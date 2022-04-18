Лавров сказал, что российским футбольным болельщикам надо перенять у Запада

Российским болельщикам надо перенимать у Запада культуру поддержки своих команд, культуру поведения на стадионах, а экстремально настроенные фанаты - это плохо, считает министр иностранных дел Сергей Лавров, давний поклонник «Спартака».

«Есть люди, которые (их трудно назвать патриотами своей команды) говорят, что болеют за хороший футбол. Все хотят хорошего футбола. Что здесь такого необычного? Но приверженец клуба – это отдельная категория, его можно называть, как Вы сказали, фанат, болельщик. Считаю, все эти фратрии, объединения фанатов полезны», – цитирует РИА «Новости» интервью Лаврова каналу «Россия 1» к 100-летию футбольного клуба «Спартак».

В то же время он признал, что в фанатской среде «есть перегибы».

«Есть попытки экстремально настроенных ребят увести эти движения не в ту сторону, устраивать вместо поддержки футбола состязания кто кого побьет: спартаковцы зенитовцев или динамовцы - спартаковцев или ЦСКА. Это плохо для футбола. Если что-то и надо нам перенимать у Запада, так это культуру поддержки своих команд, культуру поведения на стадионах», – считает министр.

На вопрос, считает ли он себя фанатом или болельщиком, Лавров ответил: «Даже не думал никогда».

«Мы как-то с Александром Жуковым, он тоже «спартаковец» (российский политик, экс-первый заместитель спикера Госдумы и экс-президент Олимпийского комитета), обратили внимание: ходили на футбол, как придем – обязательно проиграют. Как смотрим по телевизору – хороший результат. 10 апреля не попал на футбол, когда играли с (тульским) «Арсеналом». Но счет достойный (3:0 в пользу «Спартака»)», – привел пример Лавров.

Он также рассказал, что скучает по традиции верности футболистов одному клубу.

«Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием. Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», «ЦСКА»..., то там и оставался играть», – рассказал Лавров.

В то время легендарные люди всегда ассоциировались со «Спартаком» и составляли «ее часть и гордость», посетовал министр. Сейчас же это ушло.

«Есть отдельные люди. В «Спартаке» для меня – это Георгий Джикия, капитан уже много лет, по-настоящему символ команды. Но в большинстве других случаев год-два, поиграл, перешел, три-четыре – легионер. Да, легионеры забивают голы, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства. Тренеры, спортивные, генеральные директоры команд, агенты соревнуются в том, кто как более умело потратит деньги, чтобы где-то кого-то купить, найти на пару сезонов», – сожалеет Лавров.

Он философски заметил, что «наверное, это жизнь, никуда от этого не деться».

«Но что-то ушло с той традиции. Надеюсь, вернется», – добавил он.

Ранее все фанатские объединения ФК «Спартак» объявили бойкот из-за Fan ID.