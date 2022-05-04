Эксперты положительно оценили развитие туризма в России в условиях санкций

Несмотря на санкционные ограничения, туризм в России продолжит развиваться, люди будут искать возможности отвлечься и сменить обстановку в поездках, считают представители отрасли, опрошенные Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

В докладе ЭИСИ «Отрасли в условиях санкций. Туристские услуги», опубликованном в Telegram, говорится, что «сфера туризма останется востребованной, так как людям в период кризисной ситуации просто необходимо отвлекаться и отдыхать».

Предполагается, что «будут расти масштабы внутреннего туризма, повышаться значимость отдыха в своем или в ближайших регионах», при этом «условия для массового выездного туризма существенно ухудшились, ожидается, что будут востребованы направления стран Востока и Африки».

Вместе с тем «туристическая отрасль испытывает дефицит внутренней туристической инфра структуры: мало гостиничных площадей, недостаток системы развлечений», однако «меры, принятые государством (кэшбэк для туристов, нулевой НДС для гостиниц нулевой НДС для гостиниц, отмена проверок, продление возможности исполнить остающиеся обязательства по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам до конца 2022 года) оказывают сильную поддержку отрасли».

Кроме того, «налажено эффективное и тесное взаимодействие между отраслью и федеральными органами власти, в регионах уровень взаимодействия не одинаков».

Среди рисков и проблем остаются вопросы международных перевозок, поставок зарубежных продовольственных товаров и зарубежного оборудования для ресторанов. В качестве решения эксперты видят поддержку от государства «поддержка государства в выстраивании новых логистических цепочек».

Кроме того, проблемой остается «отсутствие четкой и структурированной информации о транспортных возможностях и гарантиях доезда до мест отдыха и возвращения обратно, что снижает возможности для внешнего и внутреннего туризма».

Среди открывшихся возможностей эксперты называют, в частности, разработку российских туристических продуктов для граждан Китая, стран Востока и Северной Африки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Турции не принимать российских туристов.