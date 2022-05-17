Глава «Курчатовского института» сравнил искусственный интеллект с человеческим

Думающего человека никогда не сможет заменить искусственный интеллект, человек должен пользоваться интернетом для расширения своих возможностей, заявил президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук на марафоне «Новые горизонты»: «Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях».

«Искусственный интеллект никогда не догонит думающего человека. Мы должны не просто жить в интернете, а пользоваться его ресурсами для расширения своих возможностей. Гаджеты должны помогать нам творить. Тем более наша страна всегда отличалась тем, что мы являемся созидателями и творцами», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ковальчук рассказал, что одним из значимых направлений деятельности «Курчатовского института» является разработка и внедрение в стране природоподобных технологий для соблюдения баланса между техническими достижениями и природой.

«Курчатовский институт» подготовил стратегию развития природоподобных технологий, которые повторяют существующие в природе механизмы и принципы и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Стратегия включает развитие атомной программы, генетической программы и создание установок класса мегасайенс. На смену существующему укладу должен прийти новый уклад, когда мы получим бесконечно чистый мир, каким он был 200 лет назад», – заявил он.

Ковальчук отметил, что новые технологии формируют технологический облик страны-сверхдержавы. По его словам, Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире.

Спикер подчеркнул, что обеспечение устойчивого развития цивилизации требует достаточного количества энергии при сохранении естественной природной среды. При этом в полной мере обеспечить развитие цифровизации могут только энергетически богатые страны, одной из которых является Россия.

В этом году федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты». В центре дискуссий, лекций и мастер-классов — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах, ведь время перемен и вызовов – это всегда время новых возможностей. Также участники марафона обсуждают роль России в мире и уникальные традиции, ценности, способствующие сплоченности российского народа. В программе марафона пять треков на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье, которые раскрывают эти темы с разных сторон.