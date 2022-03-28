От владельца ресурса mult.ru потребовали удалить эпизод сериала

Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала, в котором содержится недостоверная информация о спецоперации, сообщили в ведомстве.

Ведомство отметило, что указанный видеоролик содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов якобы в связи с действиями ВС РФ, передает РИА «Новости».

Кроме того уточняется, что указанный ресурс Роскомнадзором не блокировался, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ к ресурсу.

«Последующая проверка, проведенная Роскомнадзором, показала, что, разблокировав сайт, его администратор разместил то же самое видео на главной странице ресурса, а также создал зеркало этого сайта. В связи с этим Роскомнадзор направил требование удалить вновь появившееся видео на сайте mult.ru, а также запрещенный материал с зеркала данного сайта», – говорится в сообщении ведомства.

В случае неисполнения требования Роскомнадзор примет предусмотренные российским законодательством меры по ограничению доступа к указанным противоправным материалам.

Напомним, 4 марта президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России.

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