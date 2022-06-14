Курс доллара опустился ниже 56 рублей

|
14 июня, вторник | Последнее обновление — 15:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны предложило боевикам на комбинате «Азот» выпустить мирных жителей и сдаться
Разделы
Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются.
Подробности...
Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских.
Подробности...
Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки.
Подробности...
На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...
В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Курс доллара опустился ниже 56 рублей
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Рубль продолжает расти к основным инвалютам: доллар дешевле 56 рублей, евро – по 58 рублей и уже опускался чуть ниже, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами «завтра» на 15:00 мск снижается на 90 копеек, до 55,9 рубля, евро – на 1,9 рубля, до 58,2 рубля и уже опускался до 57,96 рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.
Ранее сообщалось, что рубль в начале валютных торгов на Московской бирже слабеет по отношению к доллару и укрепляется к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский раскритиковал Германию
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией. По мнению украинского президента, немецкие власти не должны пытаться сделать шпагат «между Украиной и связями с Россией», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ZDF.
«Германия должна действовать активно, Шольц должен гарантировать, что Берлин полностью поддерживает Украину», – заявил Зеленский, отметив, что США, Великобритания и страны Балтии оказывают Украине активную поддержку. Франция и Германия, по словам президента Украины, поначалу также поддерживали Киев, но лишь в политическом и риторическом смысле.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме предложили отозвать признание независимости трех стран
|
|
Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран – Украины, Латвии и Эстонии, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, внесший на рассмотрение российского парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской республики».
«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему – Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», – пояснил политик в комментарии «Sputnik Латвия».
По словам Федорова, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», потому что «с Литвой есть конкретная территориальная проблема».
«Это Вильнюс, Клайпеда и Игналинская АЭС. В законе прописан особый порядок выхода из СССР этих территорий», – говорит политик. Он также подчеркивает, что Литва – это еще и «ворота НАТО в Прибалтике».
«Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», – подчеркнул он.
Депутат добавил, что не ставит задачу именно забрать территории. Цель – ликвидировать угрозы. «У нас есть право, как у правопреемника Советского Союза, определить их как конфликтные, спорные. Это относится не ко всем территориям. Если страны угрозы не несут, то с ними мы ничего менять не будем – по-прежнему будет мир и дружба», – подчеркнул он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
|
|
Американским властям приходится тайно уговаривать сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений, поскольку компании боятся случайно нарушить санкции, сообщили источники.
Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении». Чиновники «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Указывается, что Вашингтон «тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений» в рамках «обширных и сложных переговоров» при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.
Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву, но «снизить сопутствующий ущерб мировой экономике, сильно зависящей от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макаревич пожаловался на «ад» на концерте Галкина в Израиле
|
|
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, как побывал на концерте Максима Галкина в Израиле.
«Интересное наблюдение. Меня всегда несколько коробило, когда незнакомый человек на улице громогласно просит с тобой сфотографироваться и еще, не дай бог, кладет тебе при этом руку на плечо. Израиль этим страдает примерно как Одесса. В общем, меня пригласили на концерт Галкина (работает отлично!). Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад», – написал Макаревич в своем Telegram-канале.
«Самое трогательное, когда совершенно незнакомый человек подходит к тебе и просто начинает беседу с середины. Терпел как мог. И вдруг понял: дело не в невоспитанности и не в местечковости (хотя хочется свалить именно на это) – дело в том, что народ этой маленькой удивительной страны, народ, переживший такое, что другому народу не пожелаешь, этот народ сегодня настолько сконсолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьей. А в семье и отношения семейные. Близкие. И я успокоился)», – заключил он.
Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.
Кабмин Украины запретил экспортировать газ
Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.
Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, «экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год», дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, сообщает РИА «Новости».
Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.
Оператор «Северного потока» предупредил о снижении объемов
Ежегодная инспекция «Северного потока» запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство.
«Ежегодная инспекция Nord Stream 1 запланирована на 11 июля. Во время проверки газопровод не сможет транспортировать газ до двух недель. Это также может привести к тому, что в этот период в хранилища будет поступать меньше газа», – приводит сообщение РИА «Новости».
Указывается, что в настоящее время газообеспечение Германии стабильно, поставки по-прежнему гарантированы, их уровень сейчас стандартный. Газохранилища страны заполнены на 54,22%, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах. Газохранилище Rehden заполнено на 7,4%.
Ранее Федеральное сетевое агентство сообщило, что газохранилища в Германии заполнены на 49,6%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США обеспокоились из-за здоровья Байдена
Маловероятно, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем, пишет The American Conservative.
«Александр Гамильтон в «Записках федералиста» писал об «энергии в исполнительной власти» как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?» – задался вопросом автор материала, сообщает РИА «Новости».
Журналист считает, что сейчас Байден оказался в непростой ситуации – у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.
«Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012 году. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024 года будет без двух недель 82 года», – говорится в статье.
Напомним, в середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.
Кроме того, в сентябре 2021 года во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН. В том же месяце Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны». Месяцем ранее президент США допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
|
|
Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, заявила глава республики Денис Пушилин.
«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации», – сказал Пушилин в своем официальном заявлении, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Европейские предприятия начали закрываться без российских энергоресурсов
Некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей на своем рынке, пишет The Wall Street Journal.
По информации газеты, эти фабрики не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками, поскольку цены там на энергоносители значительно ниже, чем в Европе. В настоящее время цены на газ в Европе почти в три раза выше, чем на рынке США, передает ТАСС текст статьи WSJ.
При этом европейские предприятия пытаются найти альтернативы российским энергоносителям, поскольку опасаются, что Москва якобы может внезапно прекратить поставки газа.
В то же время отмечается, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном конкурентном положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей, если предприятия Европы не смогут внедрить технологии, позволяющие резко сократить потребление ископаемого топлива. При этом эти технологии потребуют больших инвестиций, указывает газета.
2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили шестой пакет санкций против России. Его ключевым пунктом стал запрет на поставки российской нефти морским путем, который должен вступить в силу через полгода. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, теперь запрещается предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере.
Шольц пригрозил Британии ответом ЕС на законопроект по Северной Ирландии
ЕС единодушно отреагирует на британский законопроект об изменениях в являющийся частью соглашения о Brexit протокол по Северной Ирландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц считает, что одностороннее решение Лондона «заслуживает сожаления», поскольку стало «уходом от всех договоренностей, которые были между ЕС и Великобританией». Шольц подчеркнул, что у британской стороны «не было причин» так действовать, передает ТАСС.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕК «рассмотрит продолжение процедуры нарушения, начатой против правительства Великобритании в марте 2021 года» из-за договора о Brexit, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Шефчович отметил, что разбирательство приостановили «в духе конструктивного сотрудничества», но новые «односторонние действия Великобритании прямо противоречат этому духу».
Напомним, протокол был создан в рамках соглашения о Brexit. Северная Ирландия покинула ЕС в составе Великобритании, но осталась членом таможенного союза ЕС. Протокол гарантировал, что граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок. Торговля с Великобританией должна подвергаться специальным проверкам.
Из-за бюрократических сложностей поставки продукции в Северную Ирландию были затруднены, что вызвало недовольство населения и сделало невозможным формирование регионального правительства после выборов из-за демарша со стороны проигравшей Демократической юнионистской партии. Весной выступающая за объединение с Ирландией североирландская партия «Шинн Фейн» получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс представила законопроект, в котором предлагается внести изменения в ключевые разделы протокола.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша попросила у союзников б/у вооружение вместо переданного Украине
|
|
Польша, передав Украине множество единиц вооружения, просит союзников срочно восполнить недостатки, заявил президент Польши Анджей Дуда на совещании с руководством министерства национальной обороны республики в Варшаве.
«Мы предоставляем Украине самую крупную военную помощь, которую когда-либо мы предоставляли другому государству. Мы являемся главной страной, передающей тяжелое вооружение. Мы говорим о сотнях штук танков, боевых машин, артиллерии, а также дронов, ПЗРК, сотнях тысяч штук боеприпасов, запасных частях и другого оборудования. Это поставило перед министром обороны реальную необходимость пополнения вооружения», – цитирует его РИА «Новости».
При этом он отметил, что Польша передавала Украине технику, стоящую у нее самой на вооружении. «Мы передали, попросту говоря, свое. Мы не передавали со складов, не передавали от кого-то другого, а передали то, что имели, считая, что это необходимо. Это не только вопросы нашего вооружения. Это также огромные расходы со стороны нашего государства. Мы считаем, что это минимум 1,7 млрд долларов в виде только военной помощи», – пояснил польский президент.
«Но ясно и естественно, что мы ожидаем восполнения нехватки, которая произошла в наших запасах, также в рамках союзнических механизмов поддержки», – добавил он.
По словам Дуды, закупка нового вооружения является длительным процессом и поэтому Польша просит союзников предоставить ей бывшую в употреблении технику.
Напомним, Варшаве отказано в передаче находящихся в Швейцарии немецких танков Leopard 2A4, сообщил швейцарский Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Еврейский университет в Иерусалиме пообещал выдать Чубайсу грант на исследование еврейства
Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин рассказал, что бывший главы Роснано Анатолий Чубайс получит грант на исследование еврейства от Еврейского университета в Иерусалиме.
В интервью журналистке Юлии Латыниной Невзлин объясняет это тем, что Чубайсу нужен «легальный доход за границей», который можно обосновать. По его словам, таким образом выделяют деньги многим людям, включая его самого, сообщает Telegram-канал SVTV NEWS.
Ранее источник сообщал, что российские силовики проверяют информацию о скрытых в банках Европы счетах Чубайса.
В начале мая представитель Чубайса заявил, что экс-чиновник недавно посещал Турцию, после чего – Израиль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса.
В конце апреля источник в окружении Чубайса сообщал, что бывший гендиректор Роснано находится в Италии и возвращаться в Россию не планирует. 21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». В начале апреля Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере.
Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Двумя днями ранее появилась информация, что Чубайса уехал из России. Последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.
Минобороны сообщило о расстреле украинскими карателями 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ в спину
|
|
В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери. Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«После проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться», – сообщил Конашенков.
«Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.
В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.
Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего», – подытожили в Минобороны.
Ранее стало известно, что солдат ВСУ бросили в Херсоне без довольствия и возможности отступить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Грузинский боевик назвал численность иностранных наемников на Украине
|
|
На стороне Украины воюют 20 тыс. иностранных боевиков, заявил Sky News грузинский командир Мамука Мамулашвили, который в настоящий момент участвует в боевых действиях на Украине в составе иностранных войск.
«От 70% до 80% боевиков проходят через грузинское подразделение», – заявил Мамуашвили британскому изданию. По его словам, из 20 тыс. наемников 3 тыс. – подданные Британии, граждане США составляют третью по величине группу. Сама Украина официально не афиширует количество солдат, воюющих на ее стороне, пишет Ura.ru.
По словам Мамулашвили, большая часть иностранных боевиков приехала работать военными инструкторами. По его словам, батальон формируется в более мелкие подразделения спецназа для борьбы с ВС РФ.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России
Существует большое число юридических препятствий, которые не дают использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины, сообщил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
Отвечая на вопрос об использовании российских активов на реконструкцию Украины, Хоган сказал, что для такого шага требуется устранить много юридических препятствий. При этом он сообщил, что США «в тесной координации со странами-членами G7» работают над ужесточением санкций против России, передает РИА «Новости».
Хоган сообщил, что США в течение четырех-пяти месяцев будут направлять Киеву примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно в целях поддержания работы украинского правительства. «Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы», – сказал он. По его словам, прямая поддержка правительства в Киеве – это один из приоритетов Белого дома.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|