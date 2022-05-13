Польша заморозила счета посольства России

Прокуратура Польши заморозила счета посольства России в республике сроком до 2 сентября, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев. Дипломат призвал польские власти «не доводить до крайностей». По данным польских СМИ, речь идет о сумме около 1 млн долларов.

«Решением прокурора счета заморожены до 2 сентября. А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности», – приводит его слова ТАСС.

«При желании, конечно, польские власти теми или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда, и мы будем вынуждены закрывать посольство. Но, естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве. Я очень надеюсь, что благоразумия у наших польских так называемых партнеров все-таки хватит для того, чтобы не доводить до крайностей», – указал посол.

По словам Андреева, посольство России оспорило решение прокуратуры, ссылаясь на грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. «По всем адресам мы официально отписали, что это безобразие, нарушение Венской конвенции, что мы требуем разблокирования [счетов]. На что МИД [Польши] сказал, что это не его вопрос, что это прокурора, обращайтесь в суд и так далее. Хотя именно МИД несет ответственность за соблюдение государством своих международных обязательств», – сказал он.

«А прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях относительно того, что якобы деньги со счета посольства могли использоваться для финансирования терроризма. При чем никаких обоснований или разъяснений, откуда у них возникла такая дикая мысль, естественно не дается», – подчеркнул он.

Счета посольства России в Польше были заблокированы польской прокуратурой в начале марта. По информации газеты Rzeczpospolita, речь идет о 800 тыс. злотых (около 180 тыс. долларов) и 912 тыс. долларов.

Напомним, в понедельник посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красным сиропом. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.

Добавим также, в пятницу премьер-министр Польши Матеу Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить». В Кремле в ответ заявили, что ненависть к русским, как метастазы, поразила всю польскую политику, все польское руководство и во многом польское общество.