом – организациями в Европе «Карпатская Сечь» поддерживает дружеские отношения», – констатировала Захарова.
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Во Франции заявили об унижении Макрона из-за потери Caesar на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон «унижен» после потери украинскими войсками самоходных артиллерийских установок Caesar, заявил политик из Франции Флориан Филиппо.
«Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря 10 млн и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит», – заявил Филиппо в своцсетях, передает РИА «Новости».
Напомним, российский «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего в России могли бы пригодиться французские САУ.