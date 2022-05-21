ВОЗ подтвердила 80 случаев оспы обезьян в 11 странах

Подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, еще 50 фактов расследуются, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации заявили, что по мере расширения эпиднадзора, вероятно, будут поступать сообщения о новых случаях. Также в ВОЗ пояснили, что оспа обезьян эндемична среди некоторых популяций животных в ряде стран, что приводит к периодическим вспышкам среди местного населения и путешественников. Отмечается, что последние вспышки, зарегистрированные в 11 государствах, являются нетипичными, поскольку происходят в неэндемичных странах, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что ВОЗ совместно с затронутыми государствами и профильными организациями расширяет эпиднадзор за заболеванием, в том числе, чтобы дать рекомендации по лечению.

«ВОЗ призывает людей получать из надежных источников, таких как национальные органы здравоохранения, информацию о масштабах вспышки в их общине (если таковая имеется), симптомах и мерах профилактики», – подчеркнули в организации.

Ранее вирусолог заявил о новом штамме оспы обезьян.

В мае о случаях заболевания людей оспой обезьян сообщили власти Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Швеции, Италии, а также Австралии, Канады и США. Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

Академик РАН оценил риск попадания оспы обезьян в Россию.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание, которое встречается в основном в тропических лесах Центральной и Западной Африки.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДР Конго. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет, по оценке ВОЗ, от 3% до 6%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

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