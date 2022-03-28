На посольство Британии спроецировали цитаты из пранка Бена Уоллеса

В Британии призвали Европу признать ошибочность санкций против России

Британский политический обозреватель Энтони Уэббер выразил мнение, что Соединенное Королевство и другие страны не задумывались о последствиях введения санкций против России, Европе необходимо полностью изменить политику и признать влияние объявленных рестрикций против Москвы на свою экономику.

«Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций», – сказал эксперт в беседе с телеканалом RT.

Ограничения, отметил Уэббер, вылились в массовые акции протеста в Европе. Следствием сложившейся ситуации станет увеличение давления на власти западных стран.

Европе теперь важно полностью изменить свою политику и осознать, что государства, которые вводят санкции против России, в итоге «вводят санкции против самих себя», подытожил эксперт.

Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.

23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия приучает Европу к новой геополитической реальности.

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