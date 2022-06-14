В России возник дефицит скоростных лифтов для небоскребов

В России образовался дефицит высокоскоростных лифтов для небоскребов, так как производившие их компании покинули российский рынок, а местные компании пока не готовы производить аналоги.

Речь идет в первую очередь об американской Otis и финской Kone, которые ушли из России. Участники рынка полагают, что это мало отразится на массовом жилье, но станет проблемой для высокобюджетных проектов, в первую очередь для строительства небоскребов. Так, девелоперы высотных проектов ищут замену у турецких и китайских производителей, пишет Forbes.

По данным отчета комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза, ежегодно в России вводится в эксплуатацию более 40 тыс. лифтов: в 2020 году эта цифра составила 44 013 лифтов, в 2021-м – 45 892. Из них 75% приходится на произведенные в России – 34 402 лифта в 2021 году. Еще 5779 (12,6%) из установленных в прошлом году лифтов были произведены в Белоруссии.

Отмечается, что в 75% российских лифтов входила и продукция Otis, поскольку у компании есть локализованное в России производство. По состоянию на 2021 год доля Otis на лифтовом рынке составляла 16% (7295 лифтов), компания занимала второе место среди всех производителей на рынке.

Как при этом рассказал коммерческий директор строительной компании Pridex Александр Алейников, основной дефицит приходится на сложные типологии лифтов, которые имеют уникальный размер шахты и кастомную отделку, а также определенные технические характеристики: автоматизированную систему управления (она аккумулирует информацию о работе оборудования в специальной программе), наличие источника бесперебойного питания, высокие требования к плавности движения и отсутствию вибраций и шумов.

«Такие лифты используют в высотных жилых домах, офисных и административных зданиях. Все это сложные, часто уникальные решения, которые производились преимущественно ушедшими компаниями – Otis, ThyssenKrupp и другими», – отметил он.

Гендиректор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев, в свою очередь, заявил, что речь идет о дефиците в сегменте выше среднего и высокоскоростных лифтах, при использовании которых существуют особенности в проектировании здания, а архитекторы запроектировали шахты под размеры лифтового оборудования европейских поставщиков. По его словам, этот сегмент достаточно узкий, при этом самый востребованный вариант – лифты со скоростью движения до 2,5 м/с, которые сейчас производятся в России.

На сегодня эксперты отмечают возросший спрос со стороны застройщиков в сторону отечественных производителей.

«Спрос на лифты действительно возрос. Ежедневно ведутся переговоры с новыми заказчиками, коммерческие предложения выдаются в увеличенном объеме», – рассказывает Артемьев.

Он добавил, что полное импортозамещение в отрасли пока не произошло. «Российским предприятиям для производства небольшого количества высокоскоростных единиц лифтового оборудования требуется очень большое количество инвестиций. Большая четверка» (то есть Otis, Kone, Schindler и Tyssen) постоянно совершенствует технологии, производит умные лифты, делает углеродные легкие тросы. Российским производителям это не надо. Зачем? И так берут», – поясняет Артемьев.

Другой сложностью эксперты называют то, что часть комплектующих для отечественных лифтов также производится только за рубежом. Так, для типовых строек по госзаказу и рынка, на котором работают региональные фонды капитального ремонта, доля импортных комплектующих не превышает 10%, а вот в коммерческом сегменте может доходить до 30%, указал Артемьев.

При этом директор департамента строительства девелоперской компании Glincom Алексей Солодовников рассказывает, что ситуация с отказами от участия в тендере со стороны таких производителей, как Thyssen и Schindler, потребовала более пристального изучения азиатского рынка.

«При сотрудничестве с азиатскими производителями застройщики сталкиваются с логистическими проблемами и долгим сроком доставки. Если раньше он составлял в среднем полтора месяца, то сегодня доходит до шести. Кроме того, уход иностранных производителей, скачки курса валют и экономическая ситуация уже спровоцировали рост цен на лифты в среднем на 30%», – отмечает он.

Так, о подорожании лифтов на 20–30% рассказали большинство опрошенных участников рынка, причем это коснется даже российского оборудования.

«Многие российские поставщики, в их числе металлурги и производители компонентов, перешли на 100% предоплату и существенно подняли цену, что вызывает проблемы с ликвидностью. Если говорить о лифте, то его рост стоимости совокупно составил более 30% по 200 позициям», – объясняет ситуацию Артемьев.

«Сейчас мы ведем переговоры на поставку скоростных лифтов с несколькими компаниями: Merih (Турция), Kleemann (Греция), Fuji HD (Китай), Canny (Китай), Xizi (Китай)», – рассказывает представитель Level Group и утверждает, что из-за сложностей с логистикой Китай никогда не рассматривал Россию как интересный для себя рынок, поэтому дилерская сеть у азиатских производителей в России слабо развита, теперь приходится выстраивать торговые отношения с нуля.

«Если раньше на доставку лифта уходило три-четыре месяца, то сейчас – пять-шесть. Если раньше лифты отправляли больше морем, то сейчас многие поставщики отмечают дефицит контейнеров и используют для перевозки железнодорожный транспорт», – заключил заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов.