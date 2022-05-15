Генпрокурор Словакии осудил осквернение памятника красноармейцам

Генпрокурор Словакии Марош Жилинка резко осудил осквернение памятника советским воинам в городе Пиештяны, отметив, что расследование будет вестись на предмет экстремизма.

«Нанесение на лицевую сторону памятника освободителям рунического символа – видоизмененного волчьего крюка, использовавшегося во время Второй мировой войны нацистской 2-й танковой дивизией «Рейх», а позднее и голландской 34-й добровольческой пехотной дивизией СС «Ландсторм Недерланд», и который в настоящее время находится на знамени и эмблеме украинского батальона «Азов» – это не просто осквернение. Речь идет о нанесении символики, используемой экстремистскими и радикальными группировками, причем в совершенно очевидном контексте», – написал Жилинка в соцсети, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в связи с этим следствие будет искать в преступлении наличие признаков экстремизма.

Ранее посольство России в Братиславе сообщило об акте вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии. Вандалы нанесли на памятник символ, который является эмблемой украинского неонацисткого полка «Азов» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела).

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине по Европе прокатилась очередная волна вандализма в отношении советских военных памятников. В некоторых странах война с памятниками вышла на государственный уровень. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников. В Латвии приняли решение о сносе советского памятника Освободителям.