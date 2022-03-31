Открылась регистрация на образовательные заезды кластера «Таврида»

С мая по октябрь в Крыму пройдут образовательные заезды арт-кластера «Таврида». Он посвящен Году культурного наследия народов России и объединит более 20 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных индустрий.

«В новом сезоне мы сосредоточились на ключевых темах, которые сегодня определяют вектор работы творцов. Первая – развитие креативных и творческих индустрий в новых условиях. Важно, чтобы молодые профи не только сохранили свои позиции на трансформирующемся рынке, но и смогли развернуть ситуацию в пользу развития себя и своего бренда. Эксперты и партнеры арт-школ направят и подскажут, как сориентироваться в условиях изменений и адаптировать тренды под свой продукт. Вторая тема – это принципы формирования команд. Мы объединили арт-школы в заезды таким образом, чтобы вместе участники смогли создать качественный креативный продукт. Презентации итоговых проектов будут проходить в формате концертов, спектаклей, выставок и других мероприятий для жителей и гостей Крыма. Цифровые продукты, реализованные участниками, можно будет увидеть в Сети», – заявил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Регистрация для участников на первые два заезда доступна на сайте проекта. Параллельно с заездами пройдет три трека школы лидеров креативной экономики «Меганомика» – программы апробации образовательных программ университета, которая стартовала в прошлом году. Участниками «Меганомики» в новом сезоне станут ректоры, проректоры и преподаватели российских вузов, представители сферы молодежной политики, региональные команды, управленцы и предприниматели.

Также на площадке арт-кластера откроется «Лаборатория креативных и творческих исследований», в которой участники будут изучать природу креативного мышления, разрабатывать новые методики измерения креативности и способы ее развития, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Образовательные форматы «Тавриды» в 2022 году станут более высокотехнологичными: участников ждут цифровые, VR- и игровые лекции.

По словам замруководителя по контенту арт-кластера Ксении Артемьевой, в этом году впервые участниками арт-школ станут подростки от 14 до 18 лет – финалисты и победители конкурса «Большая перемена». Отдельной частью программы станет совместный креатон с проектом «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей».

В новом сезоне кастинг-платформа «Таврида.АРТ» пройдет в 57 городах России. Одной из новинок сезона станет запуск собственной программы по хедхантингу – «Фабрики трудоустройства», она поможет талантливым творцам получить предложения о работе от топовых компаниях в сфере культуры, искусства и креативных индустрий».

Участники образовательных заездов получат возможность защитить проект и выиграть до 1,5 млн рублей на его реализацию. Грантовый конкурс проводится на «Тавриде» с 2015 года. За семь лет его победителями стали 1104 человека, на реализацию их проектов было выделено более 487 млн рублей.

Параллельно с регистрацией участников «Таврида» открывает прием заявок на координаторов Центра практики – связующего звена между программной дирекцией, службами сервиса, логистики, протокола почетных гостей, участниками образовательных арт-школ. Регистрация для координаторв доступна на сайте проекта.