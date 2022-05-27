Глава Роспотребнадзора оценила риски завоза оспы обезьян в Россию

Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они невелики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

«Риски завоза (оспы обезьян) – есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня – чтобы не было рисков распространения внутри страны», – приводит слова Поповой ТАСС.

«И для этого мы подготовили, и продолжаем это делать, медицинское сообщество страны, чтобы оно было насторожено в части этого инфекционного заболевания, предполагало, что человек, обратившийся за медпомощью, может быть инфицирован и вирусом оспы обезьян», – отметила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что оснований для вакцинации от оспы обезьян на сегодня нет, «даже врачам». Она подчеркнула, что в различных источниках существует информация о том, что вакцинация от натуральной оспы также работает и от оспы обезьян.

Во вторник ВОЗ сообщала, что не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африки потребует срочной массовой вакцинации населения.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что располагает сведениями о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи инфицирования оспой обезьян в России не выявлены, вероятность завоза заболевания оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что «всем следует проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. Днем ранее экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом вирусного заболевания.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Австрии, Бельгии, Британии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.