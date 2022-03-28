Выдворенные из Польши 45 российских дипломатов покинули страну

Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, посольство России в Польше и консульский отдел продолжают выполнять свои задачи, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

«Дипломаты покинули территорию Польши», – цитирует РИА «Новости» Андреева.

При этом он отметил, что российское посольство в Польше и консульский отдел продолжают выполнять свои задачи.

«Что касается дальнейшей работы посольства, те задачи, которые перед нами стоят, никто не отменял. Мы будем решать их по мере возможности с учетом возникших новых ограничений. В том числе и наш консульский отдел, который занимается вопросами, связанными с насущными интересами российских граждан в Польше, будет работать по всему спектру этих задач и стараться поддерживать качество решения этих вопросов наших граждан на надлежащем уровне», – приводит ТАСС слова Андреева.

Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.

Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

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