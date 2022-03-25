В Кремле назвали «уткой» сообщения о подготовке ограничений на выезд ИТ-специалистов из России

Банк России ввел контрмеры на заморозку резервов недружественными странами

Россия в ответ на заморозку части своих резервов применила зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны, сообщает Банк России.

Банк России в разделе «Вопросы и ответы» на своем сайте решил объяснить ситуацию по работе финансовой системы в условиях санкций. В частности, там напомнили, что власти запретили продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы.

«Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», – говорится в материалах регулятора.

В ЦБ также пояснили, что «золотовалютные резервы – это инструмент, за счет которого Центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов», в трудных для страны ситуациях они «обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок».

«Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов. Так наша страна жила в 1992-1999 годах. Тогда она была беззащитна перед внешними угрозами, это был практически непрекращающийся финансовый кризис. Именно поэтому Центральный банк стремится накапливать резервы в хорошие времена и формировать структуру резервов таким образом, чтобы она позволила отреагировать на разные типы кризисов», – указывается в сообщении.

С 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных вида кризисов, первый – «традиционный», такие кризисы были в 2008, 2014 и 2020 годах, при них «сильно падают цены на наши экспортные товары, происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками», и «в такое время нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства», этими валютами преимущественно являются доллары США и евро.

«Второй тип кризисов – геополитические. Чтобы такому кризису противостоять, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов», – поясняет регулятор.

Данные типы кризисов «требуют принципиально разной реакции, по-разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными», потому с 2014 года ЦБ «серьезно нарастил резервы, сейчас они намного выше, чем у других стран с сопоставимыми экономиками».

«Так сделано именно потому, что Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности – эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах», – говорится в тексте.

Отвечая на вопрос о том, можно ли было сделать что-нибудь, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не заморозили, в ЦБ констатировали, что «такого способа нет»: «Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена».

Подчеркивается, что «все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», сообщения о том, что ЦБ якобы вывез золото из золотовалютных резервов страны, не соответствуют действительности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством заморозку активов ЦБ на Западе.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. При этом США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.