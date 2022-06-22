Сломанный американский прибор в 2020 году едва не вынудил экипаж МКС эвакуироваться

Американский газоанализатор, показывавший в 2020 году повышенное содержание на МКС опасного бензола, едва не вынудил экипаж станции эвакуироваться, говорится в материалах журнала «Пилотируемые полеты в космос».

«Возврат прибора в лабораторию показал ошибочность данных прибора по бензолу, которые могли привести к прекращению пилотируемой экспедиции», – цитирует статью специалистов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» для журнала РИА «Новости».

По мнению экспертов, при нештатной ситуации на борту точность и селективность газоанализатора особенно важна. Прибор AQM несколько месяцев указывал на превышение предельно допустимой концентрации бензола.

Бензол зафиксировали в атмосфере МКС в апреле 2020 года. Его концентрация сначала держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего начала увеличиваться. После этого экипаж установил угольные фильтры.

В июне единственный прибор для поиска источника бензола американский AQM-1 пришел в негодность при замерах в российском сегменте станции.

Корабль «Прогресс МС-15» доставил два других американских газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола. Эти приборы не нашли бензол в атмосфере МКС.

Летом 2020 года НАСА сообщало, что повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере МКС мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей.