|
|
Словения посетовала на зацикленность Европы на санкциях в украинском вопросе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Европе говорят о санкциях против России, но недостаточно внимания уделяют поиску дипломатического урегулирования ситуации на Украине, заявила глава МИД Словении Таня Файон.
Файон призналась, что «на европейском уровне» ей «не хватает более глубоких стратегических дебатов» на тему того, как «вернуть» Россию и Украину «за стол переговоров». По словам Файон, «в большей или меньшей степени» в Европе обсуждают «санкции и последствия», но «совсем мало» говорят «о том, что случится, когда все возможности санкций будут исчерпаны», передает ТАСС со ссылкой на Словенское агентство печати.
Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евродепутат от Литвы признал победу России в ситуации с Калининградом
|
|
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети опубликовал пост, в котором прокомментировал обсуждение вопроса транзита грузов в Калининградскую область на уровне Еврокомиссии.
Он отметил, что на этой неделе прошло уже несколько заседаний, и пока, как кажется, «все движется в пользу России».
«День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И похоже Россия в данный момент побеждает», – пишет издание «Янтарный край» со ссылкой на пост Ауштрявичюса в Facebook* (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат указал, что Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию, то есть речь идет о запрете на транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а большинство стран ЕС ее в этом поддержали.
Но, как пишет Ауштрявичюс, есть одна страна, которая предложила пересмотреть положение о санкциях. Не уточняется, о каком государстве идет речь. Именно мнение этой страны привело к тому, что Еврокомиссия начала дискуссии, в ходе которых «не было единства», а позже появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров.
Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы сравнили Зеленского с «досаждающей сыпью»
Читатели британского таблоида The Daily Mail резко отреагировали на выступление украинского президента Владимира Зеленского во время проходящего в Англии Гластонберийского музыкального фестиваля.
Видеообращение Зеленского было накануне продемонстрировано посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп. Британские пользователи поразились неуместной демонстрацией речи Зеленского, передает РИА «Новости».
«Я думал, Гластонбери – это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», – заявил пользователь Malcolm2.
«Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского», – написал David J.
«Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать», – заметил Terri Maadi.
«Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мега-пропаганде», – возмутился global tai.
«Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить», – указал David-Ian.
«Обращаться сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, плохи», – отметил Chris Ray.
«Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место», – подчеркнул PR.
«У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах... Сплошная пантомима», – выразил мнение Gareth d.
«Люди, к которым он обращается, Украину даже на карте найти не смогут», – заключил Pol Pott.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский уволил послов Украины в пяти странах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Таджикистане, Словакии.
Приказы опубликованы в субботу на сайте офиса главы страны.
Своих должностей лишились следующие дипломаты: с должности посла Ирана Сергея Бурделяка, с поста посла Грузии – Игоря Долгова, Словакии – Юрия Мурашку, Португалии – Инну Огнивец, Ирана – Игоря Осташа, Таджикистана – Валерия Евдокимова, передает РИА «Новости».
О причине увольнения не сообщается, а приказов о назначении других специалистов пока нет.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт заявил о деморализации польских наемников на Украине
|
|
На данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван, заявил эксперт по безопасности Роман Насонов.
«За истекшие сутки уничтожено подразделение польских наемников численностью до 80 человек. Численность наемников в зоне данного конфликта колебалась от максимальной – 20 тысяч – до находящихся сейчас чуть менее 6 тыс. [человек]», – заявил эксперт в беседе с телеканалом 360.
Большинство наемников на Украине приехали из Польши, отметил он. Из них созданы несколько националистических подразделений.
По его словам, сейчас боеспособность этих подразделений сильно снижена. Качество подготовки же самой украинской армии также оставляет желать лучшего.
«О чем это говорит? Что в районе боевых действий часть подразделений – первое – сдается в плен. За истекшие сутки более 800 человек сдались в плен. Это значительная цифра даже по меркам серьезности данной операции», – уточнил Насонов.
Он добавил, что целый батальон в последние сутки отказался выполнять боевые задачи.
Ранее Минобороны России сообщило, что личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.
Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тысяч будут блокированы в самом городе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Личный состав львовского батальона теробороны отказался ехать в Донбасс
|
|
Личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщили в Минобороны России.
В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Так, личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается также, что противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284-х районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской народной республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкое, Долгенькое, Изюм, Малые Проходы, Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный.
Также перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Бражковка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и в районе острова Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Росгвардеец рассказал об оборонявших вместе с россиянами аэродром в Гостомеле бойцах ВСУ
|
|
Вместе с российскими военными аэродром Антонов под Гостомелем в Киевской области обороняли расчеты Вооруженных сил Украины, которые впоследствии погибли под огнем украинских «Градов», сообщил офицер Росгвардии в интервью журналу «На боевом посту».
«Не все украинские военнослужащие разделяли идеи националистов и не желали воевать с братским народом за интересы западных политиков. Например, два гаубичных расчета ВСУ со своим вооружением действовали плечом к плечу с российскими войсками правопорядка. К сожалению, в последующем они погибли от огня украинских «Градов», помогая бойцам Росгвардии и десантникам удерживать аэродром Антонов», – приводит ТАСС слова офицера.
Он отметил, что спустя сутки после пересечения границы подразделение Росгвардии подошло к поселку Гостомель. В это время украинские националисты дождались, когда колонна войдет в поселок и открыли огонь из автоматов.
«В тот момент, спасая товарищей, попавших под огонь, настоящий подвиг совершили наши водители: они прикрывали корпусами грузовиков братьев по оружию, выходивших из-под обстрела. А ведь некоторые машины даже не были бронированы. Благодаря грамотным действиям командиров и мужеству бойцов нам удалось избежать потерь и закрепиться в одном из подворий», – рассказал он.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
По его словам, настоящей проблемой стали вражеские наблюдатели, которых предстояло нейтрализовать. «Стоило оказаться на открытом пространстве, и почти сразу начинался артобстрел. Ответом на эти удары стали вылазки на «адреса». Прикрытие флангов обеспечивали ребята из ВДВ, так что наши группы могли спокойно сосредоточиться на работе в окрестной застройке», – отметил офицер, добавив, что на аэродром активно пытались проникнуть вражеские диверсанты от местных жителей до агентов СБУ.
При этом были и местные жители, которые помогали российским военным. «Но в первые дни они почти не попадались, а те, кто встречался, старались быстрее спрятаться. Люди были напуганы пропагандой националистов и угрозами расправ за помощь русским. Да и мы понимали, что в случае обстрела противника могут пострадать и обычные граждане, поэтому лишний раз старались не подставлять их», – рассказал офицер.
Аэродром Антонов российские войска удерживали около месяца, его обороняли десантники, росгвардейцы и военнослужащие многих родов войск.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Володин подсказал украинцам, что делать с учебниками русского языка
Не стоит спешить изымать учебники русского языка и литературы на Украине, чтобы к 1 сентября не пришлось их искать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Не спешите... На Украине новая волна русофобии. Главы областей отчитываются о проделанной работе. В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской – запретили русский язык в школах. А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что одна из задач специальной военной операции – восстановление прав и свобод граждан, «которые хотят говорить на родном языке, изучать его». Он подчеркнул, как правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей.
Ранее сообщалось, что русские язык и литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области с 1 августа.
Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022–2023 годы. Ранее в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова резко отреагировала на обращения Киева в ООН о вывозе детей из Донбасса
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала циничной ложью обвинения Киева в адрес Москвы в насильственном вывозе детей с территории Донбасса, содержащиеся в обращении Верховной рады в структуры ООН.
Обращение было опубликовано 19 июня, оно адресовано Верховной радой Украины к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, верховному комиссару по делам беженцев ООН.
«О якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации. Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», – говорится в ее комментарии, размещенном в субботу на сайте МИД России.
Ранее Захарова опровергла заявление о якобы ядерном шантаже со стороны России. Она отметила, что Россия никогда никому не угрожала и не угрожает ядерным оружием.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новый фильм Гая Ричи сняли с проката из-за украинских гангстеров
|
|
Фильм режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна» сняли с проката из-за того, что в фильме есть украинские гангстеры, что кинокритики сочли негативно влияющим на образ украинцев.
Данный фильм был снят еще в 2020 году. Он должен был выйти на большие экраны этой весной. Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем, он играет шпиона Орсона Форчуна. По сюжету картины смертоносное оружие приобретает преступная группировка украинских гангстеров.
«Украинцы? Я внедрюсь в банду украинцев», – сказал герой Стейтема в одной из сцен трейлера ленты, пишет Daily Mail.
Как заявили источники издания, боевик убрали из проката из-за того, что в нем присутствует негативный, как считают некоторые кинокритики, образ украинцев. Ричи порекомендовали изменить некоторые сцены фильма и убрать из них указания на национальность гангстеров.
«Из-за чувствительности к ситуации в Украине было решено, что некоторые из персонажей больше не должны идентифицироваться как украинцы», – говорится в публикации издания.
Теперь киноманы смогут увидеть фильм в декабре 2022 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские военные заявили о предательстве со стороны Киева
|
|
Украинское руководство оставило своих военнослужащих погибать в Донбассе, где проводится активная часть спецоперации России, заявил канадский репортер Нил Хауэр.
«Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях», – заявил журналист в репортаже CBC News, передает РИА «Новости».
Бойцы ВСУ сообщили Хауэру, что, хотя сообщения о поставках западного вооружения поступают регулярно, самого этого оружия они ни разу не увидели в своих подразделениях.
«Киев не прислал нам нового оружия – и не собирается. <...> У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?» – сказал один из бойцов.
Украинское минобороны не стало отвечать на вопрос о том, что часть украинских военных не получают снаряжение, поступающее из США и Европы, заключил Хауэр.
Ранее военный эксперт и полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о переходе «Азота» под контроль союзных сил
|
|
Завод «Азот» в Северодонецке теперь контролируется силами ЛНР и ВС России, сообщил подполковник народной милиции республики Андрей Марочко.
«Промзона предприятия «Азот» в городе Северодонецк перешла под полный контроль НМ ЛНР и союзных сил РФ», – написал Марочко в своем Telegram-канале.
Это сообщение подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что украинские военные держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке.
До этого источник, близкий к народной милиции ЛНР, сообщал, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ополченцы ДНР и ЛНР показали флаг, под которым идут в бой
Одно из воинских подразделений республик Донбасса ходит под красным флагом с ликом Иисуса Христа, фото такого знамени опубликовал российский журналист Андрей Медведев.
«Вот интересно, конечно. Русские военные, ополченцы ДНР и ЛНР воюют под флагами со Спасом. Боевики всяких азовов щеголяют татуировками, где во всю спину набит дьявол», – поделился Медведев размышлениями в своем Telegram-канале.
На опубликованной им фотографии запечатлена группа бойцов, стоящих с развернутым красным полотном, в центре которого запечатлен лик Иисуса Христа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, куда военные ЛНР и ДНР, а также ВС России двинутся после окончательного освобождения Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии назвали пустышкой статус кандидата в члены ЕС для Украины
Статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышка, которая Европу ни к чему не обязывает, заявил журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц.
По словам автора, такой статус Украины и Молдавии является только «сигналом для людей», «но не более того», поскольку препятствия почти непреодолимы.
«Это показывает, каким театром абсурда является весь процесс присоединения», – написал он в своей статье.
По его словам, ни одна из данных стран не приблизилась к выполнению условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, это должно стать «политическим сигналом», который, однако, не обладает юридической силой.
Он также обратил внимание на то, что Евросоюз изобрел статус «кандидата на вступление» для шести государств Западных Балкан, чтобы «поддерживать их в хорошем настроении и мотивировать». При этом предыдущие присоединившиеся к сообществу страны этого статуса не получали, указал журналист.
«По правде говоря, статус кандидата – это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает», – отметил он. Как считает автор, решение ЕС призвано дать украинцам «чувство принадлежности к Европе» и «вознаградить» их.
«Внесу ясность: ни Украина, ни Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. И если это в какой-то момент произойдет, обе страны, вероятно, будут иметь значительно меньшую территорию, чем сегодня. Этот статус кандидата – как ткнуть пальцем в небо», – заключил Шильтц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не обесценивать статус кандидата в ЕС.
До этого Владимир Зеленский в ходе обращения к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая повлечет за собой членство в Евросоюзе.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев не исключил создания «новой Великой Румынии»
|
|
Молдавия может получить статус члена Евросоюза намного быстрее, гораздо более актуальным становится другой способ получения членства – создание новой Великой, выразил мнение зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Молдавия получила статус кандидата в ЕС. Насколько быстрым будет это вступление? Как можно оценить оперативную готовность Молдавии присоединиться к санкциям против России? Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что румынские политики «давно водят политические хороводы вокруг Молдавии». «А теперь и буквально. Первое в истории совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии депутаты завершили исполнением танца, взявшись за руки. Выглядело весьма забавно. Но последствия могут быть куда менее смешными», – отметил он.
При этом он подчеркнул, что Запад «чуть ли не законодательно» пытается запретить России считать украинский народ близким, всячески провоцируя углубление конфликта, хотя применительно к румынам и молдаванам ситуация иная.
«Бухарестским чиновникам, науськанным брюссельскими «интеграторами», не дает покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы ВОВ проекта Великой Румынии. В последнее время они открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии. Причем со стороны Бухареста речь идет даже не об объединении «братских народов» в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою «временно отколовшуюся» провинцию. Неудивительно категорическое неприятие более чем половиной молдавского общества навязываемого извне аншлюса. В Приднестровье же флаг Румынии, прочно ассоциируемый с горем и страданиями времен Великой Отечественной войны, не желает видеть абсолютное большинство жителей», – отметил Медведев.
По его словам, политики стараются оберегать собственную государственность и свои личные возможности. «Удивительно, но этого хотят нынешние власти Молдавии. Игнорируя волю значительной части своего народа, нынешняя президент Молдавии готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны. Она, конечно, действует по рецептам европейских и заокеанских кураторов, что совсем неудивительно, ведь вместе с молдавским она имеет и гражданство Румынии. Видимо, в новой Romania Mare ей обещана вполне сопоставимая должность», – отметил зампред Совбеза.
При этом Медведев задался вопросом, нужно ли это обычным гражданам Молдавии – молдаванам, русским, украинцам. «Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные «европерспективы» в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина. И конечно, высоченные европейские цены в магазинах совсем не богатой Молдавии (простите, новой Великой Румынии)», – сказал он.
В заключение зампред Совбеза добавил, что, если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, «следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан России».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Перешедший на сторону России украинский военный передал росгвардейцам схрон оружия ВСУ
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео с военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшем на сторону России. Он передал бойцам Росгвардии крупный схрон оружия.
«Дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, сообщает с передовой, что в нашем полку прибыло. Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешел на нашу сторону», – написал глава Чечни в Telegram.
По его словам, этот украинский военный передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне крупный схрон вооружения и боеприпасов.
«Наш новобранец пришел не с пустыми руками. Он передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР крупный схрон вооружения и боеприпрасов. Теперь он намерен мстить бандеровским прихвостням за весь ужас, который они учинили в его стране. Мы всецело поддержим его в этом деле», – подчеркнул Кадыров.
Ранее сдавшиеся под Горским солдаты ВСУ рассказали, как их бросило командование.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД