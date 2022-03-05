Путин назвал правильным решение не ограничивать спецоперацию территорией Донбасса

Решение не ограничивать операцию на Украине только территорией Донбасса было абсолютно правильным, заявил президент России Владимир Путин.

«Можно было бы действовать по-разному. Можно было просто помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения, на фронте, и нашей армией подкреплять их. Но в этом случае с той стороны - имею в виду безоглядную поддержку националистов со стороны Запада, националистов и радикалов - с той стороны бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами, техникой и так далее. Поэтому наш генеральный штаб, министерство обороны пошли другим путем», – заявил глава государства на встрече с женщинами летного состава авиакомпаний.

По его словам, работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. «Первое, что сделали, – уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена», – цитирует Путина РИА «Новости».

«Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб», – подчеркнул глава государства.

Также в субботу глава государства пояснил, что нейтральный статус Украины необходим для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.